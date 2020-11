Maximilian Seidel spielt seit der C-Jugend für den VfL Wildeshausen und blieb den Krandelkickern trotz verschiedener Angebote treu. (foto: INGO MOELLERS)

Maximilian Seidel hat eine enge Bindung an den VfL Wildeshausen, besonders zu Coach Marcel Bragula. „Es ist ein fast väterliches Verhältnis. Meine Familie wohnt weit weg, ich wohne in Wildeshausen alleine. Er ist sehr fürsorglich und erster Ansprechpartner. Jeder in der Mannschaft weiß, dass er sich für die Spieler aufopfert. Jeder kann sich immer an ihn wenden. Für mich ist er nicht nur Trainer, sondern auch Freund“, beschreibt der 25-Jährige die Beziehung zu seinem Trainer. Ein spezieller Typ sei er. „Er lebt für den Fußball und lässt gefühlt alles für ihn liegen. Er ist von der alten Schule. Das respektiere ich und finde ich gut. Er ist streng und diszipliniert, man merkt, dass er von der Bundeswehr kommt. Das tut einigen jungen Spielern gut“, fügt Seidel hinzu.

Der 25-Jährige stammt gebürtig aus Erfurt und wuchs in Bayern auf, bevor es die Familie nach Wildeshausen verschlug. „Ich habe nie in einem Verein gespielt, nur auf Bolzplätzen. Ich habe auch eher Basketball gespielt, doch es wurde dann klar, dass ich nicht gerade der Größte werde. In der C-Jugend habe ich dann beim VfL angefangen und mit Freunden zusammen gespielt“, berichtet Seidel. Er blieb, obwohl er talentiert genug für die C1 war, in der C2. „Ich wollte mit meinen Freunden spielen“, begründet Seidel. Das sei auch der Grund, warum er den Krandel nie verließ, obwohl andere Vereine lockten und er durchaus etwas Geld als Fußballer hätte verdienen können. „Mich hat das aber nicht gejuckt. Ich wollte nur Fußball spielen, in der Jugend war mir die Liga egal, Geld verdienen war mir später bei den Erwachsenen auch egal. Und meine Freunde waren beim VfL. Ich bin da bequem und einfach. Das hat sich die Jahre durchgezogen: Mir war das Umfeld immer wichtig und ich fühle mich in Wildeshausen sehr wohl. Das ist bis heute so. Mit Alexander Kupka habe ich schon in der Jugend zusammen gespielt“, berichtet Seidel.

Marcel Bragula ist seit acht Jahren Seidels Coach. (fotos: Ingo Moellers)

Wildeshausen im Wandel

Mit etwas Sorge blickt er auf die Entwicklung der Mannschaft. „Es hat sich in den letzten Jahren schon sehr geändert. Vor einigen Jahren waren es überwiegend Wildeshauser, die in der Mannschaft gespielt haben. Nach den Spielen saßen wir mit acht bis zehn Leuten stundenlang zusammen. Jetzt sind das oft nur Alex Kupka, Bragu und ich. In den vergangenen Jahren mussten wir Leute aus der Umgebung dazuholen, da aus der Jugend nicht viel kam. Die Neuen sind super Jungs, die gut zu uns passen, sonst wären sie nicht dabei. Da achten wir sehr drauf. Ich mache da auch keinem einen Vorwurf. Die Jungs wohnen nunmal in Oldenburg oder Delmenhorst und fahren dahin zurück nach den Spielen“, erzählt Seidel. Der 25-Jährige ist guter Hoffnung: „In den Jahrgängen 2002 und 2003 sind in der Jugend ganz gute Leute dabei. Da kann man dann wieder was aufbauen und das ist auch notwendig. Durch die Abgänge von Urgesteinen ist das Zusammensitzen und Feiern nach den Spielen etwas abhanden gekommen“, sagt Seidel.

In welcher Liga die Wildeshauser künftig spielen, ist für ihn nicht entscheidend. „Mir war es 2015 schon verdammt wichtig, dass wir in die Landesliga aufgestiegen sind. Ich hatte da den Ehrgeiz, mich mit möglichst starken Gegnern zu messen. Ich hätte auch höher wechseln können, aber das Gefühl, mit der Truppe hier aufzusteigen, wo keiner Geld bekommt, ist schon was ganz anderes, als das mit einer zusammengekauften Mannschaft zu tun“, meint Seidel. Im zunehmenden Alter – wohlbemerkt wird Seidel erst 26 – sei der Ehrgeiz nicht mehr ganz so groß. „Ich würde auch Bezirksliga spielen“, sagt er.

Doch derzeit halten die Krandelkicker in der Landesliga gut mit. Nach sechs Spielen hat der VfL acht Zähler. „Die Spiele bisher waren okay. Außer das letzte natürlich, das war eine Katastrophe (1:5-Pleite zu Hause gegen Westrhauderfehn, Anmerkung der Redaktion). Wir hätten auch zum Auftakt gegen Werlte gewinnen müssen, haben das Spiel 80 Minuten beherrscht und dann zwei Konter kassiert. Ich bin allerdings skeptisch, dass die Saison zu Ende gespielt wird“, blickt Seidel voraus.

Der 25-Jährige agiert meist zentral in der Spitze. „In der Jugend habe ich Stürmer oder Zehner gespielt, als ich dann zu Bragula kam, hat er mich auf den Flügel gestellt. Da habe ich mich nie gesehen und mich auch mit ihm in die Haare bekommen. Aber es hat geklappt, ich habe 15 Tore geschossen. Mir gefällt es im 4:3:3 am besten mit drei flinken Leuten vorne“, sagt Seidel. Jedoch stehe er auch gerne an der Seite der großgewachsenen und kräftigen Stürmer Lennart Feldhus oder René Tramitzke auf dem Feld.

Neben dem Fußball vermisst er die Geselligkeit auf dem Gildefest, auf Mallorca oder beim Mannschaftsabend. Und die Zuschauer. „Unsere Fans sind wichtig, gerade wenn sie Auswärtsspiele zu Heimspielen machen. Da kommen schon mal 50 Leute mit und das Heimteam hat nur fünf Mann da“, berichtet Seidel. Bezüglich der eigenen Heimspiele bedauert er, dass die Rasenqualität abgenommen habe. Bis 2018 war Uwe Kricke dafür verantwortlich. Seine besonderen Fähigkeiten blieben jedoch nicht verborgen und der SV Werder Bremen warb ihn als Greenkeeper ab. „Der Rasen war damals das Markenzeichen hier“, erinnert sich Seidel.

Ein sportliches Ziel hat er mit den Wildeshausern noch: Er will den Pokal gewinnen. „Wir haben uns da in den letzten Jahren leider oft dumm angestellt. Es war teilweise schon fragwürdig, was wir da gemacht haben“, meint Seidel.