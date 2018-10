Stenums Maik Panzram hielt den Elfmeter von Wildeshausens Maximilian Seidel und damit einen Punkt fest. (INGO MÖLLERS)

Wildeshausen. Den Anspruch an ein Derby hat das Spiel zwischen dem VfL Wildeshausen und VfL Stenum erfüllt: Es war spannend, zum Schluss sogar dramatisch; hier und da kochten Emotionen hoch – auf und neben dem Platz. Den Nachweis eines Spitzenspieles blieb das Duell zwischen dem Tabellenzweiten und -dritten der Fußball-Bezirksliga allerdings schuldig. Fußballerisch lieferten beide Teams alles andere als eine Glanzleistung ab. Wenig überraschend also, dass die Partie ohne Sieger endete. Nach 90 torlosen Minuten teilten sich Wildeshausen und Stenum die Punkte.

Ein Resultat, das den Spielverlauf durchaus widerspiegelte. In Durchgang eins stellten die Gastgeber das aktivere, bessere Team. Nach der Pause steigerte sich dagegen der VfL Stenum und hatte diverse gute Kontermöglichkeiten. „Das waren zwei verschiedene Halbzeiten. Mein Team ist in letzter Zeit wirklich gewachsen und weiß, wie es bei Spitzenteams bestehen kann. Ich muss meiner Mannschaft ein großes Lob aussprechen“, sagte Gäste-Coach Thomas Baake nach Abpfiff. Er war zufrieden mit dem Punkt. Sein Team hätte in Durchgang zwei zwar seine Konter besser ausspielen und vielleicht ein Tor machen können, doch das Remis sei vollkommen in Ordnung und letztlich auch gerecht.

Unverständlicher Pfiff

Sein Gegenüber Marcel Bragula wollte ihm da nicht vollumfänglich zustimmen. „Starke Stenumer haben sich irgendwie sicherlich einen Punkt verdient. Aber ohne die Hilfe des Schiedsrichters…“, meinte Bragula. Mit diesem letzten Satz spielte er vor allem auf zwei Szenen an. Zwei Szenen, die den Spielverlauf maßgeblich geprägt hätten. Aufreger eins: Nach einer Stenumer Ecke startete Wildeshausen einen Konter. Im Mittelkreis kam Maximilian Seidel vor Gäste-Verteidiger Kristian Bruns an den Ball, der beim Versuch zu klären, ein Luftloch schlug und dabei stürzte – zumindest nahm ein Gros der Menschen im Krandelstadion die Situation so wahr. Seidel und ein weiterer Wildeshauser liefen zu zweit gegen einen Abwehrspieler auf das Tor zu, ehe der Schiedsrichter David Gäbe auf Foul von Seidel gegen Bruns entschied (45.). Bragula tobte an der Seitenlinie und konnte es nicht begreifen. „Bruns knickt um und der Schiedsrichter pfeift ab. Unerklärlich“, sagte er nach Abpfiff. Was der Unparteiische genau abpfiff, darüber wusste Baake nicht Bescheid – er hatte ihn nicht gefragt.

Aufreger zwei: In Minute 80 konterte Wildeshausen ein weiteres Mal. Ole Lehmkuhl drang in den Strafraum ein und fiel hin, bevor er abschließen konnte. Die Krandelkicker wollten Elfmeter, doch Gäbes Pfeife blieb stumm. Nach Meinung von Baake die richtige Entscheidung. Beide Trainer waren sich in der Bewertung mancher Situationen also uneins. Zufrieden mit der Leistung des Schiedsrichters waren sie jedoch beide nicht. Er hätte zu viel laufen gelassen und es verpasst, durch Gelbe Karten für Ruhe zu sorgen. Bragula: „Ich will die Schuld jetzt aber auch nicht auf den Schiedsrichter schieben. Offensiv haben wir heute einfach nicht gut gespielt.“

Tatsächlich hatte sein Team in Durchgang eins mehr von der Partie, münzte diese Überlegenheit jedoch nicht in etwas Zählbares um. Viel zu selten tauchten die Krandelkicker gefährlich vor dem Tor der Gäste auf. Und falls es ihnen doch mal gelang, fehlte im Abschluss die Präzision oder der Druck – wie beispielsweise in Minute 35, als Seidel den Ball freistehend am Pfosten vorbei setzte. Druck entfaltete die Baake-Elf in Durchgang eins derweil übrigens fast gar nicht. Im Mittelfeld klaffte oft eine große Lücke, wodurch ein geordneter Spielaufbau kaum möglich war. Außerdem verloren die Stenumer ein Gros der Zweikämpfe, sie wirkten schlichtweg nicht wach. Dass es überall hakte, mag auch daran gelegen haben, weil Baake vor und während der Partie umstellen musste. So bekleideten beispielsweise Julian Dienstmaier und Maximilian Klatte die Außenverteidigerpositionen. „Sie haben das herausragend gemacht, haben aber dafür im Zentrum gefehlt“, urteilte Baake.

Offensichtlich fand er in der Halbzeitpause jedoch die richtigen Worte. Denn seine Elf agierte plötzlich wesentlich aggressiver, war präsent auf dem Platz. Und trotzdem wäre sie beinahe in Rückstand geraten: Einen Fernschuss ließ Stenum-Torwart Maik Panzram nach vorne klatschen. Beim Versuch, seinen Fauxpas wieder gutzumachen, brachte er Seidel zu Fall. Der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter. Seidel trat an und schoss den Ball in Panzrams Arme (53.). „Ich weiß nicht, warum Maxi da geschossen hat. Er ist nicht unser Elfmeterschütze. Aber ich will ihm da auch keinen Vorwurf machen“, meinte Bragula. Was ihn dagegen ärgerte, ist, dass seine Mannschaft von drei Elfmeter in dieser Saison noch keinen verwandelt hat.

Die Krandelkicker taten sich in den zweiten 45 Minuten sichtlich schwer. Sie verloren nun mehr Zweikämpfe und gerieten immer häufiger in Bedrängnis. Über einen Gegentreffer hätten sich die Wildeshauser jedenfalls auch nicht beschweren können. Doch Stenum stellte sich vor dem Tor von Sebastian Pundsack teilweise nicht sonderlich clever an: Fynn Dorhmann tanzte mehrere Krandelkicker aus, bevor er zu Ole Braun passte. Der Stürmer schoss freistehend aus acht Metern jedoch vorbei am Kasten (75.). „Wir haben uns aber nichts vorzuwerfen. Gegen einen vermeintlichen Aufstiegsanwärter haben wir ein super Auswärtsspiel abgeliefert", sagte Baake.