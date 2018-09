Anastasia Cebotareva und die VG Delmenhorst-Stenum peilen in ihrer ersten Oberliga-Saison nach dem Verbandsliga-Titel den fünften Platz an. In der Vorbereitung hat das Team von Trainer Kai Stöver zwei Gesichter gezeigt: Beim Pokalturnier schied es als Schlusslicht aus, bei einem hochkarätig besetzten Turnier landete es dagegen auf einem sehr guten zweiten Rang. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. Für die Volleyballerinnen der VG Delmenhorst-Stenum beginnt an diesem Sonnabend bei der TG 1860 Münden das Abenteuer Oberliga. Nach der viel umjubelten Verbandsliga-Meisterschaft in der Vorsaison und dem damit verbundenen direkten Aufstieg in die fünfthöchste Spielklasse scheint es so, als ob die Mannschaft um Trainer Kai Stöver gut gerüstet für die Aufgabe ist.

Nachdem der Coach ein paar Abgänge zu verzeichnen hatte, konnte er mit Viktoria Lening aus der eigenen zweiten Mannschaft und Reena Janssen vom Oldenburger TB zwei Neuzugänge vermelden. Während das Eigengewächs Lening als Linkshänderin die ideale Diagonalspielerin ist, wird der Oldenburger Zugang die Mittelblockerposition bekleiden. „Eigentlich habe ich ein Überangebot an Mittelblockerinnen, aber Reena wird uns trotzdem weiterhelfen können“, erwartet Stöver.

Bereits seit Pfingsten befinden sich die Stöver-Schützlinge in der Vorbereitung auf die neue Oberliga-Saison. Teambuilding-Maßnahmen wie Paddeln auf der Hunte oder ein gemeinsamer Grillabend während der Fußball-Weltmeisterschaft ließen die Mannschaft noch enger zusammenrücken. Ein kleiner Rückschlag war dann das miserable Abschneiden beim NWVV-Pokal in Schledehausen, wo das Team nach zum Teil sehr deutlichen Niederlagen nicht über den letzten Platz hinauskam.

Vier Auf- und kein Absteiger

Das Saisonziel gibt Kai Stöver mit einem fünften Platz aus – also nicht nur der Klassenerhalt, den man als Aufsteiger gerne zuallererst festmachen möchte. Er sieht deutlich mehr Potenzial. „In einer Ligazusammensetzung mit vier Aufsteigern und keiner Mannschaft, die aus der Regionalliga nach unten gekommen ist, ist ein Nicht-Abstiegsplatz durchaus realistisch“, blickt Stöver optimistisch auf die nächsten Wochen.

Ein Teil der Vorbereitung sollte ihm da auch Recht geben, denn neben dem Pokal spielte sein Team auch beim Vorbereitungsturnier in Vechelde und belegte einen hervorragenden zweiten Platz. Erst im Finale unterlag man dem Regionalliga Südwest-Team aus Wetter-Biedenkopf. Der Ligakonkurrent und Mitaufsteiger MTV Salzgitter wurde dagegen nur Neunter. „Das Turnier hat viele positive Erkenntnisse gebracht, zumal ich alle Spielerinnen einsetzen und auch taktisch einige Dinge ausprobieren konnte“, berichtet Stöver, der aber auch die Endspielniederlage nicht aus den Augen verlieren möchte: „Im Finale waren wir teilweise überfordert und wir hatten deutlich zu viel Respekt.“ Das 1:2 (20:25, 25:22, 11:15) war auf dem Papier dann aber knapper als erwartet, zumal es trotzdem insgesamt ein offenes Spiel war.

Für Coach Kai Stöver wird die neue Saison auf jeden Fall ein Gewinn für sein Team. „Wir werden eine bessere Rolle als irgendein anderer Aufsteiger spielen und mit viel Selbstvertrauen und breiter Brust – aber auch mit Demut – die neuen Aufgaben angehen“, verspricht Stöver eine interessante Spielzeit. Für ihn sind die anderen Aufsteiger Bremen 1860, MTV Salzgitter, TSV Giesen Grizzlys und TG 1860 Münden die Gegner, die es zu schlagen gilt. Gleich das erste Spiel in Münden ist mit der weitesten Anreise verbunden. Hier wird sich dann zeigen, ob die positiven Impulse aus der Vorbereitung auch in Punkte umgewandelt werden können.

Weitere Informationen

VG Delmenhorst-Stenum: Anika Thiel, Jennifer Schaar, Elisa Bohms, Jessica Uhlhorn, Nadine Gärtner, Nina Maaß, Stefanie Nogatz, Katharina Stöver, Amelie Wild, Anastasia Cebotareva, Jennifer Dietmar

Zugänge: Viktoria Lening (eigene 2. Damen), Reena Janssen (Oldenburger TB)

Abgänge: Wiebke Möller (Laufbahn beendet), Julia Klose (Hamburg), Alessa Hartmann (Babypause)

Trainer: Kai Stöver

Mannschaften in der Oberliga 2: VG Delmenhorst-Stenum, ASC 46 Göttingen, BTS Neustadt, Bremen 1860, GfL Hannover, MTV Salzgitter, SG Karlshöfen/Gnarrenburg, SV Nienhagen, TG 1860 Münden, TSV Giesen Grizzlys KLV