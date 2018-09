Vater und Sohn im Doppel für den TV Hude II: Klaus und Florian Krabbe unterlagen in ihrer Partie standesgemäß der Erstvertretung. (INGO MÖLLERS)

Hude. Standesgemäß mit 9:4 hat die erste Mannschaft des TV Hude ihr „Auswärtsspiel“ bei der eigenen Reserve zum Auftakt der Tischtennis-Verbandsliga gewonnen. Heiße Punktspiel-Atmosphäre wollte dabei nicht aufkommen – normal bei vereinsinternen Duellen. Es bewahrheitete sich, was beide Mannschaft im Vorfeld hatten verlauten lassen: Solche Spiele sind eine Pflichtaufgabe, schwierig für Spieler wie auch für Zuschauer, und die Saison geht danach eigentlich erst richtig los.

Bei der ersten Mannschaft waren mit Ryan Farrell und Florian Henke beide Spieler aus dem oberen Paarkreuz verhindert, dafür spielten Marco Stüber und Alex Dimitriou. Die Zweite musste auf den für die niedersächsische Verbandsauswahl aktiven Sören Dreier verzichten, sodass Julian Meißner und Julian Ewert aus der Bezirksoberligamannschaft zum Einsatz kamen.

Anfangs bot die Reserve der ersten Mannschaft dennoch ordentlich Paroli: Das an Position eins aufgebotene Vater-Sohn-Doppel Klaus und Florian Krabbe unterlag zwar Jonas Schrader und Marco Stüber, die anderen beiden Doppel gingen aber an Hude II. Dietmar Scherf und Finn Oestmann ließen Felix Lingenau und Marc Engels dabei in drei Sätzen keine Chance. „Dietmar kennt meine Laufwege natürlich ganz genau und Finn ist auch ein starker Doppelspieler. Das war eigentlich klar, dass die Aufstellung so für uns ungünstig wäre“, erklärte Marc Engels. Überraschender war da wohl das 3:1 von Meißner/Ewert gegen Alex Dimitriou und Christopher Imig.

Bis zum Stand von 3:4 aus Sicht der Zweiten blieb es spannend. Florian Krabbe hatte nach 0:2-Satzrückstand gegen Jonas Schrader noch für die Reserve gepunktet. „Unser Start war etwas holprig“, bestätigte Marc Engels. Danach allerdings setzte sich die erste Mannschaft dann doch ab. Finn Oestmann wehrte sich oben gegen Felix Lingenau noch nach Kräften, musste sich aber wie schon gegen Engels trotz 2:1-Satzführung noch mit 2:3 geschlagen geben. „Spielerisch war ich gut drauf“, meinte der 18-Jährige, „aber taktisch waren Marc und Felix mir noch überlegen.“ Auch Klaus Krabbe verlor gegen Marc Engels in fünf Sätzen. Dietmar Scherf machte dann gegen Jonas Schrader, der nicht seinen besten Tag erwischte, den letzten Zähler für Hude II. „Das 9:4 geht in Ordnung. Es ist schwierig, wenn man sich so gut kennt, da gibt es oft auch viele knappe Spiele“, resümierte Engels.

Für die Hude-Reserve sind die kommenden Spiele von größerer Bedeutung: „Letztlich hat mit der ersten ja die richtige Mannschaft gewonnen. Für uns sind die nächsten beiden Partien gegen Hittfeld und in Jever wichtiger, die können schon richtungsweisend sein“, meinte Finn Oestmann.