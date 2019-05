Harpstedts Matthias Ellermann im Luftkampf mit den Heidkrugern Nils Giza (14) und Luca Reinhold. (INGO MÖLLERS)

Harpstedt. Die sechsminütige Nachspielzeit war erst zur Hälfte absolviert, da verließ Harpstedts Trainer Jörg Peuker die Coachingzone, um seinem Heidkruger Kollegen Selim Karaca zu gratulieren. „Ich kenne meine Mannschaft“, begründete Peuker seinen Ausflug, nach einigen vergebenen Chancen war ihm der Glauben abhandengekommen. Und Peuker als ehemaliger Klassetorwart hatte auch registriert, dass TuS Heidkrugs Schlussmann Maximilian Hiller an diesem Tag nicht zu bezwingen war. Drei Minuten später stand Hiller im Mittelpunkt der Emotionen. Der TuS hatte beim Tabellendritten 1:0 gewonnen, damit ist die Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga und der Aufstieg zu 99,9 Prozent sicher.

Durch drei Glanzparaden von Hiller in der Schlussphase hatte der Treffer von Luca Reinhold in der 55. Minute auch am Ende Bestand. Aber auch seine Vorderleute hatten alles reingeworfen, was ihnen an Kraft noch zur Verfügung stand. Dreimal musste Karaca verletzungsbedingt wechseln, auch dadurch wurde der Harpstedter Druck immer intensiver. Doch der Tabellenführer hielt stand und geht jetzt mit drei Punkten und 17 Toren Vorsprung auf den Ahlhorner SV in die letzte Runde. Möglicherweise wird Heidkrug schon Sonnabend auf dem Sofa Meister, falls Ahlhorn im Derby gegen Großenkneten nicht gewinnen sollte. Ansonsten sollte am Sonntag gegen Hürriyet jede Niederlage reichen, die nicht zweistellig ausfällt.

Trotz der perfekten Ausgangsposition fehlte den Heidkrugern nach diesem Abnutzungskampf vor 150 Zuschauern am Ende schlicht die Kraft für ausgelassenen Jubel. Karaca konnte es selbst kaum fassen, obwohl es sich seit Wochen andeutet. „Das ist so krass“, wiederholte Karaca immer wieder. „Was die Jungs heute gerissen haben, eine Mordsleistung.“ Immerhin hatte Harpstedt zuletzt acht klare Siege in Folge gefeiert, galt als formstärkste Mannschaft der Liga. Aber Heidkrug hielt die Null, dank Hiller und einer mannschaftlich einwandfreien Leistung.

Taktisch gab es keine Überraschungen. „Das Spiel begann wie erwartet, wir wollten Heidkrug etwas locken“, erklärte Peuker seinen Matchplan. Doch der Spitzenreiter verließ seine Ordnung nicht, brachte immer ausreichend Spieler hinter den Ball. So reichte es im ersten Durchgang nur für je eine Kopfballchance für Reinhold (9.) sowie Harpstedts Niklas Fortmann (38.). Da musste Hiller erstmals zupacken, zehn Minuten nach dem Seitenwechsel durfte er jubeln. Jonas Yildiz hatten einen zuvor an Magnus Ellermann verlorenen Ball wieder zurückerkämpft und vom linken Flügel präzise auf Reinhold geflankt. Heidkrugs Nummer 17 delegierte den Ball per Flugkopfball zum 0:1 in den linken Winkel. In der 68. Minute hatte Irfan Gök ebenfalls mit dem Kopf die Chance zur Vorentscheidung.

Doch HTB-Keeper Christoph Mädler hielt, und jetzt rückte sein Gegenüber in den Mittelpunkt. Zunächst verkürzte Hiller gegen Fortmann stark den Winkel (69.), dann blockte Nils Giza den Schuss des flinken Julian Meyer. Als sich mit Reinhold und Gök schließlich beide Stürmer verletzten, geriet die Heidkruger Formation in Unordnung. Giza musste trotz Krämpfen irgendwie durchhalten. Harpstedts Kapitän Nils Klaassen trieb seine Mannschaft zur Schlussoffensive, eingeläutet durch einen 20-Meter-Knaller von Merlin Janowsky, den Hiller irgendwie noch um den Pfosten drehte (84.). Auch Fortmanns Drehschuss aus sechs Metern nach Steilpass von Klaassen kratzte Hiller noch aus dem Eck (87.). Und als schließlich Fortmann völlig blank vor dem TuS-Keeper auftauchte, blieb Harpstedts 27-facher Torschütze wieder zweiter Sieger.

Diese Szene bewegte Peuker zur vorzeitigen Gratulation bei Karaca. „Ich gönne es Heidkrug. Aber es zieht sich schon durch die ganze Saison, dass wir unsere Chancen nicht nutzen. Wir hätten uns in der zweiten Halbzeit belohnen müssen, da waren wir die aktivere Mannschaft.“ Aber es klappte auch deshalb nicht, weil die Gäste jede Schmerzgrenze ignorierten. Sinnbildlich dafür stand der krampfgeplagte Nils Giza, der in der 96. Minute den letzten Harpstedter Schuss blockte. „Das war so krass“, sagte Karaca noch einmal. „Jetzt dürfen wir nur nicht hoch gegen Hürriyet verlieren.“