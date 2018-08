Musa Karli (am Ball) erzielte bereits nach vier Minuten das 1:0 für den SV Atlas Delmenhorst gegen den TuS Bersenbrück. (Michael Winter)

Bersenbrück. Christoph Bollmann zog sich das Trikot übers Gesicht. Der Torhüter des TuS Bersenbrück dürfte sich nach Abpfiff wie der einsamste Mensch auf dem Platz gefühlt haben – um ihn herum feierten unterdessen die Spieler des SV Atlas Delmenhorst ausgelassen. Äußerst unglücklich und unfreiwillig hatte er in der Nachspielzeit der Oberliga-Partie den Blau-Gelben das entscheidende Tor bei deren 2:1 (1:1)-Auswärtssieg aufgelegt.

Was war passiert: Nach einem Pass von Atlas-Akteur Oliver Rauh auf Marvin Osei lieferte sich Letztgenannter ein Sprintduell mit dem Bersenbrücker Sandro Heskamp. Bollmann wollte seinen Mitspieler unterstützen und den Ball mit dem Fuß klären, dabei schoss er Heskamp jedoch ins Gesicht. Während der Bersenbrücker zu Boden ging, segelte der Ball über Bollmann hinweg und trudelte in Richtung Torlinie. Der eingewechselte Thade Hein war mitgelaufen, kickte das Spielgerät mit seiner ersten Aktion schlussendlich in die Maschen und feierte den Treffer ausgelassen mit seinen Mitspielern vor den über 150 mitgereisten Delmenhorster Fans. "Ich freu mich wirklich riesig für Thade", sagte Atlas-Trainer Jürgen Hahn im Anschluss.

Der Sieg für seine Elf kam zwar letztlich glücklich zustande, gänzlich unverdient war er jedoch keineswegs. "Am Ende hatten wir Glück, aber ich glaube, dass wir die drei Punkte auch mehr wollten", meinte Atlas-Innenverteidiger Marlo Siech, der erneut ein starkes Spiel abgeliefert hatte. Zur ganzen Wahrheit gehört aber eben auch, dass die Partie in beide Richtungen hätte gehen können. Genauso wie Atlas lieferten die Gastgeber eine starke Leistung ab und besaßen ebenfalls Chancen zum Siegtreffer. "Das war ein tolles Fußballspiel. Bersenbrück hat das gut gemacht und hat starke Kicker", lobte Hahn den Gegner, "ich denke aber, dass wir den TuS überraschen konnten."

Überraschen? Nun, die Blau-Gelben agierten von Beginn an äußerst flexibel. Die Spieler klebten nicht auf ihren Positionen, sondern tauschten immer wieder – ohne die Grundordnung zu verlieren. Ein gutes Beispiel für diese Variabilität: Thomas Mutlu. Mal presste er als erster Atlas-Spieler, dann räumte er im Mittelfeld ab, zum Ende der ersten Halbzeit mimte er den Rechtsverteidiger. Außerdem wechselten die Blau-Gelben während der Partie immer wieder mal das System: So ließ Hahn seine Mannschaft in einer 4-3-3-Grundordnung beginnen, zum Ende hin wurde daraus ein 4-2-3-1. In der Innenverteidigung lief Jannik Vollmer für den angeschlagenen Karlis Plendiskis auf. Stürmer Marco Prießner nahm ebenfalls Platz auf der Bank, nachdem er die ganze Woche nicht richtig trainieren konnte. Dafür rückte Tom Schmidt auf die Neun, Musa Karli und vor allem Patrick Degen sollten über die Außen wirbeln. In der Zentrale kurbelten Stefan Bruns und Leon Lingerski das Spiel an, während Mutlu die Rolle des aggressiven Abräumers und Pressingspielers zuteil kam. "Wir sind mittlerweile taktisch sehr variabel. Kein Gegner kann sich wirklich auf uns einstellen", meinte Hahn.

Karli verwandelt Freistoß

In dieser Grundausrichtung erwischten die Blau-Gelben einen Traumstart: Nach einem Foul zwei Meter vor dem TuS-Strafraum an Degen legte sich Karli den Ball zurecht. Aus zentraler Position schlenzte er das Leder gefühlvoll rechts an der Mauer vorbei, TuS-Torhüter Bollmann kriegte seine Finger nicht mehr ran – 1:0 für Atlas (4.). Für die Nummer zehn der Blau-Gelben war es der erste Freistoßtreffer seit langer Zeit. "Gefühlt war der letzte ja schon fünf Jahre her", scherzte Karli. Nur drei Minuten später hatte Degen das 2:0 auf dem Fuß, jedoch zögerte er beim Abschluss einen Tick zu lange, sodass Bollmann parierte. In der Folge blieben Torchancen erst einmal Mangelware, das Geschehen spielte sich vor allem im Mittelfeld ab – Atlas hielt den spielerisch durchaus überzeugenden TuS über weite Strecken geschickt vom eigenen Kasten fern.

Umso ärgerlicher war der Ausgleichstreffer: Einen Freistoß aus gut 25 Meter zimmerte Aaron Goldmann unhaltbar für SVA-Torhüter zum 1:1 in die Maschen. "Wenn ich den Ball vorher sauberer zu Leon Lingerski spiele, passiert das Handspiel nicht", ärgerte sich Karli. Nach dem Ausgleich zeigte sich Atlas' taktische Variabilität, so rückte unter anderem Karli von der Außenposition auf die Zehn. Trotzdem hatte der Gastgeber nach dem Tor erst mal Oberwasser – zumindest optisch. Die Hahn-Elf schüttelte sich aber nur kurz und fand dann wieder die Ordnung, sodass es mit einem leistungsgerechten 1:1-Remis in die Pause ging.

In Durchgang zwei häuften sich die Chancen auf beiden Seiten. So verpasste Bruns nach einer Ecke die erneute Führung nur knapp (46.). Auf der Gegenseite prüfte Goldmann Urbainski erneut bei einem Freistoß, diesmal parierte der Atlas-Keeper (52.). Es ging hin und her, wenngleich beide Teams das ganz große Risiko scheuten. In der Schlussphase war es Urbainski, der Atlas mit zwei starken Paraden vor dem Rückstand bewahrte. Vor allem den Distanzschuss Bulani Malungus in der 90 Minuten fischte er stark heraus. Es roch also nach Punkteteilung. Bis zur zweiten Minute der Nachspielzeit, in der Thade Hein Atlas die Punkte fünf, sechs und sieben sicherte. Hahn: "Vergleicht man das Spiel mit dem aus der vergangenen Saison, sieht man, dass wir einen Schritt nach vorne gemacht haben."