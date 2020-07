Musa Karli steht kurz vor seinem 100. Regionalliga-Spiel. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Erfreuliche Nachricht für den SV Atlas Delmenhorst: Musa Karli hat seinen Vertrag bei den Blau-Gelben verlängert. Seinem 100. Regionalliga-Spiel steht somit nicht mehr viel im Wege. Als er im Jahr 2014 zum SVA wechselte, hatte der Mittelfeldmann bereits 99 Partien in der Regionalliga absolviert und verkündete bei seiner Vorstellung nicht ganz ohne zu schmunzeln, dass er Nummer 100 im Atlas-Trikot bestreiten möchte.

Für diese Aussage sei er von vielen belächelt worden, erinnert sich Karli auf der Facebook-Seite des SVA. „Aber das Gefühl, dass etwas Großes in dieser Stadt und diesem Verein entstehen kann, hatten wir alle. Ein entscheidender Faktor dafür waren die hart arbeitenden Vereinsbosse und die Fans, die einen nie im Stich ließen. Gerade wenn es eng wurde, haben die Fans uns aufgebaut, gepusht und uns überall hinbegleitet. Dass mein Traum nun wahr werden kann, liegt an der harten Arbeit Tag für Tag all die letzten Jahre.“

Aber die Verlängerung in diesem Sommer ging nicht so einfach vonstatten, wie es sich der Verein gewünscht hatte. Karli steht seine Hochzeit bevor, zudem ergibt sich für ihn eine neue berufliche Perspektive. Für die Regionalliga heißt es für den inzwischen 30-Jährigen, eine ordentliche Schippe draufzulegen. Dabei ist er mittlerweile auf dem besten Weg.

„Ein ganz schöner Kraftakt“

„Wir freuen uns sehr über die Verlängerung von Musa, die ein ganz schöner Kraftakt war. Er ist eine unglaublich positive, freundliche und soziale Persönlichkeit, die man gerne im Team hat. Für Musa wird die Regionalliga wie auch für uns eine Herausforderung, aber wir freuen uns, dass er seinen Worten nun Taten folgen lassen kann“, sagt Bastian Fuhrken, Sportlicher Leiter des SVA.