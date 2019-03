Landesliga Bremen Frauen HSG Delmenhorst Ingo Renken - TV Oyten III Stadionhalle (INGO MöLLERS)

Entscheidet sich der Titelkampf in der Handball-Landesliga Bremen der Frauen an diesem Sonntag? Wenn die HSG Delmenhorst zu Hause gegen den VfL Horneburg (Anwurf: 15 Uhr) verliert, dann wahrscheinlich ja. Schließlich hätten die Gäste ihren Vorsprung dann auf drei Zähler ausgebaut und zudem das direkte Duell gegen den ärgsten Verfolger gewonnen. Siegt hingegen die Heimsieben von Trainer Ingo Renken (im Bild), übernimmt sie die Tabellenführung und hält selbst alle Trümpfe in der Hand – der Tabellendritte TuS Komet Arsten dürfte bei vier Punkten Rückstand nur noch Außenseiterchancen besitzen. Das Spitzenspiel der Landesliga Bremen verspricht also jede Menge Spannung. Gerade auch mit Blick darauf, dass sich beide Mannschaften in diesem Jahr schon gegenüberstanden: Das Nachholspiel im Januar endete ohne Sieger – 20:20. Seitdem hat die HSG drei von drei Partien gewonnen, der aktuelle Spitzenreiter aus Horneburg zwei von zwei.