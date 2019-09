FCH-Kapitän Cüneyt Yildiz (links) feierte seine direkt verwandelte Ecke zusammen mit Marko Schrank und Jannik Meyer (rechts). (INGO MÖLLERS)

Drei eminent wichtige Punkte hat der FC Hude in der Fußball-Bezirksliga geholt. Mit 5:3 (2:1) setzten sich die Mannen von Trainer Lars Möhlenbrock verdient gegen den SV Brake durch und verließen damit den Abstiegsrang, auf dem jetzt Brake steht. Schlüssel zum Erfolg waren drei Eckstöße, die den Platzherren ihre ersten drei Tore bescherten. „Die Standards haben uns heute nach vorne gebracht“, sagte Möhlenbrock. Mit dem Großteil der Leistung war er zufrieden, mit den letzten 15 bis 20 Minuten nicht. „Und man muss auch sagen, dass Brake wirklich nicht gut war. Wir dürfen uns nicht blenden lassen von dem Ergebnis und müssen kommende Woche gegen Stenum zwei oder drei Schippen drauflegen“, blickte der Hude-Coach bereits voraus.

Erst Kontrolle, dann Chaos

Die Huder kamen gut in die Partie und dominierten das Geschehen. Sie versuchten es immer wieder über außen, um von dort Flanken auf die kopfballstarken Marko Schrank und Ingmar Peters ins Zentrum zu bringen. Gefahr erzeugten die Hausherren vor allem nach Ecken: Zwei dieser Standards klärten die Braker noch zu jeweils weiteren Ecken, bei der dritten in Folge stand dann jedoch Peters drei Meter zentral vor dem Tor völlig blank und nickte das Leder zur 1:0-Führung ein (10.). Immer wieder zeigten die Huder dabei die gleiche Variante: Fünf Angreifer stellten sich auf die Torlinie, die Ecke wurde dann aufs Tor gezogen. Patrick Lahrmann im Gäste-Kasten hatte damit massive Probleme.

Der Ausgleich für die Gäste fiel knapp zehn Minuten später aus dem Nichts: Stoßstürmer Miklas Kunst scheiterte zunächst an einem Abwehrbein, doch dann wurde er alleine gelassen, sodass er einen erneuten Querpass aus kurzer Distanz frei stehend einschießen konnte – 1:1 (18.). Es dauerte jedoch nur zwei Zeigerumdrehungen, da hatte Cüneyt Yildiz die erneute Führung für Hude besorgt: Von rechts verwandelte er eine Ecke direkt zum 2:1 (20.), kurz darauf schoss er eine weitere an die Latte (22.). Die Gäste hatten allerdings auch ihre Gelegenheiten, eine Dreifach-Chance (25.) ließen sie ungenutzt, weil zwei Versuche geblockt wurden und zudem Hude-Schlussmann Christopher Schnake stark gegen Kunst parierte.

Bis zur letzten Minute des ersten Durchgangs passierte nicht mehr viel, Hude hatte das Geschehen im Griff. Es folgte jedoch noch eine Rudelbildung, bei der Spieler beider Seiten nach leichten Schubsern theatralisch zu Boden sanken. Zuvor hatte der Braker Jonas Kühl taktisch gefoult, Ole Schöneboom keilte in der Folge aus. Schiedsrichter Marcel Dahl beriet sich mit seinem Linienrichter und zeigte insgesamt dreimal Gelb. Keine dieser Verwarnungen ging an Schöneboom, obwohl dieser eine verdient gehabt hätte. Es wäre seine zweite in der Begegnung gewesen. „Da haben wir Glück gehabt, das war eigentlich Gelb-Rot für Ole“, meinte Coach Möhlenbrock.

Der zweite Durchgang begann ähnlich wie der erste: Wieder traf Hude nach einer Ecke. Dieses Mal stand Maik Spohler am langen Pfosten frei und schob zum 3:1 ein (52.). Für die Vorentscheidung sorgte Peters vier Minuten später. Er nahm eine Flanke von Nils Sandau sauber an und traf aus kurzer Distanz überlegt zum 4:1 (56.). Hude hätte die Partie nun ruhig herunterspielen können, doch stattdessen flog Abwehrchef Torben Hellemann nach 65 Minuten vom Platz. Er war in der Nähe der Strafraumkante langsamer als Andreas Cichon und schubste diesen in den Rücken, sodass dieser stürzte. Dahl entschied auf Foul und Notbremse. „Meiner Meinung nach war das Schulter an Schulter und daher kein Foul. Wenn er es pfeift, muss er Rot geben“, meinte Möhlenbrock.

Es folgte ein offener Schlagabtausch. „Das war naiv von uns. Wir brauchten eigentlich kein Tor mehr, sondern hätten hinten dicht machen müssen“, sagte der FCH-Trainer. Zunächst erzielte Hude jedoch noch das 5:1, da Sandau flach ins lange Eck traf (76.). Nun bekam Brake erst einen Handelfmeter nicht, dann pfiff Dahl Abseits bei einem Treffer von Miklas Kunst (78.). Allerdings stand hier nur dessen Mitspieler passiv im Abseits. Diese Fehlentscheidung ärgerte Jonas Kühl dermaßen, dass dieser so lange meckerte, bis er Gelb-Rot sah.

Brake kam dennoch im Minutentakt zu Großchancen, mehrfach parierte Schnake. Gegen einen unberechtigten Handelfmeter – Aaron Lepthien bekam das Leder aus sehr kurzer Distanz an den Arm – von Kunst war er machtlos. Auf dieses 2:5 (83.) folgte das 3:5 (90.+1). Wieder war es Kunst. Hätten seine Mannschaftskollegen Ilhan Tasyer und Dominik Schwarting nicht gleich drei Großchancen (85., 90., 90.+3) teils kläglich vergeben, wäre es noch richtig spannend geworden. Letztlich blieb es aber beim 5:3.