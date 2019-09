Beim zuletzt fehlenden Musa Karli sieht es laut Atlas-Trainer Key Riebau für das Spiel gegen Wolfsburg nicht schlecht aus. (MÖLLERS)

Der SV Atlas Delmenhorst kann derzeit auf ein Alleinstellungsmerkmal verweisen. Die Blau-Gelben sind nach aktuellem Stand die einzige Mannschaft, die in der Fußball-Oberliga noch keine Niederlage kassiert hat. Der Status quo stimmt so gesehen auf jeden Fall, wenngleich das Team von Trainer Key Riebau sogar noch etwas besser dastehen könnte. Schließlich gab es bei Arminia Hannover zuletzt in der Nachspielzeit den Sieg noch aus der Hand.

Nun empfängt Atlas einen weiteren Gradmesser. Der Regionalliga-Absteiger Lupo Martini Wolfsburg gastiert an diesem Sonnabend ab 16 Uhr im Düsternortstadion. Bislang hat sich der Gegner zwar noch nicht wirklich in Bestform präsentiert und nur vier Punkte aus fünf Partien geholt, doch davon lässt sich Key Riebau nicht blenden. „Ich sehe bei Lupo trotzdem eine enorme Qualität und großes Potenzial“, sagt der SVA-Coach. In einer der vergangenen Saisons hätten die Wolfsburger den Start ebenfalls verschlafen und seien dann aufgewacht.

Hellwach und konzentriert sein

Riebau fordert, dass seine Schützlinge hellwach und konzentriert verteidigen, bei Ballgewinn schnell nach vorne spielen und ins letzte Drittel vordringen. „Wir müssen Ruhe bewahren und sehen, dass wir Phasen im Spiel haben, in denen wir probieren, den Gegner laufen zu lassen.“

Personell wird es einige Umstellungen geben. Kevin Radke, Oliver Rauh und Marek Janssen fehlen, dafür kehrt Julian Harings zurück – und auch bei Musa Karli sowie Karlis Plendiskis sieht es laut Riebau nicht schlecht aus. Grundsätzlich sei er guter Dinge. „Wir hatten eine konzentrierte Trainingswoche“, lobt der Coach sein Team.