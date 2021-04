Marco Castiglione vermutet, dass der Fußball durch die Pandemie "eine Delle" bekommt. Dann sei gute Arbeit vonnöten, um die Leute wieder neu zu motivieren. (INGO MÖLLERS)

Marco Castiglione beweist einmal mehr sein Gespür für das große Ganze. Er erklärt seine Sichtweise eindeutig und reflektiert, bezieht sie auch auf den Fußball, aber eben nicht nur. Sein Blick geht über sein Hobby hinaus, richtet sich auf den Sport – und auf die Gesellschaft. „Man muss leider die Realitäten anerkennen, und die sehen in der kurzfristigen Perspektive einfach nicht gut aus. Wir werden noch ein bisschen daran zu knabbern haben. Wir haben steigende Zahlen und unsere Erfahrungen mit Wellen. Da werden wir noch die nächsten fünf, sechs Wochen mit zu tun haben“, ordnet der Fußball-Abteilungsleiter des TV Jahn Delmenhorst die aktuelle Lage in der Corona-Pandemie ein.

Dass die Fußballsaison in Niedersachsen nun offiziell abgebrochen und annulliert wurde (siehe Text unten), ist für Marco Castiglione daher die völlig richtige Entscheidung. „Das ist konsequent. Bei allem anderen würde man sich was vormachen. Es muss das getan werden, was getan werden muss. Wir müssen uns einschränken und unsere Kontakte reduzieren. Und das geht am Vereinsleben nicht vorbei“, unterstreicht er. Dass sich der Niedersächsische Fußballverband mit seinem Entschluss Zeit gelassen hat, sieht Castiglione jedoch nicht sonderlich kritisch. Im Februar sei ja durchaus eine Perspektive da gewesen. „Wir haben es im März in der Gesellschaft aber nicht geschafft, die Zahlen klein zu halten. Die Entwicklung ist eine andere gewesen“, sagt der Jahn-Funktionär. Hinzu komme, dass der Verband nicht nur für die unteren Spielklassen zuständig sei, sondern auch die Schnittstellen zum semiprofessionellen Bereich im Blick haben müsse. „Da hängen ja ein paar mehr Sachen dran“, bemerkt Castiglione.

An einen normalen Spielbetrieb ist in den niedersächsischen Ligen aktuell jedenfalls nicht zu denken. Derzeit ist ja noch nicht mal Mannschaftstraining erlaubt. Castiglione vermutet, dass dieser Zustand noch eine ganze Weile anhalten wird. „So was wie Kabinennutzung ist noch richtig weit entfernt“, meint er. Der erste Schritt müsse sein, das Vereinsleben wieder zum Leben zu erwecken. Momentan könne man froh sein, dass zumindest Kinder und Jugendliche bis einschließlich 14 Jahre die Möglichkeit zum Training haben. Das sei ganz wichtig, betont Castiglione: „Die Kinder brauchen die Bewegung.“

Eine neue Herausforderung

Wenn sich dann irgendwann auch die Erwachsenen wieder gemeinsam betätigen dürfen, sieht der Jahn-Abteilungsleiter einige Herausforderungen auf die Vereine zukommen. Falls vielleicht schon im August breit geimpft sein sollte, müsse man erst mal sehen, „wie viele Mannschaften wir wieder auf die Anlage bekommen“, blickt Castiglione voraus. Teilweise seien die Leute dann zwölf oder sogar noch ein paar Monate mehr raus gewesen, wenn man einmal von der kurzen Phase im vergangenen Spätsommer und Herbst absieht. Da könne es durchaus passieren, dass sich der eine oder andere an ein Leben ohne Fußball gewöhnt hat, meint Castiglione. „Dann muss man erst mal Argumente haben, in den Mannschaftssport zurückzukehren.“ Wobei er in diesem Zusammenhang auch nicht schwarzmalen, sondern einfach auf die „unsichere Perspektive“ hinweisen will.

Der Fußballsport habe immerhin den Vorteil, dass er an der frischen Luft betrieben wird, weiß Castiglione. Als große Sportart habe man zudem trotz allem immer noch eine „riesige Strahlkraft“, fügt er hinzu. „Und wenn jemand raus ist, bedeutet es ja nicht, dass das eine Entscheidung für die Ewigkeit ist.“ Es sei „noch mal eine neue Herausforderung, die Leute wieder zu motivieren“.

Insgesamt glaubt der Delmenhorster, dass der Fußball dennoch „eine Delle“ bekommen werde. „Man kann nicht sagen, wie groß sie sein wird, aber eine kleine wird es geben. Dann müssen wir gute Arbeit machen, und dann wird sich das auch wieder einrenken. Ich sehe uns da ganz gut aufgestellt“, sagt Castiglione. „Gleichzeitig muss man demütig sein und gucken, wann wieder was möglich ist.“ Wenn das Vereinsleben wieder Fahrt aufnimmt, ist für ihn schon viel gewonnen. Einfach mal nach dem Training zusammensitzen – das mache für viele Mannschaften schon mindestens 50 Prozent aus. „Diese Geselligkeit brauchen wir wieder“, verdeutlicht Castiglione.

Was den Spielbetrieb in der kommenden Saison betrifft, plädiert er für erneut kleine Staffeln. Diese bereits zuletzt praktizierte Variante hat Thomas Luthardt, Spielausschuss-Vorsitzender des Kreises, auch schon wieder ins Auge gefasst. „Wir müssen für das kommende Jahr ein bisschen Neuaufbau betreiben. Aber ich sehe das in sehr guten Händen. Thomas Luthardt hat da immer einen sehr realistischen Blick“, lobt Castiglione.

Einen realistischen Blick hat er aber eben auch selbst – und stellt klar, was in nächster Zeit erst mal im Vordergrund stehe. „Wir müssen uns darum kümmern, die Pandemie einzudämmen, sonst fällt uns das wieder vor die Füße. Wir müssen uns alle zurückhalten. Da bin ich immer bereit, das mit meiner Fußballabteilung mitzutragen“, betont Castiglione und richtet einen Appell an alle: „Wir sind da als Gesellschaft gefordert.“