Trainer Önder Caki ist mit dem Auftritt seines SV Baris beim Saisonfinale gegen den SV Wilhelmshaven nicht sonderlich zufrieden gewesen. Vor allem mit der Leistung in Durchgang eins haderte er. (ingo möllers)

Delmenhorst. Der SV Baris Delmenhorst hat den Saisonabschluss vergeigt: Der Aufsteiger verlor vor heimischem Publikum mit 0:6 (0:5) gegen den SV Wilhelmshaven. Auswirkungen auf die Tabelle hatte die Pleite jedoch nicht. Da der FC Rastede gleichzeitig nicht über ein 1:1-Remis gegen den VfL Stenum hinauskam, beendete Baris die Spielzeit auf dem zwölften Rang. „Vor der Saison hätten wir diese Situation so sofort unterschrieben. Unser Ziel Klassenerhalt haben wir erreicht“, bilanzierte SV-Coach Önder Caki, „aber das Team hat gemerkt, dass es besser spielen kann als viele andere Mannschaften aus der Liga. Es hat das Gefühl, dass noch mehr drin gewesen wäre. Das trübt die Laune ein wenig.“

Der Coach ärgerte sich über den Auftritt seiner Mannschaft in der ersten Halbzeit. Sie habe alles verpennt. Wie schon am vergangenen Mittwoch beim 3:3 gegen den VfL Wildeshausen haben laut des Trainers dieselben Leute dieselben Fehler begangen. Caki: „Wir haben in der ersten Hälfte jeden Zweikampf verloren. Mein Team hat auch nur zwei Fouls begangen. Dann müssen wir mal cleverer und abgeklärter agieren und den Spielfluss des Gegners vor der Mittellinie stören.“ Die Gäste nutzten diese Unzulänglichkeiten eiskalt aus: Sergej Müller brachte den SVW nach sieben Minuten in Führung. Nur eine Zeigerumdrehung später erhöhte Florian Janssen auf 2:0. Gerard Gräßner (25.), Ibrahim Sylla (29.) und erneut Janssen (37.) stellten den 5:0-Halbzeitstand her. „Ich war über die erste Hälfte stinksauer“, berichtete Caki.

Wesentlich zufriedener stimmte ihn schon der zweite Durchgang, in dem seine Mannschaft „aufopferungsvoll gekämpft hat“. Der Coach stellte zu Beginn auf ein 4-3-4-System um. Er hoffte, die Fehlerquote damit zu reduzieren – eine Maßnahme, die fruchtete. Tatsächlich hätte Baris den einen oder anderen Treffer erzielen können, doch der Aufsteiger ließ reihenweise Chancen aus. „Allein Dennis Kuhn lief dreimal allein auf den gegnerischen Torhüter zu. Alle fünf Minuten hatten wir in der zweiten Hälfte eine 100-prozentige Torchance. Mal hat uns das Glück gefehlt, mal vielleicht auch das Können“, bemängelte Caki. Stattdessen erzielte Jonas Harms vier Minuten vor Abpfiff den 6:0-Endstand für den SVW.

Allzu lange wollte sich der Baris-Coach jedoch nicht mit der Pleite aufhalten. Vielmehr blickte er schon auf die neue Spielzeit. „Wir werden uns in vielerlei Hinsicht besser aufstellen. Wenn all die Leute kommen, die wir angesprochen haben, dann sind wir sehr gut bestückt, auch in der Breite“, meinte Caki und schickte vielsagend hinterher: „Dann zeigen wir nochmals ein anderes Gesicht.“