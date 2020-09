Roman Holder (links) organisierte jahrelang das Aufbauspiel, in der kommenden Saison ist er nicht mehr für den Oberligisten aktiv. (INGO MÖLLERS)

Eingeschränkte Vorbereitung wegen der Corona-Auflagen, keine Testspiele, mehrere Abgänge und viele neue Gegner: Die Saison in der Basketball-Oberliga Niedersachsen wird für den Delmenhorster TV um Spielertrainer Stacy Sillektis ein Stück weit eine Fahrt ins Ungewisse. Klar ist, dass die Klasse gehalten werden soll. „Das können wir auch schaffen und ich glaube, dass wir die Klasse halten werden“, blickt Sillektis voraus.

Delmenhorsts Mr. Basketball wird in dieser Saison wieder mehr spielen müssen. „Wir werden regelmäßig nur einen Siebener- oder Achterkader haben. Also bin ich jetzt wieder Spielertrainer und mache bei jedem Match mit. Auch wenn es natürlich nicht mehr so geht, wie ich mir das wünsche“, sagt Sillektis. Unter anderem müssen die Delmenhorster auf Aufbauspieler Roman Holder verzichten, der seit 1997 bei den Devils aktiv war. Zudem treten Point Guard Janek Thomas, Center Björn Veit und Small/Power Forward Ahmet Ildem kürzer. „Das sind viele Abgänge. Wichtige Abgänge. Wir müssen schauen, wie wir das hinbekommen“, sagt Sillektis. Mit Lennart Bauwens und Aufbauspieler Christoph Wiedemann steigen zwei Spieler von der dritten Mannschaft auf. „Sie sind jung und haben Potenzial“, ordnet der Coach ein. Letzterer fehlt allerdings beim Auftakt bei Basketball Lesum Vegesack am Sonnabend, 19 Uhr. „Das ist ein enorm wichtiges Spiel, weil Lesum eine der Mannschaften sein wird, die unten drin steht. Das wären extrem wichtige Punkte für uns“, blickt Sillektis voraus.

Unbekannte Gegner

Eine wichtige Rolle kommt unter anderem Jonas Scheffler zu. Der 2.07 Meter große Center kam vergangene Spielzeit aus der Jugend zu den Herren und überzeugte in seiner Debüt-Saison. „Er hat sich weiterentwickelt und ist eine echte Waffe unter dem Korb. Er wird in dieser Saison aber mehr spielen und nicht so viele Pausen bekommen. Er muss auch darauf aufpassen, nicht so foulintensiv zu spielen, sonst ist er nach fünf Fouls eben raus für das Spiel“, erklärt Sillektis. Der Coach zeigt sich jedoch zuversichtlich: „Er macht das, was man von ihm erwartet. Aber es ist ein Lernprozess.“ Auch wenn Scheffler das Spiel unter dem Korb belebt, bleiben die Drei-Punkt-Würfe die schärfste Waffe der Devils. „Die Dreier sind bei uns auch weiterhin gesetzt“, teilt Sillektis mit

Die gegnerischen Teams kann Sillektis nur bedingt einschätzen. „Es sind fünf Teams aus der letzten Saison wieder dabei und fünf neue. Die neuen Teams kann ich nicht wirklich einschätzen und bei den anderen weiß man nicht, ob die sich verbessert oder verschlechtert haben. Was ich einschätzen kann, ist, dass Lesum mit uns um den Klassenerhalt spielen wird. Daher ist der volle Fokus auf der ersten Partie“, erzählt Sillektis.

In den vergangenen Saisons schwebten die Devils kaum in Abstiegsgefahr. „Letzte Saison haben wir es im Grunde in der Hinrunde schon klar gemacht. Das kann auch diese Saison wieder so sein, aber man muss aufpassen. Bei zehn Teams gibt es im Grunde kein Mittelfeld bis drei oder vier Spieltage vor Schluss. Es gibt nur Aufstieg und Abstieg“, sagt Sillektis. Zwei der zehn Mannschaften steigen direkt ab, der drittletzte muss in die Relegation, der Meister steigt auf, der zweite hat die Chance in der Relegation.

Auf einem der letzten drei Plätze wollen die Delmenhorster nicht enden. „Ganz wichtig ist, dass wir relativ verletzungsfrei durch die Saison kommen. Man darf den kleinen Kader auch nicht nur negativ sehen. Wenn man mehr Zeit spielt, kommt man besser in den Rhythmus“, sagt Sillektis. Er erwartet, dass sein Team gerade daheim Siege einfahren wird. „Und wir haben eine starke Starting Five. Aber von der Bank werden wir nicht so viel Hilfe bekommen wie letztes Jahr“, weiß er.