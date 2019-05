Magdeburg. Es hat zwar nicht zu einer Goldmedaille gereicht, trotzdem wussten die Schwimmer des Delmenhorster SV bei den Norddeutschen Junioren- und Jahrgangsmeisterschaften zu überzeugen – und etwas Edelmetall brachten sie am Ende ja doch mit an die Delme. In der Elbe-Schwimmhalle in Magdeburg schickten dabei 155 Vereine Sportler ins Becken. Mehr als 3000 Einzelstarts notierte der Veranstalter letztendlich.

Der DSV reiste derweil mit zwölf Athleten an. Yannis Hein war einer davon, und er staubte gleich drei Medaillen ab. In der Juniorenwertung über die 200 Meter Brust holte er sich den Vizetitel. Damit qualifizierte er sich auch für das offene Finale, in dem er sich am Ende die Bronzemedaille umhängen durfte. Über die kürzere 100-Meter-Distanz schlug Hein erneut als Dritter an. Seine Vereinskameradin Charleen Kölling reiste ebenfalls mit einer Medaille im Gepäck aus Magdeburg ab: Über die 400 Meter Freistil lieferte sie die drittschnellste Zeit ab.

Währendessen stellte Tatjana Barke über die 50 Meter Brust und 100 Meter Schmetterling neue Vereinsrekorde auf. Über die 100 Meter qualifizierte sie sich darüber hinaus für das offene Finale. In diesem schlug sie als Siebte an. Den dritten DSV-Rekord knackte Mara Anders über die 50 Meter Freistil. Eine gute Leistung lieferte auch David Zeiser ab: Bei seinem Start über die 100 Meter Freistil löste er das Ticket für die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften Ende Mai in Berlin.

Mit vielen persönlichen Rekorden und ordentlichen Platzierungen in dem großen Teilnehmerfeld überzeugten außerdem Emma Kämpfe, Jana Schumacher, Alida Mühlenhort, Celine Rüdebusch, Martin Leis, Rune-Matthis Bosse und Dominik Sartison.