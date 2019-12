Bei der Bezirksmeisterschaft war wieder mal Präzision gefragt. (FR)

Wildeshausen. Bei der diesjährigen Bezirksmeisterschaft in der Halle haben die Schützen von Bogensport Delmenhorst insgesamt sechs Medaillen geholt. Sie starteten in Wildeshausen in den Disziplinen Compound, Recurve und Blankbogen. Geschossen wurden zwei Durchgänge mit jeweils zehn Passen auf Scheiben in 18 Metern Entfernung.

Monika Jentges holte zweimal Gold – sie wurde Bezirksmeisterin in den Klassen Compound Master weiblich und Blank Master weiblich. Silber sicherte sich Cornelia Siebert in der Klasse Blank Master weiblich. Sascha Allhorn triumphierte in der Kategorie Blank Herren. Nur ein paar Ringe weniger verzeichnete Jens Liebich auf dem Silberrang. Ein weiterer zweiter Platz ging an Jens Siebert in der Klasse Blank Master. Insgesamt sei es für alle Bogensport-Schützen ein erfolgreiches Turnier gewesen, meinte Pressewartin Cornelia Siebert. Bogensport-Mitglied Rainer Kennecke hatte als Kampfrichter des Nordwestdeutschen Schützenbundes „alles im Blick und sorgte damit auch für ein reibungsloses und ordnungsgemäßes Turnier“. Die Schützen, die zur Landesmeisterschaft wollen, müssen etwas Geduld haben und warten, bis die Limitzahlen veröffentlicht werden.

Auch Sagitto Delmenhorst war bei der Bezirksmeisterschaft vertreten. Jutta Schneider-Borns (Recurve Master weiblich), Jan Lange (Recurve Master), Ulf Opitz (Recurve Senioren) und Robert Zahn (Recurve Master) traten gegen die Konkurrenz an. Gleichzeitig bildeten Opitz, Lange und Zahn auch eine Mannschaft.

Einen richtig guten Tag erwischten Opitz und Zahn. Letzterer verbuchte 537 Ringe für sich und ließ damit Dirk Ehlers vom Braker SV (528) und Helmut Petermann von Bogensport Wildeshausen (527) hinter sich. Opitz schoss insgesamt 518 Ringe und behauptete sich damit vor Wolfgang Hanke (NTB Neuenkruge, 510) und Lothar Neumann (NTB Neuenkruge, 452 Ringe). Damit gingen zwei Goldmedaillen an Sagitto.

Für Jutta Schneider-Borns und Jan Lange lief es nicht ganz nach Wunsch. Schneider-Borns kam auf 471 Ringe und sicherte sich damit zumindest Platz drei hinter Marion Büschelmann (SV Stoppelmarkt, 472) sowie Siegerin Jutta Marquard (SV Hahn 1904, 530 Ringe). Jan Lange belegte mit 396 Ringen den 22. Rang. Nach langer Zeit stellte Sagitto mit Opitz, Lange und Zahn wieder ein Team. Das Trio erreichte den zweiten Platz hinter Bogensport Wildeshausen und vor dem SSV Dinklage.