Der jubelnde Matchwinner: Stürmer Mohamed Alawie erzielte zwei Tore für den FC Hude im Spiel gegen den SV Baris Delmenhorst. (Ingo Möllers)

Hude. Der FC Hude und der SV Baris Delmenhorst haben im Derby der Fußball-Bezirksliga ihre Trends bestätigt. Für den FCH geht es mit dem verdienten 3:1 (3:1)-Sieg weiter rauf in der Tabelle, mittlerweile rangiert der Aufsteiger schon auf Platz fünf. Die Delmenhorster sind derweil dabei, sich nach ihrem Traumstart in Richtung Mittelfeld zu verabschieden. „Manche meinen wohl, dass es weiter so einfach geht wie zu Anfang der Saison“, polterte SVB-Coach Önder Caki. „Wir haben zu viele Schönspieler, die uns das Spiel in der ersten Halbzeit kaputtgemacht haben“, fügte der Fußballlehrer hinzu.

Definitiv nicht zu den Schönspielern zählte Hudes Matchwinner Mohamed Alawie, der neben seinem Doppelpack noch einen Elfmeter verschoss und den Pfosten traf. Alawie allein strahlte deutlich mehr Gefahr aus als der gesamte SV Baris an diesem Nachmittag. Gut für Hude, wo Trainer Lars Möhlenbrock ohnehin die sportliche Entwicklung über die Resultate stellt. „Wir versuchen, uns vom ganzen Ergebnis-Quatsch zu lösen. In der Woche haben wir intensiv Ballan- und mitnahme trainiert. Das sollten die Jungs umsetzen und ich bin froh darüber, dass die Jungs heute guten Fußball gespielt haben“, freute er sich.

Zu viele Schönspieler

Hude war nicht unbedingt spielerisch überlegen, dafür weitaus zielstrebiger. Immer wieder lösten Ballgewinne im Mittelfeld schnelle Angriffe aus. Schon nach drei Minuten lief Alawie nach Pass von Nils Sandau alleine auf Baris-Keeper Orhan Karakaya zu und spielte ihn aus, traf aber aus spitzem Winkel nur den Außenpfosten. Noch größer war Alawies Möglichkeit in Minute zehn: Mert Tunc hatte den Ball vertändelt und Hussein Al Aimre wusste sich nur mit einem Foul an Jannik Meyer zu helfen. Alawie schritt zum Punkt, doch Karakaya parierte den Elfmeter reaktionsschnell.

Bald darauf hatte Baris dann aber doch genug um ein Gegentor gebettelt. Einen erneuten Ballverlust am Mittelkreis leitete Torben Liebsch auf Alawie weiter, der nach Slalomlauf um Karakaya diesmal das leere Tor nicht mehr verfehlen konnte – das 1:0 (18.). Das war überfällig, umso überraschender fiel direkt danach der Ausgleich. Cuma Caliskan zirkelte einen Freistoß aus 18 Metern aufs Torwarteck, den Marvin Müller jedoch zum 1:1 durch die Handschuhe gleiten ließ (21.). Müller ist beim FC Hude eigentlich nur die Nummer drei. „Doch er hatte sich den Einsatz durch seine guten Trainingsleistungen verdient. Er muss einfach Fehler machen wie beim 1:1, daraus wird er dann lernen“, hob Möhlenbrock auch in diesem Fall die Entwicklung hervor. Zumal Alawie rasch die Führung wiederherstellte, erneut nach Pass von Liebsch und diesmal gegen drei arg passive Baris-Verteidiger mit platziertem Flachschuss aus 17 Metern (30.). Torben Liebsch besorgte schon vor der Pause nach Rückpass von Sirus Timouri den 3:1-Endstand, zuvor durften die Gastgeber den Ball unbedrängt im Baris-Sechzehner zirkulieren lassen.

Die Gäste traten offensiv nur durch einen Lattenschuss von Mikael Blümel (38.) aus fast unmöglichem Winkel in Erscheinung. Sonst kam wenig, auch nicht nach dem Seitenwechsel. „Viele rufen ihre Leistungsfähigkeit nicht mal zu 50 Prozent ab“, schimpfte Önder Caki. „Technisch ist uns in dieser Liga kein Gegner überlegen, aber wir kriegen es nicht auf den Platz“, monierte er.

Das Niveau der zweiten Hälfte trug nicht mehr zur Erheiterung der 180 Zuschauer bei, wobei Hude weiter die besseren Möglichkeiten hatte. Leon Wiebezieck verzeichnete den nächsten Pfostenschuss (74.), den Abpraller vertändelte Meyer frei vorm Kasten. Bei einer überlegten Kopfball-Bogenlampe von Alawie konnte sich Karakaya noch einmal auszeichnen (78.). „Mo ist natürlich manchmal ein Heißsporn, dann überdreht er. Aber er wird immer wertvoller und in der heutigen Verfassung ist er ein absoluter Mehrwert für uns“, lobte Möhlenbrock seinen Mann des Tages.

Baris hatte dagegen noch einen Platzverweis zu beklagen. Allerdings war die Ampel gegen Cumali Tuner in der 97. Minute arg streng. Trotz acht Gelber Karten war das Spiel nie unfair, in den entscheidenden Szenen spielte Baris fast körperlos. „Das Potenzial bei uns ist da, die Bereitschaft nicht“, fasste Önder Caki das Baris-Dilemma zusammen.