Wird auch in der neuen Saison die A-Junioren trainieren: Tim Müller. (INGO MÖLLERS)

Der VfL Stenum hat alle Jugendtrainer für die kommende Spielzeit beisammen. Eine Neuerung gibt es im Bereich der B-Jugend-Fußballer. Hier übernehmen Jan Mühlena und Henning Baier. Bislang hatten Maurice Kulawiak und Malte Tönjes die Leitung inne. Die Änderung erfolgt jedoch nicht, weil Stenums Jugendleiter Werner Bruns mit der Arbeit des aktuellen Duos unzufrieden wäre, sondern aus privaten Gründen seitens der Trainer.

Mühlena kommt vom VfL Oldenburg und trainiert dort zurzeit die U15 in der Bezirksliga. Der 21-Jährige ist seit 2018 im Besitz der B-Lizenz. Als Co-Trainer steht ihm mit Henning Baier ein erfahrener Coach zur Seite, der den VfL kennt. Baier leitete unter anderem schon C- und B-Jugend-Teams des VfL. Zuletzt war er für verschiedene Auswahlmannschaften im Fußballkreis Oldenburg-Land/Delmenhorst verantwortlich.

Kulawiak möchte nach Angaben von Bruns zumindest als Trainer eine einjährige Pause einlegen und andere Aufgaben im Verein übernehmen. Tönjes, der zuletzt wegen eines Kreuzbandrisses selbst nicht spielen konnte, will in der ersten Herren zurück aufs Feld. Zudem hat er berufsbedingt nicht genügend Zeit für den Jugendtrainerjob.

Die A-Junioren werden auch in der kommenden Spielzeit von Tim Müller und Julian Burkhardt trainiert. Für die C-Junioren zeichnen weiterhin Carsten Barm und Daniel Hampe verantwortlich.

Die Stenumer suchen derweil noch Verstärkungen auf dem Rasen. „Talentierte, leistungsorientierte Spieler können sich gerne bei den Trainern, den Koordinatoren sowie auch bei mir melden. Sobald es mit dem Training und den Spielen wieder losgeht, können dann in allen Altersklassen auch Termine für ein Probetraining vereinbart werden“, teilt Bruns mit. Die A- und B-Jugend werden im nächsten Jahr weiterhin in der Landesliga, die C-Jugend in der Bezirksliga spielen.

Ein Vorteil für den VfL ist, dass der neue Kunstrasenplatz beinahe fertig gestellt ist. „Sobald es draußen wieder losgeht, steht uns auch unser neuer Kunstrasenplatz zur Verfügung, der am letzten Dienstag gesandet wurde und wo jetzt nur noch die Endabnahme stattfinden muss. Damit können wir einen weiteren Schritt in eine positive Zukunft einläuten“, blickt Bruns voraus.