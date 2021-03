Marco Prießner erzielte viele wichtige Tore für den SV Atlas Delmenhorst. Unter anderem traf er im Finale des Niedersachsenpokals beim 3:2-Sieg gegen den TuS Bersenbrück. (Ingo Möllers)

Einen sportlich unvergessenen Moment erlebte der Noch-Atlas-Stürmer Marco Prießner am 25. Mai 2019 im Eilenriedestadion zu Hannover: Im NFV-Pokalfinale gegen den TuS Bersenbrück köpfte er kurz nach der Halbzeit das wichtige und entscheidende 3:0 für die Blau-Gelben und bejubelte mit den zahlreich angereisten Fans aus Delmenhorst den Titelgewinn. Drei Monate später durfte er dann zur großen Belohnung beim Jahrhundertspiel im ausverkauften Weserstadion gegen den SV Werder Bremen auflaufen. 77 Minuten lang ließ ihn Trainer Key Riebau damals auf dem Platz.

Trotz der natürlich erwartbaren Niederlage gegen den Bundesligisten erlebte Prießner als Fußballer insgesamt dreieinhalb erfolgreiche Jahre beim SVA, nachdem er 2017 vom TSV Oldenburg an die Delme gewechselt war. In der vergangenen Abbruch-Saison beispielsweise stand er 22-mal in der Startelf und erzielte sechs Tore, wodurch er sich seinen Anteil am Regionalliga-Aufstieg zweifelsfrei verdiente. Den letzten Höhepunkt im Atlas-Trikot genoss Prießner vor einem Jahr beim Heimspiel gegen den BSV Kickers Emden, in dem er die ersten beiden Tore von Robert Plichta vorbereitete. Einige Monate später stand der Aufstieg in die vierthöchste Spielklasse fest.

Doch nun steht der 29-Jährige vor einem stillen Atlas-Abschied, sein Vertrag wurde vor Kurzem ausgesetzt (wir berichteten) und steht nach Angaben Prießners kurz vor der Auflösung. „Eine Rückkehr ist quasi ausgeschlossen. Ich werde die Zeit vermissen“, sagt Prießner gegenüber unserer Zeitung.

Kaum noch Einsatzzeiten

Das vermutliche Ende der Beziehung zwischen Atlas und Prießner war aus seiner Sicht ein schleichender Prozess. Denn seit dem Emden-Spiel kam Prießner aus verschiedensten Gründen nicht mehr wirklich zum Zuge. Während der Vorbereitung auf die Regionalliga-Saison war es offensichtlich, dass Atlas nicht mehr wirklich auf den Delmenhorster setzte. Der Verein verpflichtete Dimitrios Ferfelis sowie Samuel Adeniran für die Offensive. Der bis dato stets gesetzte Prießner hatte dementsprechend Schwierigkeiten, auf ausreichend Einsatzzeiten zu kommen. „Ich habe kein Vertrauen mehr verspürt und mir dadurch die Frage gestellt, ob ich mir das noch antun sollte, fünfmal die Woche zum Training zu kommen“, betont Prießner.

Zum Saisonauftakt bei Hannover 96 II wechselte Trainer Key Riebau seinen Stürmer in der 86. Minute ein. Eine Woche später bei der Reserve des SV Werder Bremen bekam Prießner lediglich noch eine Minute geschenkt. „Ich hätte mir gewünscht, gegen Werder – meinen Ex-Verein – wenigstens in der 70. Minute eingewechselt zu werden, vielleicht hätte ich ja noch das Tor zum 1:0 gemacht. Aber in einer Minute kannst du nichts mehr ausrichten“, erklärt Prießner. Als der Klub dann noch Marco Stefandl verpflichtete, verließ Prießner allmählich die Motivation. „Ich habe dann beim Training kaum noch richtig mitgemacht und nur noch 50 Prozent gegeben“, gibt er zu. Fortan stand er gegen Havelse, Rehden, Hildesheim, HSC Hannover und Oberneuland nicht mal mehr im Kader. Eine bittere und unbekannte Situation für den 29-Jährigen, der über drei Jahre lang bei Atlas und zuvor bei seinen anderen Stationen stets unverzichtbar war.

Corona-Infektion

Als es sportlich nicht mehr lief, kam auch noch Pech hinzu. Prießner steckte sich Mitte Oktober mit dem Coronavirus an. Kurz nach dem Oberneuland-Spiel erhielt er die Nachricht, positiv getestet worden zu sein – in der Phase, als das Gesundheitsamt der kompletten Mannschaft aufgrund mehrerer Corona-Fälle Quarantäne verordnete. Die Krankheit steckt ihm noch heute – gut vier Monate später – in den Knochen. „Am ersten Tag der Infektion hatte ich heftigen Schüttelfrost. Außerdem war über mehrere Monate mein Geschmackssinn völlig weg. Damit habe ich noch heute leichte Probleme“, erzählt Prießner. Covid-19 wirkte sich außerdem negativ auf seinen Fitnesszustand aus. „Ich konnte die Zoom-Einheiten mit der Mannschaft einfach nicht mitmachen, weil ich nach kurzer Zeit erschöpft war. Selbst heute bin ich beim Joggen nach einem Kilometer schon platt.“

Die daraus entstandene fehlende Fitness sei ein Grund für die Vertragsaussetzung. „Trotzdem hätte ich gerne weiter bei Atlas gespielt. Aber nun bin ich überhaupt erst mal wieder froh, dass ich zur Arbeit gehen kann.“ Das Angebot des Klubs, bei der zweiten Mannschaft der Blau-Gelben zu spielen, hat Prießner abgelehnt. Wenn der Vertrag demnächst aufgelöst werden sollte, möchte er aber auf jeden Fall weiter Fußball spielen. „Wahrscheinlich dann ein paar Ligen tiefer, vielleicht werde ich ein bisschen in der Bezirksliga kicken“, blickt er voraus.