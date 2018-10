Schuld war das fast zeitgleiche Spiel der ersten Mannschaft in Lohne. Immerhin gab es mehr Tore als Besucher, denn in einem sehr munteren Spielchen setzte sich Atlas II mit 7:3 (4:0) durch und eroberte damit Rang zwei, den es am finalen Spieltag beim FC Hude II zu verteidigen gilt. Colnrade verkaufte sich trotz vieler Ausfälle gut und wird dank der Rückzüge von Harpstedt II und Bookholzberg die Klasse halten. Der neue Trainer Sascha Albers war bereits unter den Zuschauern.

Nach dem Rücktritt von Volker Siegmann wird der SCC zurzeit von Torwart Mihael Bozicevic gecoacht, und der stand von Beginn an unter Beschuss. Auch Atlas II musste diverse Stammkräfte ersetzen und hatte mit Marcel Bosse einen Feldspieler zwischen den Pfosten. Die Akzente setzte zu Beginn Rechtsaußen Johannes Krüger, der erst sein zweites Spiel von Anfang an bestritt und gleich die ersten drei Treffer vorbereitete. Nachdem Ernest Appau per Lupfer zum 1:0 (3.) getroffen hatte, jagte Kamil Ploskonka einen Steilpass Krügers zum 2:0 (13.) unter die Latte. Colnrade war über Konter durchaus gefährlich, doch Atlas II hatte die bessere Abschlussqualität. Murat Aruk gelang nach dem Traumtor gegen Jahn II fast eine Kopie, denn beim 3:0 landete die Kugel erneut im linken Winkel (19.). Fabio Meyer erhöhte nach Appau-Steilpass zum 4:0 (33.).

Doch die Gäste gaben nicht auf. Jonas Wagner (47.) und Paul Boger (52.) verkürzten schnell auf 2:4. „Wir haben umgestellt und uns taktisch besser verhalten. So kamen wir auch wieder auf 3:4 ran“, erklärte Bozicevic, der mit dem Anschluss von Johann-Wilken Lehnhoff (58.) wieder Hoffnung hatte. Atlas II spielte nach der Verletzung von Raphael Ruberg nur noch zu zehnt, fing sich aber wieder und traf durch Appau (72.) sowie einen fein herausgespielten Doppelschlag von Milot Ukaj (84./85.) zum 7:3-Endstand. „Mit dem 5:3 war der Drops gelutscht“, erklärte ein gelöst wirkender SVA-Trainer Steven Herrmann. Mihael Bozicevic sah „einen verdienten Sieg und einen verdienten Aufstieg einer sehr starken Atlas-Mannschaft. Jedoch haben wir in der zweiten Halbzeit gezeigt, dass wir in die Liga gehören.“