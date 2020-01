Ein nervenstarker Sören Dreier steuerte einen wichtigen Sieg nach 0:2-Satzrückstand zum Gesamterfolg der Huder bei. (INGO MöLLERS)

Dissen. Den nächsten potentiellen Stolperstein auf dem Weg zur Meisterschaft in der Tischtennis-Verbandsliga hat der TV Hude überwunden: Er kam beim 9:6 in Dissen dabei aber anfangs doch ins Straucheln. Schon in der vergangenen Spielzeit hatte die TSG den Spielverderber gegeben, als Hude das letzten Saisonspiel im Teutoburger Wald verloren und dadurch den sicher geglaubten Relegationsplatz noch verpasst hatte.

Die Huder hatten im Vorfeld überlegt, ob sie Gerrit Meyer einsetzen sollten, der in und auch noch Tage nach dem jüngsten Spiel wegen eines eingeklemmten Nerves über Taubheitsgefühlte in der Schlaghand geklagt hatte. Da diese aber abgeklungen waren, fuhren die Huder, bei denen Uwe Schmitt schon Ryan Farrell ersetzen musste, mit Meyer und ohne zusätzlichen Ersatzmann nach Dissen. „Im Nachhinein war das die falsche Entscheidung, aber hinterher ist man immer schlauer“, erklärte Hudes Routinier Felix Lingenau.

Verletzungssorgen beim TV Hude

Schon in der ersten Begegnung traten die Probleme in Meyers Schlaghand wieder auf. Das in dieser Saison bislang sehr souveräne Spitzendoppel der Huder mit Meyer und Florian Henke unterlag daraufhin den Dissenern Lutz Heitz und Jan Hendrik Gessat. Und auch die anderen beiden Doppel gingen an die Gastgeber. „Wenn man außer dem Einserdoppel keine gut eingespielte Paarung hat, und in dem dann eine Verletzung auftritt, kann das schnell passieren“, erklärte Lingenau. Immerhin stellt Dissen in Stammbesetzung drei sehr starke Doppel, die mit einer Gesamtbilanz von nun 21:5-Siegen allesamt zu den besten der Verbandsliga zählen. Die Bilanz der Gastgeber wird lediglich getrübt, wenn sie auf Ersatz zurückgreifen und die Paarungen neu kombinieren müssen.

Als dann im ersten Einzel parallel zum Dreierdoppel auch noch Sören Dreier gegen Lutz Heitz die ersten beiden Sätze ganz deutlich verloren hatte, begannen die Huder schon mit dem Rechnen und kamen zu einem unangenehmen Ergebnis. „0:3 Doppel, Sörens Spiel, die beiden vom verletzten Gerrit, das war eigentlich schon ein 0:6, gegebenfalls inklusive des Enddoppels sogar schon ein 0:7“, rechnete Lingenau vor.

Doch der 14-jährige Dreier behielt die Nerven, drehte die Partie gegen Heitz noch und sorgte mit dem 13:11 im fünften Satz für den Startschuss einer starken Serie der Huder. Die gewannen ihre Spiele nun jeweils in souveräner Manier. Selbst Meyer war zunächst gegen Jan Hendrik Gessat und später gegen Jannis Lippold trotz Handicap noch dicht dran am Sieg, verlor aber doch knapp zweimal. Außerdem musste Dreier sich im zweiten Spiel Jannis Redeker mit 2:3 geschlagen geben.

Alle anderen Spiele waren aber klare Angelegenheiten für den TVH. „Eigentlich waren wir nie in Gefahr, noch ein weiteres Spiel abzugeben. Das war im Einzel schon ein sehr starker Auftritt“, meinte Felix Lingenau.

Die fünfwöchige Pause bis zum nächsten Auftritt kommt für die Huder nun wie gerufen, um abzuwarten, ob sich Gerrit Meyers Verletzung positiv entwickelt. „Ansonsten müssen wir uns im Doppel doch etwas einfallen lassen. Ein 1:2 kann man durch gute Einzel immer aufholen, bei 0:3 wird das nicht immer funktionieren“, sagte Lingenau.