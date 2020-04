Der Handball-Verband Niedersachsen hat seine Saison bekanntlich komplett abgebrochen. Vorerst ruht also der Handballsport. Der Blick richtet sich dennoch in die Zukunft. Denn abgeschlossen sind inzwischen die Meldungen für die Jugendligen auf Verbandsebene. Vereine, die in der Saison 2020/2021 in einer Leistungsklasse der Verbände Bremen und Niedersachsen mitmischen wollen, mussten dieses dem Verband bis zum Stichtag 23. März mitgeteilt haben.

Durch das modifizierte Reglement habe sich die Anzahl der gemeldeten Teams um etwa zehn Prozent reduziert, teilt Jugendspielwart Olaf Bunge mit. Dadurch würden einige Turniere weniger notwendig: „Die Relegation wird deutlich verschlankt.“ Insgesamt 473 Mannschaften – 61 weniger als im Vorjahr – hat der Verband zugelassen. 29 Ausnahmeanträge seien eingegangen, 13 habe man zugestimmt, erläutert Olaf Bunge. Erstmals durften in diesem Jahr nur Teams gemeldet werden, die in der nun abgebrochenen Saison bereits in einer Leistungsklasse unterwegs waren oder die auf Regionsebene eine vordere Platzierung vorweisen konnten. Ursprünglich hätte die Qualifikation am Wochenende 25./26. April mit den Erstrundenturnieren zur Landesliga bei der B-Jugend beginnen sollen. Das Verbandspräsidium hat sie nun auf nach den Sommerferien verschoben.

Weitere Informationen

Meldungen für die Relegation

HSG Delmenhorst: Oberliga männliche Jugend A, Oberliga männliche Jugend B, Oberliga weibliche Jugend B, Oberliga weibliche Jugend C, Landesliga weibliche Jugend A

TV Neerstedt: Oberliga männliche Jugend B, Landesliga männliche Jugend C, Landesliga weibliche Jugend A

Harpstedter TB: Landesliga männliche Jugend A, Oberliga weibliche Jugend A

HSG Hude/Falkenburg: Oberliga weibliche Jugend B, Oberliga weibliche Jugend C, Landesliga weibliche Jugend A

HSG Grüppenbühren/Bookholzberg: Oberliga männliche Jugend A, Landesliga männliche Jugend B, Landesliga weibliche Jugend A

TS Hoykenkamp: Oberliga männliche Jugend C, Landesliga männliche Jugend A, Landesliga männliche Jugend B, Oberliga weibliche Jugend C SEE