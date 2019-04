Sven Holthausen erzielte sein erstes Heimtor für den TuS Heidkrug zum entscheidenden 3:0 gegen den FC Huntlosen. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Eine Halbzeit Langeweile ohne jegliche Torchance und dann doch noch 4:0 (0:0) gewonnen – der TuS Heidkrug hat seine Titelambitionen in der Fußball-Kreisliga gegen den FC Huntlosen weiter untermauert. Und auch wenn Trainer Selim Karaca das Wort „Meisterschaft“ niemals öffentlich in den Mund nehmen würde, wagte er sich doch schon ziemlich weit vor: „Wir müssen nicht aufsteigen, aber die Mannschaft ist mittlerweile reif für den Aufstieg.“ Nach 16 Spielen ohne Niederlage (darunter 14 Siege) kann man das Understatement mal beiseitelassen. Oder man drückt es so aus wie Huntlosens Trainer Maik Seeger: „Selim kann noch fünf Leute in den Urlaub schicken und hat immer noch eine geile Mannschaft.“

Die von Karaca angesprochene Reife ist genau das, was die Entwicklung binnen Jahresfrist ausgemacht hat. In der Rückrunde 2017/18 hätte der TuS nach einer derart mauen ersten Hälfte wie gegen Huntlosen womöglich verloren. Ein Jahr später reichen ein paar warme Worte in der Kabine und Heidkrug kommt wie ausgewechselt aus der Pause. Und Karaca hatte einen Marvin Lohfeld in der Hinterhand, der nach seiner Einwechslung die Gäste-Deckung vor unlösbare Probleme stellte. Der Joker war an allen vier Treffern unmittelbar beteiligt, erzielte dabei seine Saisontreffer 13 und 14.

Ohne Lohfeld war das Spiel vor etwa 50 Zuschauern lange ein Langweiler. Mit Abstand schnellster Akteur der ersten Hälfte war ein Kaninchen, das nach einer Viertelstunde einmal diagonal über den Platz am Bürgerkampweg flitzte. Ansonsten gelang es den Gästen durch konzentriertes Verteidigen, jegliche Heidkruger Bemühungen im Keim zu ersticken. Getreu dem Mantra, das Huntlosens Kapitän Sebastian Merz seinen Kameraden vorm Anpfiff mitgegeben hatte: „Jeder denkt jetzt daran, wie geil das ist, wenn wir hier und heute die drei Punkte holen.“

Schon direkt nach Wiederanpfiff war Merz dann nicht nur verbal, sondern auch körperlich gefordert, als er den ersten gefährlichen Heidkruger Angriff mit beherztem Einsatz gegen Nils Giza entschärfen musste. Nach einer weiteren Chance für Jonas Yildiz schickte Karaca in der 59. Minute Marvin Lohfeld auf den Rasen – und das Spiel änderte sich komplett. Nachdem Merz erneut stark gegen Philipp Kahlert zur Ecke gerettet hatte, brachte der folgende Standard eine Heidkruger Dreifachchance (61.): Zweimal wurden Lohfeld-Kopfbälle auf der Linie gerettet, zudem reagierte Torwart Nico Eilks prächtig gegen Kahlert. Etwas umstritten (Karaca: „Ich hätte ihn nicht gepfiffen.“) war zwei Minuten darauf der Strafstoß zum 1:0, weil Lohfeld schon vor der Berührung durch Merz ins Fallen geraten war. Schiedsrichter Jörn Peters zeigte trotzdem auf den Punkt: Niklas Bädjer verlud Huntlosens Schlussmann Eilks cool zum Führungstor (63.).

„Der Foulelfmeter war für den Kopf nicht gut“, hatte Seeger erkannt, denn jetzt wies die zuvor sichere Deckung immer größere Löcher auf. In eines stieß Lohfeld nach feinem 40-Meter-Pass von Bädjer, glänzte mit sicherer Ballmitnahme und versenkte die Kugel aus 15 Metern (68.). Nach einem etwas zu hoch angesetzten Flugkopfball vom immer mehr aufdrehenden Philipp Kahlert (72.) bescherte Lohfeld Sven Holthausen sein erstes Heimtor. Kurz vorm Keeper legte Lohfeld quer und Holthausen schob zum 3:0 ein (73.). Auch Markus Demir hätte fast seinen ersten Treffer auf eigener Anlage angebracht, doch Eilks lenkte seinen Schuss an den Außenpfosten. Also musste Lohfeld noch mal ran und vollstreckte einen Querpass von Luca Reinhold zum 4:0 (81.). Abschließend bekam Lohfeld noch eine Gelbe Karte für eine vermeintliche Schwalbe, an dem Abend nahm Heidkrugs Nummer elf fast alles mit.

Immerhin läuft er nach seiner dritten Verwarnung nicht Gefahr, am kommenden Sonnabend beim Gipfeltreffen beim Ahlhorner SV gesperrt auszufallen, auch wenn der TuS am Dienstag noch in Falkenburg gastiert. Das Spitzenspiel wird absolut richtungweisend sein, zumal der TSV Großenkneten als Tabellenzweiter etwas schwächelt. Karaca nimmt es ohnehin gelassen: „Der Kreisligatitel ist für mich eher zweitrangig. Trotzdem hätten meine Spieler es verdient.“