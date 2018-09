Maik Hägermann (rechts) soll mit Angriffsschlägen für Punkte bei der VG Delmenhorst-Stenum sorgen. Im Hintergrund sichert Florian Süßmuth ab. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Nach dem knappen Scheitern bei den Aufstiegsspielen zur Regionalliga in der vergangenen Saison stehen die Volleyballer der VG Delmenhorst-Stenum erneut in der für sie erst spät beginnenden Spielzeit der Oberliga am Scheideweg. Während das Team selber das Ziel Aufstieg ausgerufen hat, bleibt Trainerin Susanne Schalk zurückhaltend und hofft auf eine obere Platzierung.

Der Einschätzung von Coach Schalk scheint angesichts der durchwachsenen Vorbereitung mit Höhen und deutlich mehr Tiefen treffender zu sein. Die schwache Leistung beim Turnier in Vechelde, wo die VG nur der vorletzte Platz unter fünfzehn Teilnehmern belegte, mag noch dem späten Trainingsauftakt im Juli zuzurechnen sein. Doch das miserable Abschneiden beim NWVV-Pokal in Baden gibt Schalks Erwartung weitere Nahrung. Nur wenig Personal fand sich bei den anfänglichen Trainingseinheiten ein, die Vorbereitung verlief chaotisch. Nach diesen Eindrücken wäre es überraschend, sollte die Volleyball-Spielgemeinschaft erneut an die Pforten zur Regionalliga klopfen.

Nach den zunächst schwachen Leistungen zeigten sich die Schalk-Mannen beim Turnier des Oldenburger Turnerbund (OTB-Cup) stark verbessert. Die VG-Mannschaft ging in der Leistungsklasse 2 an den Start und räumte am ersten Turniertag alles ab, was sich ihr in den Weg stellte. Plötzlich war er wieder da, der Teamspirit, den die VG Delmenhorst-Stenum noch zu Zeiten von Martin Kumpmann und Alexander Nagel versprühte und der viele begeisterte Zuschauer in die Halle am Blücherweg lockte, als dort auch noch Lärm gemacht werden durfte. Als Gruppenerster mit reiner Weste und nur einem Satzverlust zog die VG in das Halbfinale ein. Hier besiegte die Schalk-Sechs den TuS Iserlohn mit 2:1 und traf im Finale erneut auf die SG STV/MTV Salzgitter, die sie in der Vorrunde noch mit 2:1 besiegt hatte. Auch in der Aufstiegsrelegation kreuzten diese beiden Teams bereits ihre Klingen und wie im Frühjahr dieses Jahres behielt das Team aus der Stahlstadt mit 2:1 die Oberhand und sicherte sich den Turniersieg.

Momentan laufen die finalen Vorbereitungen für das erste Spiel der Saison. Am Sonnabend reist das Schalk-Team zum neu formierten VC Osnabrück. Dieser Gegner startete bereits vor zwei Wochen in die Spielzeit, verlor allerdings mit 1:3 gegen Aufsteiger VfL Wildeshausen. Das Spiel verspricht einiges an Brisanz, zumal sich beide Mannschaften aus der zurückliegenden Saison kennen. Hier behielten die Gäste von der Delme zweimal mit 3:0 die Oberhand, doch für VG-Trainerin Susanne Schalk wird es diesmal kein Selbstläufer. „Osnabrück hat sich mit Voxtrup zusammengeschlossen und wird deutlich stärker sein als zuletzt“, weiß sie um die Schwere der Aufgabe. Außerdem ist das erste Spiel nach so einer langen Pause immer etwas Besonderes, bei dem viel Ungewisses passieren kann.

Schwer einzuschätzen

Für Schalk sind neben Osnabrück die Teams TV Baden II und VSG Ammerland II die großen Favoriten auf den Titel. „Auch Wildeshausen ist nicht zu unterschätzen, weil der VfL stabil und ohne große Leistungswellen spielt“, erwartet Schalk. Ihr Team erlebte die Stärke der Huntestädter im Pokal am eigenen Leib, als sie in der Gruppenphase deutlich unterlagen. „Die Liga ist schwer einzuschätzen, deshalb halte ich mich mit einer Meisterschaftsprognose zurück“, sagt Schalk. „Aber einen Platz unter den ersten Drei ist anzustreben. Ob gleich mal der Aufstieg ausgerufen werden sollte, halte ich für fraglich“, versucht sie, die Euphorie im eigenen Lager zu dämpfen.

Mit Dustin Hoffmann vermeldete die VG Delmenhorst-Stenum einen hochkarätigen Neuzugang. Der Mittelblocker von Ligakonkurrent TV Bremen-Walle 1875 verfügt laut Schalk über eine enorme Sprungkraft, stellt einen starken Block mit guter Übersicht und kann sogar in der Annahme eingesetzt werden – für einen Mittelblocker keine Selbstverständlichkeit. „Dustin ist sehr schnell und passt hervorragend in unser Team“, stuft Schalk den Neuzugang als große Verstärkung ein. Ebenfalls neu ist mit Sören Riewe ein Spieler, der aus dem eigenen Mixed-Bereich und ebenfalls über die Mitte oder Außen kommt.

VG Delmenhorst-Stenum: Björn Schröder, Matthias Sanders, Christian Carus, Florian Süßmuth, Aaron Bode, Sascha Wahle, David Rüdiger, Daniel Müller, Philipp Förstermann, Marcel Marks, Maik Hägermann, Florian Doig, Sören Riewe

Zugänge: Sören Riewe (Mixed), Dustin Hoffmann (TV Bremen-Walle 1875)

Abgänge: Stefan Witt, Justin Röpke (beide Bremen 1860), Jan Großkopf (Laufbahnende), Marco Thiel (eigene 3. Mannschaft)

Mannschaften Oberliga 1: VfL Wildeshausen, VG Delmenhorst-Stenum, VSG Ammerland II, TSV Hollern-Twielenfleth, TV Bremen-Wälle 1875, TV Baden II, TuS Bersenbrück, TG Wiesmoor, VC Osnabrück.