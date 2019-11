Finn Oestmann (links) und Marco Stüber setzten sich im Doppel zweimal durch und trugen damit ihren Teil zum gelungenen Spieltag bei. (TAMMO ERNST)

Das nennt man dann wohl ein perfektes Wochenende: Mit einem 9:4 bei der TuSG Ritterhude und einem 9:2 über den TSV Eintracht Hittfeld hat die zweite Tischtennis-Mannschaft des TV Hude nicht nur vier Punkte gegen den Abstieg gesammelt, sondern auch noch einiges für ihr Spielverhältnis getan. „Hätte man uns vorher zwei knappe Siege angeboten, hätte ich das sofort unterschrieben. Dass wir dann auch noch so deutlich gewinnen können, damit habe ich nicht gerechnet“, erklärte Finn Oestmann.

Vor allem in den Doppeln lief es für den Verbandsligisten. Eigentlich sind diese nicht unbedingt die Paradedisziplin der Huder, nun wurde hier aber mit insgesamt 5:1 Siegen der Grundstein für die beiden Erfolge gelegt. In Ritterhude gelang dem TVH sogar ein perfekter Start, wobei es allerdings zweimal sehr knapp zuging. Erstmals spielte Uwe Schmitt mit, der in der Zweiten aufgestellt, eigentlich aber vor allem für die Erste eingeplant ist. Und der Neuzugang machte sein bisher wohl bestes Spiel für den Turnverein. Zusammen mit Julian Meißner gewann er 3:1 gegen das Einserdoppel der Gastgeber. In den anderen beiden Doppeln ging es jeweils in den fünften Satz und zweimal hatten die Huder nur ganz knapp die Nase vorn.

Im Einzel ging es dann gut weiter für die Gäste. Der Ex-Ritterhuder Finn Oestmann gegen Sebastian Heimbrock, Schmitt etwas überraschend nach einem 0:2 gegen Linkshänder Andre Binder und Dietmar Scherf nach einem 1:2 gegen Abwehrspieler Maxime Meger erhöhten auf 6:0 und sorgten damit für die Vorentscheidung. Lediglich für Marco Stüber lief es nicht so recht. Obwohl vom oberen Paarkreuz durch Schmitts Mitwirken in die Mitte gerutscht, musste der Huder Routinier sich zweimal geschlagen geben. „Sowohl Uwe als auch Marco scheinen sich oben wohler zu fühlen als in der Mitte oder unten“, bemerkte Oestmann.

Hilfers Comeback

Am nächsten Tag zogen die Huder dann ein für die Gäste aus Hittfeld wohl unerwartetes Ass aus dem Ärmel: Alexander Hilfer kam nach eineinhalb Jahren Tischtennis-Pause zu seinem Comeback, zumindest erst mal für ein Spiel. Im Doppel lief es an der Seite von Julian Meißner noch nicht wieder ganz rund für ihn. Die beiden gaben gegen Noppenspieler Andreas Raeder und Peter Pubanz den einzigen Doppel-Punkt des Wochenendes ab. Im Einzel musste Finn Oestmann, der wegen seiner Abitur-Vorbereitung aktuell nicht voll im Training ist, sich knapp dem ehemaligen Huder Immanuel Mieschendahl geschlagen geben. Dieser war wegen des Fehlens von Klaus Igel ins obere Paarkreuz der Hittfelder gerückt.

Danach lief aber alles nach Plan für die Huder. Im oberen Paarkreuz knüpfte Stüber wieder an seine gewohnten Leistungen an. In der Mitte punkteten ein sehr konstant spielender Dietmar Scherf und Sören Dreier, obwohl dessen Einsatz wegen gesundheitlicher Probleme lange auf der Kippe stand. Und unten sorgte Alexander Hilfer dann auch in den eigenen Reihen für Staunen. Obwohl er vor seinem Comeback kein einziges Mal trainiert hatte, hatten seine Vorhand- und Rückhand-Angriffe fast die gewohnte Härte. Lediglich im Aufschlag und Rückschlag merkte man dem 22-Jährigen anfangs die fehlende Spielpraxis noch an. „Klasse, was Alex nach so einer Pause schon wieder gespielt hat“, fand Finn Oestmann. Gegen Andreas Raeder kam dann auch Julian Meißner zu seinem ersten Verbandsliga-Sieg in dieser Saison. Und oben machten Oestmann souverän gegen Rico Buchholz und Stüber knapp gegen Mieschendahl den Sack zu.

TuSG Ritterhude – TV Hude II 4:9

Binder/Pankow – Schmitt/Meißner 5:11, 11:8, 7:11, 9:11; Heimbrock/Mühlmann – Oestmann/Stüber 9:11, 12:10, 11:13, 16:14, 8:11; Meger/Struß – Scherf/Dreier 11:5, 11:9, 9:11, 8:11, 15:17; Heimbrock – Oestmann 7:11, 11:5, 8:11, 11:13; Binder – Schmitt 11:9, 11:8, 6:11, 5:11, 6:11; Meger – Scherf 4:11, 13:11, 11:8, 12:14, 9:11; Pankow – Stüber 11:8, 11:8, 11:8; Mühlmann – Meißner 8:11, 11:7, 11:5, 11:8; Struß – Dreier 7:11, 10:12, 8:11; Heimbrock – Schmitt 6:11, 8:11, 8:11; Binder – Oestmann 10:12, 12:10, 11:7, 12:10; Meger – Stüber 11:8, 7:11, 8:11, 11:9, 11:5; Pankow – Scherf 7:11, 8:11, 7:11

TV Hude II – TSV Eintracht Hittfeld 9:2

Oestmann/Stüber – Schweneker/Ludewig 11:9, 11:7, 11:8; Scherf/Dreier – Buchholz/Mieschendahl 11:13, 11:5, 15:13, 11:7; Hilfer/Meißner – Raeder/Pubanz 8:11, 10:12, 11:8, 8:11; Oestmann – Mieschendahl 11:9, 8:11, 8:11, 11:8, 7:11; Stüber – Buchholz 13:11, 11:4, 11:8; Scherf – Ludewig 11:6, 11:2, 11:9; Dreier – Schweneker 7:11, 17:15, 5:11, 11:6, 11:5; Hilfer – Pubanz 9:11, 11:4, 11:8, 12:10; Meißner – Raeder 7:11, 11:4, 11:6, 11:5; Oestmann – Buchholz 12:10, 11:2, 11:4; Stüber – Mieschendahl 11:8, 8:11, 11:5, 7:11, 11:8 ALE