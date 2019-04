Marco Prießner (rechts) darf nach abgelaufener Sperre beim MTV Gifhorn wieder auf Torejagd gehen. Auch Tom Schmidt ist nach überstandener Verletzung eine weitere Option für Trainer Olaf Blancke. (Janina Rahn)

Delmenhorst. Gute Nachrichten für den SV Atlas Delmenhorst: Toptorjäger Marco Prießner darf nach abgesessener Sperre beim MTV Gifhorn überraschenderweise mitwirken. Nach der Roten Karten im Heimspiel gegen den TB Uphusen war der Delmenhorster eigentlich für drei Spiele gesperrt gewesen. Der Verband sperrte ihn aber nur bis einschließlich Sonnabend, 6. April. Die Partie in Gifhorn beginnt jedoch am Sonntag, 7. April, um 15 Uhr. Ebenfalls wird Tom Schmidt nach überstandener Oberschenkelverletzung wieder im Kader stehen.

Nach der enttäuschenden Vorstellung gegen den SV Arminia Hannover hat der SV Atlas eine intensive Trainingswoche hinter sich gebracht. „Am Dienstag haben wir die Partie aufgearbeitet. Da hat man schon gemerkt, dass die Enttäuschung bei den Jungs groß war, weil wir nicht das umgesetzt haben, was wir uns vorgenommen haben“, berichtet Atlas-Trainer Olaf Blancke, der eine gute Trainingswoche seiner Mannschaft beobachten konnte. In Gifhorn gilt es nun nach fünf Partien in Folge ohne Sieg, den Bock umzustoßen, um nicht noch näher an die Abstiegszone zu geraten. „Es ist ein sehr wichtiges Spiel, in dem wir nicht ins offene Messer laufen dürfen und die Gifhorner Abwehr in Bewegung bekommen müssen“, erklärt Blancke, der die größte Stärke beim Gegner längst ausgemacht hat. „Wir müssen ihren Zehner, Marvin Luczkiewicz, aus dem Spiel nehmen. Das wird kein leichtes Unterfangen.“

Luczkiewicz ist mit acht Saisontoren der beste Schütze beim MTV. Die Gifhorner dürften jedoch ähnlich wie Atlas nicht gerade vor Selbstvertrauen strotzen, denn die vergangenen drei Partien verloren sie deutlich. Im letzten Heimspiel ging die Mannschaft von Michael Spies gegen den 1. FC Wunstorf sang- und klanglos mit 0:5 unter. Sowieso ist der MTV keine wirkliche Heimmacht, denn in zwölf Partien holte der Tabellen-Zwölfte nur magere zwölf Punkte. Doch auch Atlas ist auf fremden Plätzen keine Spitzenmannschaft, gewann nur zwei seiner elf Auswärtspartien.

Es könnte also ein echter Nerven-Kick werden, in dem sehr viel auf dem Spiel steht. Mit welcher Startformation der SVA diese richtungsweisende Partie angehen wird, wollte Blancke noch nicht verraten: „Das weiß ich noch nicht zu hundertprozentig, dafür werde ich noch das Abschlusstraining abwarten.“ Nicht zur Verfügung stehen David Lohmann (Muskelfaserriss) und Kevin Radke (Grippe).