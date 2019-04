Jan von Bassen (rechts) litt zwei Jahre lang an einem Knorpelschaden im Knie. Nun ist er wieder fit und zurück im HCD-Kader. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. Nachdem sich die Hockey-Mannschaften des HC Delmenhorst von einer erfolgreichen Hallensaison inklusive Aufstiegs der Herren erholt haben, steht die Feldsaison schon unmittelbar vor der Tür. Um bestens für den zweiten Saisonabschnitt gewappnet zu sein, hat sowohl die Herrenmannschaft von Henning Bremer als auch das Damenteam von Ulli Hader die Vorbereitung unlängst aufgenommen. Vor dem Rückrundenauftakt haben sich die beiden Trainer jedoch ganz unterschiedliche Ziele gesteckt.

Die deutlich höheren Ambitionen haben sicherlich die Herren, die aktuell nach drei von zehn Spieltagen den zweiten Platz belegen und damit in Schlagdistanz auf die Reserve des Bundesligisten Bremer HC liegen. „Wir haben in dieser Saison schon das Ziel, die Tabellenspitze zu erobern und aufzusteigen. Denn in der nächsten Spielzeit werden wir sieben Jugendspieler dazu bekommen, sodass wir uns die Oberliga zutrauen würden“, betont Bremer, der seit dem zweiten Spieltag das Ruder als Trainer beim HCD übernommen hat.

Der größte Konkurrent um den Titel ist der Bremer HC II. Das erste direkte Aufeinandertreffen endete zum Saisonauftakt 4:4-Unentschieden. Bei diesem Spiel stand Bremer allerdings noch nicht an der Seitenlinie. In der Rückrunde steigt das Gipfeltreffen am 4. Mai in Bremen. Zum Auftakt muss die Mannschaft von Bremer jedoch erst einmal an diesem Donnerstag die Pflichtaufgabe bei Schwarz Weiss Bremen lösen. „Dort sind wir schon der Favorit“, schildert Bremer.

Einfach wird die Mission Oberliga-Aufstieg jedoch nicht werden, denn die Vorbereitung lief bei den Delmenhorstern alles andere als nach Plan. Während die meisten Testspiele aufgrund von der sehr dünnen Personaldecke abgesagt werden mussten, verletzten sich auch noch zwei wichtige Stammspieler. Während sich Andreas Klein eine Schleimbeutelentzündung im Fuß zuzog, plagen Ramon Müller Wadenprobleme. „Beide werden nicht so schnell zurückkehren“, hadert Bremer.

Immerhin darf sich der Trainer auf die Rückkehr von zwei ehemaligen HCDlern freuen. Denn Jan von Bassen und Jonas Kempen stehen nach langer Abstinenz wieder im Kader. Von Bassen litt über zwei Jahre an einer schweren Knieverletzung. Auch Kampen musste ein Jahr lang verletzungsbedingt pausieren. Beim HCD ist man sich sicher, dass diese beiden Spieler dem Team qualitativ weiterhelfen werden. „Tendenziell ist ihre Spielstärke höher einzuschätzen als Verbandsliga-Niveau“, betont Bremer und ergänzt: „Leider haben wir aber niemanden aus der Jugend bekommen, weshalb wir trotzdem mit einem Rumpfkader in die Saison gehen müssen.“

Spaß steht bei Damen im Vordergrund

Die Ansprüche bei den Damen sind nicht ganz zu hoch, zumal sie nach nur einem Sieg und fünf Pleiten auf dem vorletzten Tabellenplatz stehen. Dennoch fordert Hader eine Leistungssteigerung im Vergleich zur Hinrunde, nimmt aber gleichzeitig den Druck von seinen Spielerinnen: „Die Mannschaft möchte sich mindestens um einen Tabellenplatz verbessern, wobei der Spaß beim Verfolgen dieses Ziels nicht auf der Strecke bleiben darf.“

Um sich auf den sechsten Platz zu vorzuarbeiten, legt Hader in der Vorbereitung viel Wert auf eine hohe Trainingsbeteiligung: „Dann können wir uns taktisch und technisch verbessern. Außerdem wollen wir mit den vielen Neuzugängen schnell ein homogenes Team bilden.“ Die Nachwuchsspielerinnen Jil Kutsche, Shakira Graham, Rieka Habekost sowie Lara Hübner und Candela Camino (alle Jahrgang 2002) sollen die Mannschaft in der Rückrunde spielerisch nach vorne bringen. Zudem hofft Hader auf ein Comeback der verletzten Katharina Mende und Svenja Meyer. Für die Damen beginnt die Rückrunde am Sonntag, 28. April, mit der Begegnung gegen den Spitzenreiter Hannover 78 II.