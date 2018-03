Auch wenn sich Dominik Entelmann (Nummer 17) noch streckte: Die Ecke von Patrick Degen ging auf direktem Weg zum 1:0 ins Tor von Eintracht Northeim. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Kuriose Tore, eine spannende Schlussphase und zwei zufriedene Trainer: Mit dem leistungsgerechten 2:2 (1:1)-Remis in der Fußball-Oberliga Niedersachsen können sowohl der SV Atlas Delmenhorst als auch Eintracht Northeim gut leben. "Es ist ein gerechtes Unentschieden. Besonders mit der Moral und der Einstellung bin ich sehr zufrieden", lobte Atlas-Coach Jürgen Hahn. Durch die verletzungsbedingten Ausfälle der Stammspieler Musa Karli, Marlo Siech und der Gelbsperre von Thomas Mutlu rutschten Kevin Radke, Hanno Hartmann sowie erstmals Neuzugang Sebastian Koltonowski in die Startelf. Die angeschlagenen Marco Prießner und Tom Witte nahmen auf der Bank Platz. Auch der Gast kämpfte mit Personalproblemen, reiste nur mit einem 16-Mann-Kader an und wechselte im Laufe der Partie auch nur einmal.

Taktisch standen die Northeimer gerade in der ersten Hälfte sehr tief, was teilweise mit dem starken, böigen Gegenwind erklärt werden kann. Eine dieser Böen half Atlas bereits nach zwei Minuten: Patrick Degen zog eine Ecke scharf auf den Kasten. Keiner der diversen Spieler im Fünfmeterraum berührte den Ball – ebenso wenig Torwart Christopher Meyer. Und so stand es bereits nach zwei Minuten 1:0 für die Hausherren durch eine direkt verwandelte Ecke. Ein Torwartfehler? "Ich mache ihm da keinen Vorwurf. Genau in dem Moment kommt eine starke Böe und er muss auch schauen, ob noch ein Spieler rankommt. Und der Ball war auch stark geschossen", meinte Gästetrainer Philipp Weißenborn. Auch sein Team traf nach einer Ecke: In der 31. Minute bugsierte Martin Wiederholt den Ball im Fünfer stehend halb mit dem Kopf, halb mit der Schulter ins lange Eck. Ein unnötiger Gegentreffer, da die Blau-Gelben gerade in Luft ansonsten keinerlei Probleme hatten. Mark Spohler und Hanno Hartmann gewannen nahezu jedes Luftduell, weswegen die weiten Bälle der Northeimer auch nicht zum Erfolg führten. Aus dem Spiel heraus schafften beide Teams es nur selten, die jeweils gut stehende Defensive des Gegners in Bedrängnis zu bringen.

Chancenarme erste Hälfte

In Minute 15 war es Steven Müller-Rautenberg, der an Meyer scheiterte. Zuvor hatten die Atlas-Offensive geschlossen am Northeimer Strafraum angepresst und einen Fehlpass provoziert. Dominik Entelmann gelangte an den Ball, behielt die Übersicht und schob ihn quer zu Müller-Rautenberg. Da jedoch auch Meyer aufpasste und aus seinem Kasten herauseilte, kamen beide Akteure nahezu zeitgleich an das Leder, sodass der Atlas-Stürmer keine Chance hatte, das 2:0 zu erzielen. Ansonsten neutralisierten sich die Akteure im ersten Durchgang größtenteils in einer fairen Begegnung. Florian Urbainski im Atlas-Tor musste nur bei einem unplatzierten Abschluss von Thorben Rudolph die Arme hochreißen.

Zur Pause brachte Jürgen Hahn den schnelle Oliver Rauh für Müller-Rautenberg, der angeschlagen und Gelb vorbelastet in der Kabine blieb. Am Spielverlauf änderte das jedoch nichts. Stefan Bruns, Nick Köster und Sebastian Koltonowski hatten die Zentrale unter Kontrolle, Spohler und Hartmann köpften die Bälle raus, Kevin Radke und Sebastian Kmiec machten die Außenbahnen weitestgehend dicht. Nach vorne versuchte es Atlas jedoch oft mit langen Bällen, die zu ungenau blieben. So kamen die Blau-Gelben in den gefährlichen Räumen nicht in Ballbesitz. Doch auch Northeim konnte sich nicht durchkombinieren und legte den Fokus auf die Defensive. Torchancen entstanden so keine. Wenn sich ein Northeimer mal durchsetzte, wie Wiederholt auf der Außenbahn gegen Radke, klärte ein Atlas-Verteidiger in der Mitte. Auf der Gegenseite setzte der SVA-Rechtsverteidiger einen der wenigen offensiven Nadelstiche: Nach einem Doppelpass mit Degen spielte er den Ball quer in den Strafraum auf Koltonowski, der das Leder neben das Tor setzte.

In dieser Phase der Begegnung sah es nach einem 1:1-Unentschieden aus, doch dann läutete Northeim die spannende Schlussviertelstunde ein: Atlas wollte hinten rausrücken, verlor in der Vorwärtsbewegung jedoch am Mittelkreis den Ball. Nur einen Steilpass später stand Nils Hillemann alleine vor Urbainski und behielt die Nerven – 2:1 (75.). Die Zuschauer forderten den Abseitspfiff, doch Hillemann stand beim Pass wohl auf gleicher Höhe mit Hartmann. Hahn wechselte unmittelbar nach dem Rückstand Prießner ein, der auch direkt einen Abschluss im Strafraum hatte, jedoch an einer Fußabwehr von Meyer scheiterte. Doch die Blau-Gelben blieben am Drücker und holten eine Ecke raus, die auf Umwegen bei Degen an der Strafraumgrenze landete. Dieser verzog den Abschluss, traf jedoch den eingewechselten Lars Scholz, der einen Meter neben dem Pfosten stand. Von dessen Körper prallte der Ball zum 2:2 ins Tor (80.). "Wir haben die ganze Saison schon extreme Probleme bei Standards. Dass er den Ball da so abbekommt, da konnte er nicht viel für", sagte Weißenborn.

Gerechtes Ergebnis

Im Anschluss schwankte die Begegnung hin und her. Der SVA spielte einige Male riskant auf Abseits, doch der entscheidende Northeim-Pass kam nicht durch. Und auch für die Heimelf lag das 3:2 in der Luft: Erneut zirkelte Degen eine Ecke direkt aufs Tor, Meyer konnte den Ball nur nach vorne klatschen lassen. Bei einer weiteren Ecke klärte die Northeimer Defensive auf der Linie. "Beide Teams haben einen Punkt verdient. Delmenhorst hatte aus dem Spiel heraus kaum Chancen, wir waren da gefährlicher und hätten am Ende vielleicht noch ein Tor machen können", sagte Weißenborn. Eine gerechte Punkteteilung sah auch Hahn: "Es war für uns ein wichtiger Punkt. Die Mannschaft hat sich diszipliniert an die Taktik gehalten."

Während Northeim weiter jenseits von Auf- oder Abstiegsplätzen im Tabellenmittelfeld bleibt, liegt Atlas nun vier Zähler vor dem MTV Gifhorn, der den ersten Abstiegsrang besetzt. Für Atlas geht es kommende Woche beim Aufstiegskandidaten VfL Oldenburg weiter, bevor es über Ostern zu zwei eminent wichtigen Partien gegen die Mitaufsteiger und direkten Konkurrenten Eintracht Celle und SSV Vorsfelde kommt.