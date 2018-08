Can Celik (weißes Trikot) vom Delmenhorster Turnerbund sowie Paul Leis vom TV Jahn Delmenhorst trafen im Auftaktderby dieser Saison aufeinander. Letztlich fuhren beide Akteure mit ihren Teams jeweils einen Punkt ein. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Nach dem Abpfiff des Auftaktspiels in dieser Fußball-Kreisliga-Saison waren sich sowohl die mehr als 200 Zuschauer als auch Spieler und Trainer einig: Es hätte gerne etwas mehr sein dürfen. Mehr Spielwitz, mehr Tempo, einfach auch mehr Derbystimmung – wie sie gewöhnlich in den Duellen des TV Jahn Delmenhorst und dem Delmenhorster TB aufkommt. Vor allem hätten sich beide Teams auch jeweils zwei Punkte mehr gewünscht. So aber endete das Ganze 1:1 (0:0).

Letztlich setzten die Akteure das fort, was man während der Weltmeisterschaft feststellen musste: Aus dem Spiel heraus konnten beide Teams in Ballbesitz nur wenig Torgefahr entwickeln. Gerade auf dem engen Platz am Blücherweg waren die Defensiven im Vorteil. Und auch die Tore fielen wie bei den Profis nach Standardsituationen. „Aus dem Spiel heraus hatte Jahn kaum Chancen, das waren alles nur Standards“, merkte Turnerbund-Coach André Tiedemann zu Recht an.

Sein Gegenüber Arend Arends überließ die Spielanalyse seinem Co-Trainer Falk Ölkers, weil er sich zunächst um die Spieler kümmern musste, die nicht zum Einsatz gekommen waren. Die Violetten waren mit 36 Mann in die Vorbereitung gestartet, jetzt befinden sich immer noch 30 im aufgeblähten Kader. So wird Arends besonders als Moderator gefragt sein, um den Spielerkreis weiter zu reduzieren und bei Laune zu halten. „Heute fehlten uns fünf potenzielle Stammspieler“, zählte Ölkers auf.

Die Gastgeber waren in den ersten 45 Minuten die gefährlichere von zwei defensiv denkenden Mannschaften. Das erste Ausrufezeichen der Begegnung setzte Pascal Hoppe mit einem Kopfball ans Außennetz des von Fabian Blaschke gehüteten Tores (11.). Paul Leis verpasste nach Ecke von Marcel Maus kurz darauf aus kurzer Distanz die frühe Führung. Die übrigen Torszenen wurden durch starke Abwehraktionen vereitelt: DTB-Innenverteidiger Felix Walczak rettete vor dem einschussbereiten Dennis Geiger (35.), und auf der Gegenseite warf sich Marvin Heinrich in einen Schuss von Mehmet-Ali Elibol (45.), der als einziger der DTB-Neuzugänge überzeugte. Ansonsten produzierten die Gäste nur Kullerbälle durch Zinar Alkas (36.) und Hendrik Hemken (38.). Die bis dato größte Möglichkeit vergab Kapitän Maus in Minute 56, als die Jahner einmal mehr nach einer Ecke den zweiten Ball behaupteten und Sean Gradtke Maus bediente, der völlig blank am Fünfer knapp über die Latte zielte.

In der Folgezeit kam etwas Derby-Feeling auf, weil der ansonsten sehr sichere Schiedsrichter Leon Kiesler knifflige Entscheidungen treffen musste. Nach einer wohl nicht elfmeterwürdigen Aktion an Maus forderten die Gastgeber dennoch einen Strafstoß (78.), zuvor war ein DTB-Tor von Dennis Karsten (70.) aufgrund eines vorangegangenen Handspiels von Can Celik nicht gegeben worden. Dafür resultierte das 0:1 aus einem leicht fragwürdiges Hand-Vergehen ein Jahn-Akteurs. „Das hätte ich nicht gepfiffen, dafür hätte ich das Tor vorher nicht zurückgepfiffen“, meinte Tiedemann. Trotzdem bejubelte er die Führung, weil Martin Hruzik den Freistoß von der rechten Strafraumkante aufs kurze Eck zog, wo der zuvor unterbeschäftigte Torwart Edward Keiser den Ball prallen ließ, und Daniel Mehrdadi ihn ins lange Eck drosch (76.).

Ausgleich kurz vor Schluss

Mit diesem etwas glücklich zustande gekommenen Treffer wurde die Partie offener, zudem gingen die Spieler beherzter in die Zweikämpfe. Nach einem Gradtke-Flachschuss (83.) half ein Eckball beim Ausgleich. Tiedemann hatte es kommen sehen: „Ich rufe noch dreimal: Passt auf kurze Ecken auf.“ Seine Rufe verhallten unbemerkt, und Miles Meyer knallte den Ball von rechts vor das DTB-Tor, wo Heinrich den Ball in Kooperation mit DTB-Verteidiger Julian Lüning zum 1:1 versenkte (89.). „Da gibst du drei Punkte aus der Hand, die gerade aufgrund unseres happigen Auftaktprogramms sehr wichtig gewesen wären“, ärgerte sich Tiedemann, dessen Team sich jetzt mit den Favoriten Harpstedter TB, SV Atlas Delmenhorst II und TuS Heidkrug messen muss.

Ölkers sah seine Schützlinge „trotz guter Vorbereitung spielerisch noch am Anfang“. Er lobte die Einstellung: „Wir haben eine gute Moral gezeigt“. Am Freitag reisen die Violetten zum Aufsteiger TV Falkenburg.