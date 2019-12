Julian Thomas gewann sein Einzel und setzte sich auch im Doppel gemeinsam mit Rainer Gottwald durch. (INGO MÖLLERS)

Mit einem überraschenden 4:2-Erfolg in eigener Halle über den Eimsbütteler TV haben sich die Herren 55 des TC Blau-Weiß Delmenhorst für ein weiteres Jahr die Zugehörigkeit zur Tennis-Regionalliga Nord-Ost gesichert. Den Abstieg aus der Eliteliga der Altersklassen vor Augen, überzeugten die Gastgeber in spielerischer, aber ganz besonders in kämpferischer Hinsicht gegen die als Favoriten angereisten Gäste. „Das war ein wahrer Kraftakt. Ich bin stolz auf meine Mannschaft, die einmal mehr gezeigt hat, dass sie, wenn es darauf ankommt, in der Lage ist, ihr bestes Tennis auszupacken“, freute sich Claus-Dieter Dreyer über den Coup.

Mit dem Mannschaftsführer des TC ist bereits einer der Matchwinner genannt. Nach einer längeren Verletzungspause nur im Doppel eingesetzt, gelang es ihm mit seinem Partner Hendrik Lüddemann, den von den zahlreichen Zuschauern und Mannschaftskameraden umjubelten Siegpunkt zu erzielen. Vorausgegangen waren zwei Durchgänge, die an Spannung nicht zu überbieten waren. Im ersten Satz musste der Tiebreak entscheiden. Dort lag das Duo der Blau-Weißen zwar immer in Führung und hatte sogar drei Satzbälle, jedoch nicht die Nerven, diese zu nutzen. Für die Entscheidung sorgten aber wenig später ihre Kontrahenten, als ihnen beim 6:7 und eigenem Aufschlag ein Doppelfehler unterlief. Davon geschockt musste die Hamburger Kombination Claus-Dietmar Bagusat/Edmundo Fernandez gleich nach Wiederbeginn ein Break hinnehmen. Da anschließend alle Akteure ihren Aufschlag durchbrachten, war es Dreyer vorbehalten, mit einem Ass die Partie siegreich zu beenden – 7:6 (8:6), 6:4.

Siege in den Doppeln

Kurz zuvor hatten bereits Julian Thomas und Rainer Gottwald ihre Farben, nachdem es nach den Einzeln unentschieden gestanden hatte, in Führung gebracht. Zwar hatte das sonst so souverän auftretende Doppel der Gastgeber einige Anlaufschwierigkeiten und musste sich im ersten Satz überraschend geschlagen geben, beherrschte aber anschließend das Geschehen auf dem Platz nach Belieben und setzte sich letztlich mit 4:6, 6:2, 10:4 in der Verlängerung gegen Michael Heinz/Christoffer Matthias Steinert durch. „Ich hatte nach dem Verlust des ersten Satzes doch einige Zweifel, ob wir uns aus dem zu diesem Zeitpunkt bestehenden Leistungsloch befreien könnten“, meinte Thomas.

Keine Zweifel daran, wer als Sieger aus dieser Partie hervorgehen würde, gab es dagegen im Spitzeneinzel zwischen der Nummer eins der Delmenhorster und Michael Heinz. Locker mit 6:4, 6:3 setzte sich Thomas durch und verteidigte seine diesjährige lückenlose Erfolgsbilanz. Die könnte allerdings am kommenden Wochenende bei der Auswärtspartie gegen den THC Neumünster enden. Dort wartet kein Geringerer als der frühere dänische Daviscup-Spieler Alan Rasmussen, der ebenfalls eine positive Bilanz aufweist.

Für den zweiten Einzelpunkt der Gastgeber sorgte der Neuzugang der Blau-Weißen, Hendrik Lüddemann, im Eröffnungseinzel. Gegen den lediglich auf seine Defensivkünste bauenden Michael Hanke setzte sich der mit Power-Tennis agierende TC-Akteur locker mit 6:2, 6:4 durch. Ein wichtiger Erfolg, hatten zuvor doch Hans-Hermann Breuer, der beim 2:6, 3:6 gegen Claus-Dietmar Bagusat chancenlos war, sowie Gottwald, der nur im ersten Satz seinem Kontrahenten Steinert Gegenwehr leistete und letztlich mit 5:7, 0:6 unterlag, die Segel streichen müssen.