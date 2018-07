Marcel Bragula trainiert mit dem VfL Wildeshausen das kreisweit zweitfairste Team der abgelaufenen Saison. (Möllers)

Landkreis Oldenburg/Delmenhorst. Dass es bei dem VGH-Fairness-Cup für den Fußball-Kreis Oldenburg-Land/Delmenhorst nicht zu einer Top-Ten-Platzierung gereicht hat, dürfte wohl kaum für erstaunte Gesichter gesorgt haben. Immerhin belegte der Kreis bei der Wertung des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) in den vergangenen Jahren zumeist einen Rang im hinteren Drittel. Allerdings konnten die hiesigen Teams den positiven Trend aus der Vorsaison nicht fortsetzen: Nachdem der Kreis Oldenburg-Land/Delmenhorst in der Saison 2016/2017 noch den 26. Platz von 40 belegt hatte, rutschte er in der abgelaufenen Spielzeit auf den 34. Rang ab.

Eine kurze Erklärung zum VGH-Fairness-Cup: Gelbe Karten werden mit einem, Gelb-Rote mit drei und Rote mit fünf Strafpunkten bewertet. Sportgerichtsurteile und Nicht-Antritte bringen zudem jeweils zehn Strafzähler ein. Am Ende der Saison wird die Gesamtpunktzahl durch die Anzahl der Saisonspiele geteilt, das anschließende Ergebnis ergibt den Fairness-Quotienten. Insgesamt wurden in der abgelaufenen Spielzeit 982 niedersächsische Vereine in der Wertung erfasst – von den Bundesligisten bis zu den Kreisligisten.

Die so ermittelte fairste Mannschaft aus dem Kreis Oldenburg-Land/Delmenhorst ist der Kreisligist TuS Heidkrug. In 30 Spielen kassierte das Team von Trainer Selim Karaca lediglich 33 Gelbe, eine Gelb-Rote und eine Rote Karte. Mit einem Fairness-Quotienten von 1,3666 belegte der TuS in der Gesamtwertung den 38. Rang. Die zweitfairste Mannschaft der abgelaufenen Saison war der VfL Wildeshausen. Der Bezirksligist schaffte es mit einem Quotienten von 1,4 auf den 49. Platz in der Gesamtwertung. In dieser triumphierte übrigens die Reserve des SC Uchte. Der Absteiger aus der Kreisliga Nienburg sammelte in 30 Partien lediglich 19 Gelbe und eine Gelb-Rote Karte. Eine Leistung, die der NFV belohnt. Wie in den vergangenen Jahren auch bekommt der Sieger des VGH-Cups ein Wochenendtrainingslager im Sporthotel in Barsinghausen spendiert.

Fairplay ist immer ein Thema

Von dem Gewinn dieses Preises ist der TSV Ippener weit entfernt gewesen. Der Kreisligist stellte das laut Wertung unfairste Team der abgelaufenen Saison. In 30 Spielen brachte es der TSV auf 75 Gelbe, vier Gelb-Rote und fünf Rote Karten. Zusätzlich sammelte er zehn Punkte in der Kategorie Nicht-Antritt/Sportgericht. Schlussendlich standen ein Fairness-Quotient von 4,0666 und der 972. Platz in der Gesamtwertung zu Buche. Nur wenige Plätze besser platziert: die Bezirksligisten SV Baris Delmenhorst (Platz 967) und SV Tur Abdin (968). Auch der Oberligist SV Atlas Delmenhorst taucht im unteren Drittel der Wertung auf. Die Elf von Trainer Jürgen Hahn landete auf Rang 893.

Dass sich einige Vereine aus dem hiesigen Gebiet in der Wertung im hinteren Drittel bewegen und der NFV-Kreis zudem in der Gesamtwertung abgerutscht ist, möchte der Vorsitzende Erich Meenken nicht überbewerten. „Das ist eine Momentaufnahme, auch wenn sie sicherlich eine Tendenz zeigt. Ich hatte das Gefühl, dass wir unsere Position aus dem Vorjahr halten können“, sagt Meenken, „aber ein paar Rote Karten mehr können einen schon nach hinten werfen.“ Der Kreisvorsitzende betont, dass Fairplay immer ein Thema sei und auf der Agenda stehe. Eine Erklärung, warum der hiesige Kreis in der Vergangenheit oft im unteren Drittel der Wertung stand, hat er ebenfalls parat. Meenken: „Je höher die Spielklasse, desto höher ist auch das spielerische Niveau. Der Kampf steht dann nicht mehr an erster Stelle. Die Masse unserer Vereine spielt in der Kreisliga, dort gibt es noch mehr Kampf. Aber Heidkrug hat gezeigt, dass es da auch Ausnahmen gibt.“

Bedeutet das schlechte Abschneiden in der Fairplay-Wertung aber nicht automatisch, dass es im Kreis Oldenburg-Land/Delmenhorst unfair zugeht? Der Vorsitzende verneint dies vehement. Die Zahl der Sportgerichtsurteile sei in der Vergangenheit zum Beispiel schon wesentlich höher gewesen. Meenken: „Da gab es schon deutlich mehr. Generell kann man nicht sagen, dass es hier unfairer zugeht als in einem Kreis, der zehn Plätze besser abgeschnitten hat. Man muss immer sehen, was passiert ist.“