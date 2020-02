Die Stadionhalle ist kürzlich Austragungsort der 2. Delmenhorster Sportgala gewesen – und diese war nach den Angaben der Veranstalter ein voller Erfolg. „Es hat alles wunderbar geklappt. Wir hatten an beiden Tagen ausverkauftes Haus“, freute sich Petra Kröger, Rollkunst-Abteilungsleiterin des Delmenhorster TV. Ausverkauftes Haus bedeutete in diesem Fall, dass an den beiden Tagen insgesamt mehr als 1000 Zuschauer in die Halle strömten, um sich die verschiedenen Vorführungen anzusehen. Damit war die Kapazität auch ausgeschöpft. Neben den Läuferinnen der Rollkunst-Abteilung waren viele Gäste im Programm vertreten, etwa aus den Bereichen Cheerleading, Kunstradfahren, Formationstanzen, Rhönradfahren, Kunstturnen und Hip-Hop-Tanzen. Petra Kröger lobte das Publikum, das sehr zufrieden gewesen sei. Dementsprechend hätten auch die Aktiven viel Spaß gehabt. Die Organisatoren würden in zwei Jahren gerne die nächste Auflage der Sportgala ausrichten. Allerdings hänge das ein bisschen davon ab, was mit der Stadionhalle passiert, erklärte Petra Kröger. „Wir würden es gerne wieder machen, müssen das aber erst mal mit der Stadt klären.“