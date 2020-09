Marvin Lohfeld (links, hier gegen Stenums Nils Meinken) erzielte gegen den VfL Oldenburg drei Tore. (INGO MöLLERS)

Delmenhorst. Der TuS Heidkrug hat seine zweite Partie in der Fußball-Bezirksliga gewonnen und steht damit bei sechs Punkten. Das hat keine andere Mannschaft der Liga geschafft. Da die Saison nur 16 Spieltage hat, ist das durchaus ein Fingerzeig. Die Elf von Trainer Selim Karaca besiegte den VfL Oldenburg II wie bereits im Bezirkspokal mit 3:1 (0:0) und machte dabei einen Rückstand wett. Die Gäste warten nach ihrem Aufstieg immernoch auf den ersten Punktgewinn und stehen nach drei absolvierten Begegnungen bei null Punkten und 4:12 Toren. „Das ist mannschaftstaktisch aber eine sehr gute Truppe. Sehr diszipliniert. Die werden nicht Letzter“, lobte Karaca den Gast.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit ging die Oldenburger Reserve nicht unverdient durch einen Treffer von Oguz Deniz mit 1:0 in Front (54.). Das stachelte die Hausherren und vor allem Marvin Lohfeld an: Der Heidkruger markierte quasi im Gegenzug den 1.1-Ausgleich (55.), nachdem sich Luca Reinhold im Strafraum geschickt im Zweikampf verhielt und der Ball so zu seinem Sturmpartner gelangte, der einschoss. Nach einem Torwartfehler – Lukas Koch war aus seinem Kasten geeilt und schoss Lohfeld an – legte er in der 66. Minute zum 2:1 nach. Lohfeld war es auch, der seinen Hattrick mit dem 3:1-Endstand vervollständigte (78.), als er eine Ecke einköpfte.

„Es ist in der kurzen Saison immens wichtig, früh Punkte zu holen, um nicht unten reinzurutschen. Heute wollten beide Mannschaften Fußball spielen. Wir hatten auch etwas Glück, aber auch viel Wille. Die Mannschaft hat sehr gut gearbeitet, beispielsweise haben Lohfeld und Reinhold den Gegner vorne 90 Minuten lang angelaufen. Wirklich klasse“, berichtete Karaca.