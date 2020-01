Der Oberliga-Start ist der männlichen A-Jugend der HSG Delmenhorst missglückt. Die Handballer verloren ihr erstes Spiel beim VfL Fredenbeck mit 29:36 (14:17). Bereits im November war die Mannschaft von Thies Kohrt in der Vorrunde der Oberliga West auf Fredenbeck getroffen und hatte auch damals schon das Nachsehen. Trotz der deutlichen Niederlage zeigte sich Trainer Kohrt nach der Partie aber nicht gänzlich unzufrieden.

Trotz einer variablen HSG-Abwehr, die zwischen Vorgezogenen und einer 6:0-Formation wechselte, erzielte Fredenbeck eine schnelle 2:0-Führung und baute den Vorsprung bis zum 10:4 in der 14. Minute aus. Fünf Minuten vor dem Ende der ersten Halbzeit lag der Gastgeber sogar mit 16:8 in Führung. „Leider haben wir phasenweise viel zu viel verworfen“, analysierte Kohrt. Sein Team bewies aber Nervenstärke und verkürzte den Rückstand bis zur Halbzeit auf 14:17. „Wir haben dann glücklicherweise zu unserem Spiel gefunden und uns auf drei Tore herangekämpft“, berichtete der Delmenhorster Coach.

Nach der Pause gelang es seinem Team allerdings nicht, an die starke Schlussphase der ersten Hälfte anzuknüpfen. Fredenbeck setzte sich schnell wieder auf 21:15 (34.) ab. In der 40. Spielminute verkürzten die Gäste durch Malte Till noch einmal auf 19:23, fanden dann aber immer weniger Zugriff und mussten sich am Ende mit 29:36 geschlagen geben. „Leider haben wir zu viele Fehler gemacht. Zwischendurch hat uns auch die Puste gefehlt. Bei so einem schmalen Kader fehlen dann zudem die Alternativen, um Neues auszuprobieren“, erklärte Kohrt die deutliche Niederlage. Aus seiner Sicht fiel das Ergebnis aber zu hoch aus: „Fünf Minuten vor Schluss waren wir noch mal auf vier Tore dran und haben die Abwehr auf drei Vorgezogene umgestellt. Das hat gut funktioniert, nur leider haben wir am Ende vier entscheidende Bälle verworfen“, ärgerte er sich.

Trotzdem konnte er der Partie auch Positives abgewinnen: „Die Jungs haben gut gekämpft und nie aufgegeben. Wir haben leider einfach zu viel verworfen. Auch unsere Abwehr kam noch zu oft ins Schwimmen“, resümierte Kohrt. Lobende Worte fand er für Marcel Cuda und Jan Niklas Bruning. „Marcel hat vorne gut genetzt und Jan hat einen guten Abwehrpart gespielt“, freute sich der Trainer über die Leistung seiner Schützlinge. Einen großen Dank richtete er auch an die mitgereisten Fans, die für eine tolle Unterstützung gesorgt hätten.

Am kommenden Sonnabend gastiert die HSG beim OHV Aurich. In der Vorrunde West trafen beide Mannschaften bereits im November aufeinander – damals gewann Aurich mit 32:26. Es dürfte demnach ein spannendes Duell werden.