Aufgrund der Verletztenmisere bei der HSG rückt Marcian Markowski aus der Zweitvertretung auf. Der Kreisläufer gehörte vergangene Saison noch dem Oberligakader an und kennt daher die Abläufe. (INGO MÖLLERS)

Die ligaweit ungeliebte Auswärtsreise zum TuS Rotenburg steht für die Oberliga-Handballer der HSG Delmenhorst in dieser Saison bereits am zweiten Spieltag an – sofern die steigenden Corona-Zahlen nicht noch für eine Absage seitens der Behörden sorgen. Beim TuS wird ohne Backe gespielt, womit die normale Spielweise nahezu unmöglich wird, wie Frederic Oetken erklärt. Der Spielmacher der HSG gehört zu den technisch stärksten Spielern der Liga, vor der Partie ohne Backe graut es ihm allerdings einigermaßen. „Es fühlt sich katastrophal an. Man bekommt keine Kraft in die Würfe, bei schnellen Passfolgen passieren viele Fehler. Das technische Spiel leidet sehr. In Rotenburg ist es eine ganz andere Art Handball, wenn man das noch Handball nennen mag. Im Grunde hat das Spiel ohne Backe mit Handball nichts oder zumindest nur wenig zu tun“, ordnet Oetken ein. So sei auch das übliche Kreisläuferspiel, bei dem der Ball mit einer Hand gefangen wird, kaum möglich, ebenso gibt es viele Ballverluste bei Kreuzbewegungen im Rückraum.

Der Schlüssel zum Sieg dürfte in der Defensive liegen. „Die Deckung muss stehen, und man muss versuchen, über die erste und zweite Welle zu einfachen Toren zu kommen. In der Offensive darf man nicht so viele Fehler machen, jeder muss sich der Verantwortung für den Ball bewusst sein und sehr diszipliniert spielen“, fordert Oetken. Passieren vorne technische Fehler, nutzen das die Rotenburger aus. „Sie sind da sehr konsequent im Gegenstoß. Das machen sie gut. Rotenburg hat eine junge, schnelle und technisch nicht so schlechte Mannschaft. Natürlich gibt es den Heimvorteil, aber es nur darauf zu schieben, dass die noch in der Liga sind, ist mir zu einfach“, sagt Oetken. Der Spielmacher erwartet, dass von jeder Position Tore erzielt werden. „Man braucht Gefahr aus dem Rückraum, auch wenn es ohne Backe schwer ist. Man muss in solchen Spielen natürlich den Kreis und die Außen mitnehmen“, blickt er voraus.

Sieg im vergangenen Jahr

Im vergangenen Jahr setzte sich die HSG knapp mit 32:30 in Rotenburg durch. Das Spiel wog seinerzeit hin und her. Zunächst musste die HSG einem frühen Drei-Tore-Rückstand hinterherlaufen, ging dann seinerseits Mitte der ersten Hälfte in Führung. Zur Pause lag jedoch der TuS mit zwei Toren vorne. In der zweiten Hälfte blieb der Verlauf ähnlich: Erst führte Rotenburg mit drei Toren (18:15/36.), dann die HSG mit zwei (22:20/43.), dann wieder der TuS mit vier (27:23/50.). In den letzten fünf Minuten trafen dann nur noch die Delmenhorster und machten aus einem 27:30 ein 32:30. „Man denkt schon an letztes Jahr und erinnert sich, dass es nur über Willen und Kampf geht. Man muss immer dran glauben und darf nicht aufgeben, wenn man zurückliegt. Wir müssen uns reinkämpfen und wissen aus dem vergangenen Jahr, dass wir das schaffen können“, meint Oetken. Er und die HSG wissen aus Erfahrung, wie Niederlagen in Rotenburg zustande kommen. So unterlag die HSG 2018/19 mit 29:35 beim TuS. Dessen Heimvorteil lässt sich auch statistisch belegen: In der abgebrochenen Corona-Saison verloren die Rotenburger alle neun Auswärtsspiele, gewannen daheim jedoch fünf von zehn Partien und teilten einmal die Punkte. Knappe Heimniederlagen gab es gegen die HSG und Aufsteiger Habenhausen (18:20).

Die HSG hat zudem mit großen Verletzungsproblemen zu kämpfen: Tim Coors und Jörn Janßen fehlen jeweils mit Bänderrissen. Die beiden Rückraumschützen gehörten vergangene Saison beide zu den ligaweiten Top zehn. Janßen lag auf Rang drei mit 149 Toren in 20 Spielen (Durchschnitt: 7,45), Coors auf Position zehn mit 101 Treffern in 19 Spielen (Durchschnitt: 5,32). Bei den Rotenburgern stechen hier die Misere-Brüder hervor: Vergangene Saison lag Michel auf Rang 13 und Lukas auf 17. Die beiden zeichneten beim jüngsten Duell mit der HSG für insgesamt 14 Tore verantwortlich. Am ersten Spieltag kamen die Rotenburger beim TV Bissendorf-Holte mit 17:42 unter die Räder. „Bissendorf hat eine starke Mannschaft, da kann man schon mal einen Riegel kriegen“, meint Oetken. Das Resultat sei jedenfalls kein Grund, Rotenburg zu unterschätzen.

Die HSG teilte in der ersten Runde beim 25:25 in Beckdorf die Punkte. „Man muss das richtig einordnen: Wir hatten ein halbes Jahr lang keinen Wettbewerb. Das ist für alle eine Umstellung, aber uns fehlen durch die ausgefallenen Tests wie dem Engelbart-Cup sechs bis acht Partien. Auf Schlüsselpositionen wie zentral mit Michael Schröder und Janik Köhler oder rechtsaußen mit Hannes Wünsch haben wir neue Leute und konnten uns nicht einspielen“, erklärt Oetken. Zudem fehlten Coors, Janßen und Kreisläufer Dominik Ludwig. „Die Verletzengeschichte hat alles durcheinandergebracht. Lennart Witt musste 60 Minuten im Rückraum spielen, obwohl er vergangene Saison am Kreis eingesetzt worden war. Köhler musste 60 Minuten im Rückraum rechts spielen, obwohl er eigentlich für die Deckung geholt wurde. Dennoch hätten wir mit der Mannschaft, die wir hatten, in Beckdorf gewinnen können. Wir haben mit drei Toren zehn Minuten vor Schluss geführt, daher ist das Unentschieden sehr ärgerlich. Man muss aber ehrlicherweise sagen, dass wir das Spiel auch hätten verlieren können. Am Ende war der Akku dann nicht mehr so voll bei uns, weil die Wechseloptionen gefehlt haben. Zudem hat Beckdorf mit einer 5:1-Deckung gespielt, es war also läuferisch und körperlich sehr anstregend für uns“, berichtet Oetken.

Die Partie wird am Sonnabend um 19.30 Uhr in Rotenburg angepfiffen. Verstärkung erhält die HSG vom Marcian Markowski und Kevin Larisch aus der Zweitvertretung. „Wir müssen versuchen, auf 3:1 Punkte zu kommen. Dann ist das nächste Spiel erst in zwei Wochen, bis dahin können die Verletzen ihre Wunden lecken“, sagt Oetken.