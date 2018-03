Dennis Kuhn (rechts) erzielte das 2:0 für den SV Baris, das jedoch nicht zum Sieg gegen Abdin um Kapitän Michael Sen reichte. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Sieben Tore, drei Elfmeter und eine Rote Karte nach einer Tätlichkeit: Das Delmenhorster Derby in der Fußball-Bezirksliga zwischen dem SV Tur Abdin und dem SV Baris bot den rund 200 Zuschauern jede Menge Unterhaltung – wenn auch nahezu ausschließlich in der zweiten Hälfte. Doch diese entschädigte für die zähen ersten 45 Minuten. Letztlich setzte sich Abdin aufgrund des stärkeren Willens nach Wiederanpfiff verdient mit 4:3 (0:1) durch und revanchierte sich so für die 2:4-Niederlage aus dem Hinspiel, das der SV Baris deutlich dominiert hatte. "Aufgrund der zweiten Halbzeit ist der Sieg schon verdient", sagte Abdin-Coach Christian Kaya nach Abpfiff. Sein Gegenüber Önder Caki stimmte zu: "Nach dem 2:0 für uns kam der Schlendrian rein und wir haben nur zugeschaut. Abdin wollte es dann mehr. Daher haben sie verdient gewonnen. Wir haben es uns selbst zuzuschreiben", fasste der Baris-Trainer die Begegnung zusammen.

Im ersten Durchgang passierte nicht viel. Beide Teams standen defensiv sicher: Baris mit einer Dreierkette, Abdin mit vier Mann auf der Linie, vor der Habib Kilic tief stand und sich vor allem um Devin Isik kümmerte und diesen nahezu komplett abmeldete. Offensive Akzente setzten beide Teams nicht und so gab es keine echte Torchance aus dem Spiel heraus. Auf dem holprigen Boden versprangen viele Bälle, was den Akteuren zu schaffen machte, die so auf beiden Seiten das jeweilige Kurzpassspiel nicht aufziehen konnten. Kaya: "Wir waren präsent in den Zweikämpfen, normal geht das mit 0:0 in die Kabine". Caki sah seine Elf "sehr strukturiert". Die Führung des Gastes resultierte aus einem Elfmeter. Mert Caki wurde bei einem Schussversuch leicht gehalten und kam zu Fall. Schiedsrichter Per-Ole Wendlandt blieb seiner eher kleinlichen Linie treu und zeigte auf den Punkt. Mikael Blümel verwandelte sicher zum 1:0 (35.). Durch die rigorose Spielleitung kam keinerlei Hektik auf. Wendlandt pfiff viel ab, ließ die Gelbe Karte meist stecken, auch wenn er das ein oder andere taktisches Foul mit einer persönlichen Verwarnung hätte bestrafen können. Doch alles in allem hatte er die Partie mit seiner Linie gut im Griff.

Abdin verpennt Start

Den Auftakt in die turbulenten zweiten 45 Minuten verschlief Abdin. Bereits nach einer Minute war Dennis Kuhn nach Steilpass von Cuma Caliskan frei durch, legte jedoch quer, statt den Abschluss zu suchen. Doch die Aramäer schliefen auch bei der Ecke im Anschluss, sodass Kuhn am langen Pfosten den Ball völlig unbedrängt zum 2:0 über die Linie drückte (47.). "Wir bekommen wieder ein dummes Tor nach einer Standardsituation. Das kotzt mich an. Wir gucken nur dem Ball hinterher, statt hinzugehen", regte sich Kaya auf. Doch das 2:0 für den SV Baris gab den Gästen keine Sicherheit: "Eigentlich lief alles für uns. Aber dann fehlte uns völlig die Konzentration", monierte Caki. In der 56. Minute legte Shewket Osef unnötig Manuel Celik an der Strafraumgrenze – Caki sprach später von einer dummen Aktion –, sodass Can Blümel per Elfmeter die Chance zum 1:2-Anschluss bekam und diese auch nutzte. Nur zwei Minuten später glichen die Aramäer aus. Baris klärte eine Ecke nicht richtig, sodass der zweite Ball auf Celik segelte, der das Leder links im Strafraum annahm, ein paar Schritte ging und quer auf Andreas Lorer passte, der ins leere Tor zum 2:2 einschob (58.).

Das Spiel wogte nun hin und her, ein Freistoß von Mert Caki segelte an Freund und Feind und auch knapp am langen Pfosten vorbei (61.). Es war nun viel Zug in der Partie, die Zweikämpfe wurden in dem fairen Derby etwas härter. In Minute 73. drehte Abdin die Partie dann endgültig: Johannes Artan flankte traumhaft von der linken Seite genau auf den freien Celik, der die Nerven bewahrte und unter die Latte köpfte – 3:2. Beinahe gelang Baris im Gegenzug der Ausgleich, doch Osef brachte nur einen schwachen Schuss gen Tor, nachdem sich Michael Sen verschätzt und die Chance so ermöglicht hatte. Baris riskierte nun mehr, Abdin setzte auf Konter. Einen vollendete der eingewechselte Danyel Renken zum 4:2 (87.). Artan hatte vorher den durchstartenenden Celik bedient, der auf den Joker querlegte. Celik zeichnete so für drei Vorlagen und einen eigenen Treffer verantwortlich. "Er ist der Mann des Spiels. Wenn er will, kann er die Liga auseinandernehmen. Er hat enorme Qualität", lobte Kaya. Den dritten Elfmeter des Tages verwandelte kurz danach Isik auf der Gegenseite zum 3:4 (89.). Ninos Yousef hatte Osef klar gefoult.

In der Nachspielzeit fiel dann kein Tor mehr, sodass die turbulente Partie ein etwas unrühmliches Ende nahm: Artan wollte an der Eckfahne mit dem Ball am Fuß etwas Zeit herausholen, verlor diesen jedoch. Beim Loslaufen wurde er leicht festgehalten, was er mit einem Schlag mit der flachen Hand in Richtung des Gesichts von Osef beantworte und diesen auch leicht traf. Logische Konsequenz: eine Rote Karte für den Abdin-Stümer (90.+2). "Das war eine saublöde Aktion. Der Platzverweis ist absolut berechtigt", kommentierte Kaya.

Die Aramäer sichern mit dem Erfolg den fünften Platz und damit die Vorherrschaft hinter dem Oberligisten SV Atlas in der Delmestadt. Baris rutscht auf Rang zehn, bleibt aber im gesicherten Mittelfeld.