Delmenhorst. Die Ausgangslage ist wahrlich keine einfache. Wenn am kommenden Sonnabend die neue Oberliga-Saison für die Basketballer des Delmenhorster TV beginnt, steht dem Team nur ein relativ dünn besetzter Kader zur Verfügung. Marc Polley hat sich nach Achim verabschiedet, Cristian Peña in Richtung Neustadt. Außerdem fällt Roman Holder mit Schulterproblemen auf unbestimmte Zeit aus.

Schwierige Voraussetzungen also für die Devils rund um ihren langjährigen Trainer Stacy Sillektis, der angesichts der angespannten Personallage auch in der anstehenden Spielzeit wieder selbst auflaufen wird. Wobei auch das nur eingeschränkt möglich ist, denn da er eigentlich für die zweite Mannschaft gemeldet ist, darf er lediglich in fünf Partien für die Oberliga-Mannschaft auf Korbjagd gehen. Zwei davon stehen bereits fest – es werden die ersten beiden Begegnungen sein, denn Ali Akkurt ist in diesen nicht dabei.

Insgesamt kann Sillektis mit neun Spielern planen, wenn man ihn dazurechnet, sind es zehn. „Unser Kader ist auf jeder Position besetzt. Aber wir haben nur begrenzte Möglichkeiten. Wenn sich noch jemand verletzt, sieht es schlecht aus“, verweist der Coach auf die überschaubare Anzahl an Akteuren. Insofern werde die Saison eine anstrengende. „Wir stehen vor einer großen Herausforderung“, weiß Sillektis.

Dass das Ziel daher Klassenerhalt lautet, kommt eher wenig überraschend. „Jetzt erst recht“, meint der Trainer der Devils. Nach aktuellem Stand steigen von den zehn Teams der Liga am Ende zwei ab, eins muss in die Relegation. Zwischen der Spitze des Klassements und dem Tabellenkeller gibt es dementsprechend nur relativ wenig Platz. Doch genau da möchten die Delmenhorster hin. „Ich würde uns ganz gerne im Mittelfeld sehen“, wünscht sich Sillektis. Damit das letztlich auch klappt, sollten er und sein Team vor allem zu Hause so viele Punkte wie möglich holen. „Ich hoffe, dass wir unsere Heimstärke beibehalten“, sagt Sillektis deshalb.

Möglichst schnell möglichst viele Siege einfahren – das ist es, was dem Coach vorschwebt. Im Optimalfall fangen die Devils damit gleich am Sonnabend an, wenn sie zum Auftakt, der im Übrigen zugleich das Saisoneröffnungsspiel der gesamten Oberliga ist, Basketball Lesum/Vegesack empfangen. Die Partie beginnt um 15.30 Uhr. „Zu Hause stehen die Zeichen bei uns immer auf Sieg“, betont Sillektis.

Die Generalprobe ist dem DTV auf jeden Fall gelungen. Den Bezirksoberligisten Bremen 1860 II bezwang das Team daheim deutlich mit 93:68 und tankte so noch einmal Selbstvertrauen für den Saisonstart. „Wir haben ein bisschen was ausprobiert, das hat ganz gut geklappt. Wir haben nur 68 Punkte zugelassen. Damit bin ich zufrieden“, lobt Sillektis seine Schützlinge.

Ein weiterer Test gegen den SC Weyhe, der ebenfalls in der Bezirksoberliga aktiv ist, ging derweil knapp mit 91:92 verloren. Allerdings befanden sich die Devils zu diesem Zeitpunkt noch in einem relativ frühen Stadium der Vorbereitung, „da hat noch nicht alles funktioniert“, meint Sillektis.

Wie gut seine Mannschaft nun in den Pflichtspielbetrieb startet, bleibt mit Blick auf die eingangs geschilderte Personallage abzuwarten. Mit Roman Holder müssen die Devils in jedem Fall auf einen wichtigen Mann verzichten. „Er fehlt natürlich im Aufbau“, bedauert Sillektis den Ausfall. Fakt ist, dass die Delmestädter vor allem auf ihren Teamgeist angewiesen sind. Man könne nur als Mannschaft bestehen, sagt auch Sillektis. Die Ausgangslage – sie ist eben keine einfache.