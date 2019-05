Trainer Marcel Bragula und sein VfL Wildeshausen sind mit einer überaus konstanten Leistung Meister geworden. (INGO MöLLERS)

Herr Bragula, herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft in der Bezirksliga mit dem VfL Wildeshausen. Wie fühlen Sie sich?

Marcel Bragula: Erfolge fühlen sich immer gut an, dafür arbeiten wir hart. Wobei es auch ein Erfolg sein kann, Fünfter oder Sechster zu werden. Das kommt unserer Gesellschaft abhanden. Alle reden immer nur über den Meister, also in der Bundesliga über Bayern oder Dortmund. Aber kaum jemand spricht über Düsseldorf. Was Trainer Friedhelm Funkel mit der Fortuna macht, ist ein Erfolg. Das trifft auch auf Lars Möhlenbrock in der Bezirksliga mit dem FC Hude zu. Aber klar, es gibt nichts Schöneres, als Meister zu werden.

Als das Training fertig war, haben wir einen Anruf von einem neutralen Beobachter bekommen.

Die Freude war natürlich groß und es gab eine spontane Feier im Vereinsheim. Der eine oder andere hatte sich pro forma Urlaub genommen – ich unter anderem auch. Die Feier war schön, aber noch mit angezogener Handbremse.

Es gab Stimmen, denen es lieber gewesen wäre, auf dem Platz Meister zu werden. Mir ist es ehrlichweise völlig egal.

Mit Sicherheit werden wir nach dem letzten Heimspiel mit den Fans noch mal zusammenkommen. In Wildeshausen beginnt mit dem Gildefest ja nun auch die fünfte Jahreszeit. Und es steht noch unsere Mannschaftsfahrt nach Mallorca an. Es gibt also noch genügend Möglichkeiten, um zu feiern.

Das wundert mich auch (lacht). Wir haben den einen oder anderen Gladbach-Fan bei uns, und die Hymne hat sich ein Stück weit in unsere Kabine eingeschlichen. Genauso übrigens wie das Vereinslied des 1. FC Köln. Das fing 2015 an, als wir Meister geworden sind. Unsere Mannschaftsfahrt ging damals nach Köln, und da wurde das Ganze geboren. Das sind jetzt so Stimmungslieder bei uns in der Kabine, solche Hits gibt es halt. Wobei gerade ich als Dortmund-Fan nicht die so die Sympathien für Gladbach habe.

Als Trainer muss ich so argumentieren. Ich bin dafür verantwortlich, dass es keine Nachlässigkeiten gibt und die Spannung hochgehalten wird. Außerdem hatten wir das durchaus schwierige Restprogramm vor Augen. Nach dem Sieg gegen den VfL Stenum ist bei mir der Gedanke dagewesen, dass wir uns das nicht mehr nehmen lassen würden. Ich bin stolz auf diese Mannschaft.

Da gab es mehrere. Der Sieg in der Hinrunde gegen Obenstrohe war einer. Oder uns erstes Spiel in diesem Jahr: Bekanntlich haben wir in Wildeshausen ja keinen Kunstrasenplatz, die Vorbereitung ist daher etwas schwieriger. Dann spielen wir am 3. März bei Frisia Wilhelmshaven auf Kunstrasen. Beide Innenverteidiger fallen aus und trotzdem gewinnen wir am Ende mit 4:2. Genauso war das Derby gegen Tur Abdin (der VfL hat 4:3 gewonnen; Anmerk. der Red.) vor einer Woche ein Schlüsselspiel.

Es ist normal, dass du mal einen Ausrutscher hast oder deine Leistung nicht abrufen kannst und deshalb Zähler liegenlässt. Bei uns waren auch sehr unglückliche Punktverluste dabei. Zum TSV Abbehausen brauchen wir beispielsweise eigentlich gar nicht mehr hinzufahren. Die Punkte können wir auch am Grünen Tisch abgeben. Ich habe keine Ideen mehr, wie wir dort gewinnen sollen. Wenn du am Ende aber Meister werden willst, musst du konstant bleiben. Konstanz hat für mich mit Mentalität, Teamgeist und Charakter zu tun. Wir sind eine Mannschaft. Hier wird kein Gehalt gezahlt, trotzdem verlange ich von den Spielern, dass sie dreimal pro Wochen zum Training kommen. Ich glaube nicht, dass viele andere Teams in der Bezirksliga dreimal trainieren. Man muss einfach mehr tun, um erfolgreich zu sein.

Man muss nicht nur konstant sein, sondern auch in der Defensive stabil bleiben. Es funktioniert in der Bezirksliga nicht, wenn du meinst, dass du Pep Guardiola bist und alle Teams mit Ballbesitzfußball an die Wand spielen kannst. Die Defensive ist in diesen Ligen wichtig. Außerdem ist es wichtig, fit zu sein, so verletzt man sich als Spieler nicht so schnell. Und man tut sich meiner Meinung nach keinen Gefallen, wenn man Karten in Masse sammelt. Bei uns fehlte nur einmal Sascha Goerke wegen einer Gelbsperre. So schwächt man sich nicht selbst. Letztlich sollte man nie vergessen, dass die Qualität natürlich auch eine Rolle spielt. Es gibt fünf, sechs Teams, die nicht weniger Qualität als wir haben. Wir haben fünf, sechs gestandene Landesliga-Spieler in unseren Reihen, aber wir führen auch immer wieder Fußballer aus unteren Ligen heran. Christoph Stolle ist das beste Beispiel: Er hatte sicherlich seine Höhen und Tiefen, hat sich aber toll entwickelt und ist ein Leistungsträger geworden.

Das kann ich mir nicht vorstellen, und ansonsten werde ich dafür sorgen, dass das nicht passiert. Meine Spieler sind weiter hungrig und wollen sich stark präsentieren. Wir gehen jedes Spiel mit der nötigen Motivation an, weil wir uns nichts nachsagen lassen wollen. Aber wir haben jetzt auch noch starke Gegner, wollen aber selbstverständlich gewinnen. Natürlich werde ich mal Spielern, die nicht so viel Einsatzzeit hatten, die Möglichkeiten geben, sich zu zeigen. Das ist normal. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Spieler brennen werden.

Die Neuzugänge wären auch gekommen, wenn wir weiter in der Bezirksliga gespielt hätten. Unsere Kaderplanungen sind soweit abgeschlossen. Wobei ich dabeibleibe, dass ich gerne ein, zwei junge Spieler aus Wildeshausen mit in den Kader nehmen möchte. Solche, die noch unterklassig spielen, es aber gerne versuchen wollen. Es ist auch ein Anreiz für mich, sie auf das nächste Level zu bringen. Und zur Landesliga: Ich kenne die noch und habe sie nie aus den Augen verloren. Tatsächlich habe ich mir immer mal wieder Spiele angeschaut. Außerdem gibt es Verbindungen zu Trainerkollegen, da hat sich eine Freundschaft gebildet. Die Mannschaft weiß, dass sie auf dem Papier eine Liga aufsteigt, in der Praxis sind es aber anderthalb. Der Schritt von der Bezirks- in die Landesliga ist größer als der von der Kreis- in die Bezirksliga. Aber wir freuen uns darauf. Landesliga heißt schönere Plätze und mehr Zuschauer. Zudem gibt es in der nächsten Saison viele Südderbys im Oldenburger Raum.

Zur Person

Marcel Bragula

ist Trainer des aktuellen Bezirksliga-Meisters VfL Wildeshausen. Weil der Verfolger TuS Obenstrohe am Dienstagabend gegen BW Bümmerstede verlor, ist der VfL bereits Meister und steigt somit in Landesliga auf.