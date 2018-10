Milot Ukaj (rot) schoss vier Tore für seinen RW Hürriyet Delmenhorst in der Partie gegen den Delmenhorster TB mit Mehmet-Ali Elibol. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Das Fußball-Kellerderby wurde zur One-Man-Show: Milot Ukaj sorgte mit vier Treffern nicht nur dafür, dass Rot-Weiß Hürriyet Delmenhorst mit dem zweiten Saisonsieg im Kreisliga-Abstiegskampf etwas durchatmen kann. Er zeigte auch eiskalt die Schwächen des Delmenhorster TB auf, der eine auch in der Höhe verdiente 2:7 (1:5)-Klatsche einstecken musste. Das sieglose Schlusslicht bleibt bei vier Punkten Inhaber der roten Laterne und hat in dieser Verfassung selbst gegen Tabellennachbar Achternmeer am kommenden Sonntag wenig Hoffnung auf den ersten Dreier.

„Das hat sich schon unter der Woche abgezeichnet“, legte Trainer André Tiedemann den Finger in die Wunde. „Wenn am Donnerstag nur fünf Mann beim Training erscheinen, muss sich jeder mal hinterfragen, was für einen Stellenwert der Fußball für ihn hat. Jeder weiß es besser, wenn wir Dinge ansprechen, jeder kocht sein eigenes Süppchen.“ Das Fazit der vernichtenden Kritik: Der Turnerbund ist momentan keine Mannschaft. Es laufen elf nur marginal aufeinander abgestimmte Männer auf dem Platz herum, gegenseitige Unterstützung findet nicht statt. Sowas nutzt ein starker Fußballer wie Milot Ukaj natürlich sofort aus. RWH-Coach Deniz Ekici merkte zu Recht an: „Bei den letzten beiden Spielen, die wir verloren haben, waren wir spielerisch besser. Heute hat es uns der DTB sehr einfach gemacht.“

Das ging schon frühzeitig los. Wer ein intensives Kellerderby erwartet hatte, wurde von Beginn an enttäuscht. Ukaj hatte den ersten Freistoß nach acht Minuten noch knapp am Tor vorbeigesetzt, Freistoß Nummer zwei passte dann. Allerdings war die Mauer nicht sehr glücklich postiert, zudem schlug der Ball flach zum 1:0 im Torwarteck ein (11.). Aufbäumen und klare Torchancen verzeichnete der Gast nicht, verhielt sich dafür beim 2:0 (25.) wieder anfängerhaft. Mahmut Ekici erkämpfte den Ball an der Mittellinie, schickte Ukaj und Hürriyets Nummer neun spielte auch noch Torwart Marcel Blaschke aus. Zu allem Überfluss unterlief dem besten DTB-Schützen Sinan Yorgancioglu obendrauf noch ein Eigentor zum 3:0 (34.) – per Kopfball unter die Latte.

DTB geht kampflos unter

Ähnlich schön erzielte Mahmut Ekici mit einem wuchtigen Kopfball das 4:0 nach 40 Minuten. Die erste Antwort des Turnerbunds war ein Freistoßtreffer von John Tunde Ashogbon aus 17 Metern zum 4:1 (42.), doch Ukaj machte die Hoffnungen des Schlusslichts mit seinem dritten Treffer nach Konter mit feinem Schlenzer in den Winkel wieder zunichte (45.).

Nach Wiederanpfiff musste Schiedsrichter Burhan Akyol die Partie schon nach sechs Minuten wieder unterbrechen, weil er sich einen Muskelfaserriss in der Leiste zugezogen hatte. Es übernahm Assistent Cemil Alptekin, der an der Linie von einem Hürriyeter Betreuer ersetzt wurde. Allerdings hätte die Partie auch fast ohne Unparteiische abgewickelt werden können, weil beide Mannschaften sehr fair agierten, der DTB sogar teilweise körperlos. Ärgerlich für die Gäste war die Verletzung von Innenverteidiger Julian Lüning, die die personelle Misere in der Abwehrzentrale noch weiter verschlimmerte. Letzte Woche hatte sich schon Kapitän Lukas Benthien verletzt, Matthias Blümel und Felix Walczak fehlen schon lange und Kevin Eberhardt war privat verhindert.

Vorne sorgte das 2:5 von Dennis Karsten (63.) für ein leichtes Aufflackern beim Turnerbund, doch Ukajs 6:2 (75.) war der nächste Stimmungstöter. Die Körpersprache beim DTB ging Richtung Aufgabe. „Das war mit himmelweitem Abstand unser schlechtestes Spiel. Dazu kommt, dass kaum einer Kraft hat für 90 Minuten“, erklärte Tiedemann. Ohne Training kein Wunder. In der Schlussphase hatte Hürriyet noch mehr freie Bahn, Ukaj hätte auch einen Sechserpack schnüren können. Dafür legte er Ahmet Kale uneigennützig das 7:2 in der 90. Minute auf. „Ukaj war alles überragend“, lobte Tiedemann den Matchwinner. Allerdings kann man nicht behaupten, dass Ukaj allein den Unterschied ausmachte. An diesem Tag hätte gegen einen ganz schwachen DTB auch jeder normal begabte Kreisligastürmer seine Freude gehabt.