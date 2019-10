In der ersten Hälfte hatten die Jahn-Frauen einige gute Möglichkeiten, gingen aber trotzdem nicht in Führung. So entführte am Ende der FC St. Pauli die drei Punkte aus dem Düsternortstadion. (INGO MÖLLERS)

Zweimal in Folge hatten die Regionalliga-Fußballerinnen des TV Jahn Delmenhorst in der Liga zuletzt mit 4:0 gewonnen, hinzu kam ein 6:2-Erfolg im Niedersachsenpokal. Nun mussten die Violetten eine Heimniederlage einstecken. Der FC St. Pauli entführte drei Punkte aus dem Stadion an der Düsternortstraße. Mit 1:0 (0:0) setzten sich die Gäste knapp durch und überholten die Jahnerinnen damit in der Tabelle. Die Delmestädterinnen stehen nun auf Position fünf und haben zwölf Punkte. Hinter einem enteilten Spitzenduo geht es enorm eng zu. Jahn ist punktgleich mit dem Vierten, hat aber auch nur vier Zähler mehr als der Vorletzte.

Die Heimelf übernahm zu Beginn das Kommando im Düsternortstadion und erspielte sich die ersten Torchancen. Pia von Kosodowski und Julia Hechtenberg scheiterten an Paulis Torfrau Tara Zimmermann beziehungsweise schossen über den Kasten (16./17.). Die Violetten griffen jedoch weiter an: Neele Detken zog nach Pass von Nathalie Heeren flach ab, doch Zimmermann parierte erneut (20.). Sieben Minuten später zielte Detken zu hoch. „Wir hätten in der ersten Halbzeit eigentlich in Führung gehen müssen und waren aus dem Spiel heraus die bessere Mannschaft“, berichtete Coach Claus-Dieter Meier. Die Gäste waren aufgrund ihrer körperlichen Überlegenheit vor allem nach Standards gefährlich. „Die hatten größere Mädels und wir nicht die Präsenz. Deshalb hat St. Pauli Ecken und Freistöße immer hoch vor unser Tor geschlagen und da wurde es meistens sehr, sehr gefährlich“, sagte Meier.

Die Linie verloren

Nach dem Seitenwechsel verloren die Delmenhorsterinnen ihre Linie und kamen seltener zu Torchancen. Pauli agierte nun sicherer, erarbeitete sich die besten Gelegenheiten aber weiterhin nach Ecken. „Da mussten wir zweimal auf der Linie klären“, berichtete der Jahn-Coach. Für die Violetten scheiterten erst Hechtenberg und Detken, dann vergab von Kosodowski die beste Gelegenheit des zweiten Durchgangs, als sie aus 16 Metern Zimmermann nicht überwinden konnte (62.).

Das Tor des Tages fiel nach einem Jahn-Ballverlust im Zentrum. Ann-Sophie Greifenberg fasste sich ein Herz und zog aus 30 Metern ab. Der Ball landete zentral im Netz, obwohl Torfrau Janella Rogowski Quesada die Hände am Ball hatte, diesen jedoch hindurchgleiten ließ. „Das war ein Torwartfehler, das muss man leider sagen“, meinte Meier.

In der Folge sei bei seinem Team Unruhe im Spiel gewesen, Pauli habe mehrere Chancen zur Entscheidung gehabt, nutzte diese aber nicht. Und so hätte Maryam Matta nach einer Flanke von Gesa Bücking aus sieben Metern in der 90. Minute beinahe noch den Ausgleich erzielt – schoss jedoch knapp über den Kasten. „Es wäre schmeichelhaft für uns gewesen. Wir hätten zwar in der ersten Hälfte in Führung gehen müssen, in der zweiten Hälfte war Pauli aber besser und hat verdient gewonnen“, resümierte Meier.

Weitere Informationen

TV Jahn Delmenhorst - FC St. Pauli 0:1 (0:0)

TV Jahn: Quesada - Grotheer, Poppen, Fahlbusch, Haar, Göbel, Bücking, Heeren, Hechtenberg, Detken, von Kosodowski (69. Matta)

Tore: 0:1 Ann-Sophie Greifenberg (65.)