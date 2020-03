Sandra Auffarth und Viamant du Matz zeigten beim CHIO eine starke Leistung. Das Duo hatte gute Chancen, bei den Olympischen Spielen in Tokio an den Start zu gehen. (Rolf Vennenbernd/DPA)

Bergedorf/Tokio. In der vergangenen Woche verkündete das Internationale Olympische Komitee (IOC) seinen Entschluss, die Olympischen Spiele in Tokio auf das Jahr 2021 zu verschieben. Damit fällt auch für Sandra Auffarth und ihre Pferde die Reise ins Land des Lächelns vorerst aus. Eigentlich sollten die Spiele am 24. Juli feierlich eröffnet werden. Aufgrund der unabsehbaren Entwicklung der weltweiten Corona-Epidemie sagten einzelne Mannschaften wie das kanadische Team ihre Teilnahme schon im Vorfeld ab. Nominierte Sportler wie die Vielseitigkeitsreiterin Sandra Auffarth müssen Ihre Olympia-Vorfreude nun also erst einmal zügeln: Denn der Traum wird nun ein Jahr länger auf sich warten lassen.

Mit Let’s Dance (Lenny) und Viamant du Matz (Mat) wurde die Bergedorferin in diesem Jahr erneut für den Vielseitigkeits-Olympiakader für Tokio nominiert. Auffarth konnte in der Vergangenheit bereits drei Olympia-Medaillen erstreiten und bereitete sich im Training schon auf die eigentlich anstehenden Olympia-Qualifikationsturniere für Tokio vor. „Die Olympischen Spiele sind ohne Zweifel das größte Ziel eines jeden Sportlers und alle Athleten arbeiten jahrelang fokussiert auf dieses Ziel hin“, beschreibt Auffarth ihre Sicht auf Olympia. Dennoch zeigt sie angesichts der außergewöhnlichen Situation viel Verständnis für die Verschiebung: „Derzeit gibt es definitiv Wichtigeres: Die eigene Gesundheit sowie die unserer Familien, Freunde und Mitmenschen auf der ganzen Welt hat derzeit absolut oberste Priorität“, teilt sie mit. Auf Nachfrage geht die 33-Jährige darauf näher ein: „Ich finde die Entscheidung absolut richtig. Das wäre alles nur sehr schwer machbar, dass so viele Athleten aus verschiedenen Ländern an- und abreisen. Und auch in sportlicher Hinsicht ist die aktuelle Situation für die Athleten schwer, also für ihre Vorbereitung. Viele Turniere und Qualifikationen fallen aus. Es ist alles einfach unabsehbar.“

Viel Platz auf dem Auffarth-Hof

Dementsprechend ist auch die Trainingsplanung für Sandra Auffarth aktuell schwierig. Schließlich ist unklar, wie und wann die Saison in diesem Jahr überhaupt richtig losgehen kann. Die Bergedorferin arbeitet daher weiterhin so gut es geht mit ihren Pferden. Insbesondere für Viamant du Matz muss die Verschiebung nicht unbedingt von Nachteil sein. So kann der Fuchs-Wallach vielleicht noch mehr Erfahrungen sammeln, bevor es dann irgendwann in die Olympia-Qualifikationen geht.

Insgesamt bewahrt die Vielseitigkeitsreiterin einen ruhigen Kopf: „Es ist einfach alles unabsehbar und wir müssen abwarten, wie sich die Corona-Situation entwickelt.“ Zum Glück seien die Gegebenheiten auf dem Hof der Auffarths gut. „Bei uns haben wir den Vorteil, dass wir genug Platz haben und man sich gut aus dem Weg gehen kann. Sowohl im Stall als auch auf den Plätzen“, erklärt Auffarth auch mit Blick auf die Einsteller, die ihre Pferde auch in dieser schwierigen Lage versorgen müssen.

Darüber hinaus bedankt Sandra Auffarth sich im Internet sogar bei den Verantwortlichen des IOCs: Dass die Entscheidung schon jetzt, Monate vor dem Beginn der Spiele gefällt wurde, ermögliche es allen Athleten, sich gut darauf einstellen zu können. Wie sie schreibt, ist die Verschiebung der Olympischen Spiele „die einzig logische Konsequenz in dieser turbulenten Zeit. Im nächsten Jahr ist die aktuelle COVID-19 Krise hoffentlich in weite Ferne gerückt und das größte Sportereignis der Welt kann die Aufmerksamkeit bekommen, die es verdient.“

Vernunft und Verständnis statt Enttäuschung oder Unmut: Die 33-Jährige beweistdamit, dass sie trotz aller sportlichen Erfolge auf dem Boden geblieben ist. Ihr Traum von der erneuten Olympiateilnahme muss zwar vorerst noch ein wenig warten, aber: Aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben.