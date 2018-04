Marvin Osei. (Focke Strangmann)

Delmenhorst. Er passt perfekt ins Profil des Fußball-Oberligisten SV Atlas Delmenhorst und wechselt zur kommenden Saison zu den Blau-Gelben: Marvin Osei absolvierte bisher 103 Oberliga-Spiele (13 Tore) und stammt gebürtig aus der Delmestadt. Der 27-Jährige läuft derzeit für den Ligakonkurrenten VfL Oldenburg auf, für den er in dieser Saison in bisher 21 Begegnungen auf dem Rasen stand und zwei Treffer beisteuerte. Bereits im vergangenen Sommer stand er in Kontakt mit den SVA-Verantwortlichen, nun kam Teammanager Bastian Fuhrken erneut auf Osei zu. „Ich wollte gerne wieder in Delmenhorst spielen. Der zeitliche Aufwand, in Oldenburg weiterzumachen, war einfach zu groß, die Wege zu weit“, berichtet Osei. So habe er beruflich beispielsweise Teile der Vorbereitung verpasst und auch deswegen nur unregelmäßig in der Startelf gestanden (insgesamt knapp 1000 von 2160 möglichen Minuten). Ab Mai wolle er mit Edgar Kary – Personal-Trainer und zu Saisonbeginn noch dritter Torwart beim SVA – die nötigen körperlichen Voraussetzungen schaffen, um den Blau-Gelben zu helfen.

Osei fühlt sich in der Offensive auf den Außenpositionen am wohlsten. „Aber ich spiele da, wo mich der Trainer hinstellt. Jürgen Hahn kennt mich ja“, sagt der Delmenhorster. Osei kommt unabhängig davon, in welcher Liga Atlas nächste Saison spielt. „Falls Atlas absteigen sollte, steigen wir kommende Saison halt direkt wieder auf“, sagt der 27-Jährige. Einige Akteure aus dem Atlas-Kader kennt er persönlich gut. „Ich habe beispielsweise mit Marco Prießner beim TSV Oldenburg gespielt und weiß genau, wie er spielt. Ich würde mich freuen, mit ihm zusammen aufzulaufen. Aber derzeit laufen bei Atlas die Kaderplanungen ja noch“, blickt Osei voraus. Auch auf die Stimmung im Stadion freue er sich: „Wir waren mit dem VfL heiß, hier zu spielen.“

Fuhrken lobt die Entwicklung des 27-Jährigen: „Wir wussten, dass er gerne bei uns spielen möchte und standen mit ihm immer in Kontakt. Jetzt hat es gepasst. Er hat beim VfL Oldenburg einen guten Job gemacht“, sagt Fuhrken. Grundsätzlich sei es so, dass Atlas Delmenhorster Fußballer im Team haben will. „Aber es muss vom Typ her natürlich passen. Und bei Marvin passt es“, ist sich der Teammanager sicher.