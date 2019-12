Ein weiterer Pflichtsieg für die Herren 30 des Huder Tennisvereins: Mit 5:1 haben sie die Auswärtspartie in der Tennis-Verbandsklasse gegen den SC Spelle-Venhaus gewonnen, sodass das Team um den stellvertretenden Mannschaftsführer Jens Peter Pielok bereits mit einem Bein in der Verbandsliga steht. Im abschließenden Spiel gegen den ebenfalls zum Kreis der Titelanwärter gehörenden TC RW Neuenhaus, das allerdings erst für den 25. Januar 2020 in eigener Halle terminiert ist, genügt den Hudern bereits ein Unentschieden, um am Ziel ihrer diesjährigen Wünsche zu sein.

Im Falle des Aufstiegs dürfte es für das HTV-Quartett auf der wesentlich leistungsstärkeren Verbandsliga-Ebene schwieriger werden. Das wurde auch in der Partie gegen den Tabellenletzten einmal mehr deutlich. Zwar setzte sich das Spitzenduo des HTV wie erwartet durch – Tim Richter behielt souverän mit 6:1, 6:0 gegen Dennis Seegers die Oberhand und Ahmad Hamijou siegte mit 6:2, 6:0 über Daniel Pohl –, und auch Moritz Tschörtner gewann sein Match mit 6:2, 6:3 gegen Franz Steffens. Doch der komplette Triumph blieb erneut aus. Diesmal patzte Jens Peter Pielok. Obwohl er mit einer wesentlich besseren Leistungsklasse ausgerüstet ist, musste sich der Huder seinem Kontrahenten Daniel Altemöller mit 6:7, 5:7 geschlagen geben.

Auch im Doppel mit seinem Mannschaftskameraden Tschörtner gelang es der Nummer vier des HTV nicht, einen überzeugenden Sieg einzufahren. Nur knapp mit 4:6, 6:4, 10:6 behauptete sich das Gästeduo gegen Seegers/Martin Schütte. Im anderen Doppel setzten sich Richter/Hamijou souverän mit 6:1, 6:0 gegen die Gastgeber-Kombination Pohl/Stefan Brüggemann durch.