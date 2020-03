Thorsten Bodewig (links) beobachtet genau, was Justus Seebade am Billardtisch auf die Reihe bekommt – und was nicht. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Was ist das denn? Dieser Gedanke kommt mir sofort. Ich stand schon des Öfteren an einem Billardtisch, aber definitiv nicht so. Möglichst breitbeinig und mit geraden Beinen, den Stoßarm rechtwinklig und den Oberkörper so weit runtergebeugt, dass das Kinn fast auf dem Queue aufliegt, so soll es sein. Bequem ist anders. Ich habe das Gefühl, dass ich mir gleich etwas verrenke. Thorsten Bodewig lacht. Ich bin bei Weitem nicht der Erste, der ihm sein (nicht ganz ernst gemeintes) Leid klagt. Im Gegenteil: Er hat das bereits ziemlich häufig gehört.

Thorsten Bodewig spielt für den 1. PBV Delmenhorst in der Pool-Verbandsliga und zeigt mir heute mal, wie man vernünftig an die Sache herangeht. Ich bin eher der klassische, mäßig begabte Hobbyspieler, der normalerweise einfach versucht, die Bälle zu versenken. Mir wird hier, im Vereinsheim des 1. PBV, jedoch schnell bewusst, dass es heute eher nicht darum gehen wird, möglichst viele Bälle zu lochen. Stattdessen stehen die Grundlagen im Fokus. Sich richtig hinstellen, das Queue korrekt benutzen, die Bälle kontrollieren – das sind die primären Ziele. Und die sind schon ziemlich ambitioniert für einen Laien wie mich. Thorsten Bodewig hat an einem Tisch drei Bälle in der Mitte platziert. Ich stelle mich hin, wie ich das immer mache, wenn ich eine Runde Billard spiele. Also irgendwie, ohne zu wissen, ob das auch nur ansatzweise der Position entspricht, die ideal wäre. Schnell muss ich feststellen, dass das nicht der Fall ist. „Ich gucke, wie du stehst, und dann biege ich dich ein bisschen zurecht“, kündigt mein Lehrmeister an. Er hat einiges zu biegen. Das geht schon damit los, dass ich die Hand richtig auf den Tisch lege. Die Finger auseinander und fest aufgelegt, den Daumen direkt am Zeigefinger, das Queue auf die „Ablage“, die so entsteht. Ich merke, dass ich das Queue so stabil führen kann. Es folgen die eingangs geschilderten Verrenkungen, und dann kann es losgehen.

Die Stellung ist beim Billard enorm wichtig. „Das ist das A und O, wenn du richtig stehst“, erklärt Thorsten Bodewig. Dann gilt es, das Queue richtig zu führen, passend zum Stoß anzusetzen. Im Idealfall nimmt man seine Position quasi automatisch ein, ohne groß darüber nachzudenken. Bis man die für einen selbst bequeme Stellung gefunden hat, kann es jedoch etwas dauern. Laut Thorsten Bodewig braucht man etwa ein halbes Jahr, bis die Motorik passt. Ich mache mir also keine Illusionen, dass ich später nach Hause fahre und das Gefühl habe, ein doller Hecht zu sein.

Meine erste Übung lautet, den weißen Ball mittig zu treffen. Schon das ist leichter gesagt als getan. Das Queue gerade zu halten und die Kugel zentral zu erwischen, erweist sich als erste Herausforderung, jedenfalls dann, wenn es nicht nur zufällig, sondern immer wieder klappen soll. Nach einer gewissen Zeit habe ich das aber einigermaßen drauf, sodass es mit anderen Stoßtechniken weitergehen kann. Das vorrangige Ziel ist wiederum, den Spielball im Griff zu haben. Zusätzlich den farbigen Ball zu lochen, ist an dieser Stelle noch sekundär. Also kümmere ich mich um die weiße Kugel. „Spielt man sie oben, rollt sie schön mit“, erklärt Thorsten Bodewig. So kann man sie für den nächsten Stoß platzieren. Das mit dem richtigen Gefühl hinzukriegen, gestaltet sich allerdings wieder nicht so einfach. Mal treffe ich den Spielball wie gewünscht oben, sodass er der anvisierten Kugel brav hinterher rollt. Dann treffe ich ihn wieder zu mittig, und dann sogar zu weit oben, was zur Folge hat, dass ich mit dem Queue abrutsche. Von Konstanz kann man beileibe nicht sprechen. Schade eigentlich.

Was die nächste Übung angeht, bin ich dann aber relativ zuversichtlich. Thorsten Bodewig hat mich bis dato schon einige Male freundlich darauf hingewiesen, dass ich mit viel zu viel Druck spiele. Dieser Druck ist jetzt jedoch gefragt, jedenfalls in Maßen. Ich soll den weißen Ball unten erwischen, damit er nach dem Treffen des Objektballs wieder zurückrollt. Das kriege ich zunächst ganz gut hin, dann plötzlich wieder nicht, dann doch wieder. Konstanz ist gerade eben nicht so mein Ding, doch das wäre vielleicht auch noch etwas zu viel verlangt. Zumindest weiß ich jetzt, wie ich den Laufweg des Spielballs theoretisch beeinflussen kann. „Es ist eine Gefühlssache, wie weit der Ball läuft“, erklärt Thorsten Bodewig.

Wenig später kommt der große Moment. Mein Coach legt alle Bälle zurecht und lädt mich zu einem Spiel ein. Nun kann ich zeigen, was ich drauf habe – und was nicht. Den Anstoß überlässt er mir. Ich agiere wieder mit meiner Spezialität, also mit viel Dampf, und die Bälle gehen schön auseinander. Dafür gibt’s ein Lob. Die Ernüchterung folgt jedoch prompt. Mein Kontrahent kann nun die erste Kugel lochen und macht das mit einer Leichtigkeit, die mir fremd ist. Nach und nach verschwinden seine Bälle vom Tisch, ich sehe keinen Stich. Also noch eine Runde. Wieder gelingt mir ein ordentlicher Anstoß, ein Ball fällt allerdings nicht. Also kann der Bodewig-Express wieder loslegen, und das tut er auch. Ich habe überhaupt keine Chance, obwohl er sich sehr gnädig zeigt und mir immer mal wieder flugs einen Ball so zurechtlegt, dass die Wahrscheinlichkeit auf einen Locherfolg für mich steigt. Hin und wieder funktioniert es dann tatsächlich auch. Besonders zufrieden bin ich mit dem Schlusspunkt. Ich versenke mit einem vergleichsweise blitzsauberen Stoß einen Ball über einen großen Teil der Tischlänge – ein motivierendes Erfolgserlebnis.

Am Ende meines Trainings habe ich die Erkenntnis gewonnen, dass viel Geduld vonnöten ist, wenn man das Billardspielen vernünftig lernen möchte. Ich habe deutlich weniger Bälle gelocht als bei einer lockeren Partie mit Kumpels, aber darum ging es ja auch nicht. Wenn man die Grundlagen lernt, ist die ganze Geschichte tatsächlich noch nicht so spannend. Immer wieder muss man die Abläufe wiederholen. Doch es lohnt sich. „Je öfter man einen Ball spielt, desto sicherer wird man“, versichert mein Coach. Das glaube ich ihm. Es macht irgendwann bestimmt richtig Spaß, wenn man das Gefühl hat, die Bälle nicht nur zufällig, sondern kontrolliert zu versenken. Und ich bin mir sicher, dass einem die komischen Verrenkungen dann auch nicht mehr so seltsam vorkommen.