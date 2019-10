Nathalie Heeren agiert seit dieser Saison auf dem Feld in zentralerer Position und kommt daher häufiger zum Abschluss. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Die Offensive ist einfach ihr Ding. Im Grunde ist das schon immer so gewesen. Ob ganz zu Beginn im Alter von fünf Jahren oder jetzt mit 23 – im Gang nach vorne fühlt sich Nathalie Heeren auf dem Fußballplatz am wohlsten. In dieser Saison gilt das aber nicht nur im Allgemeinen für ihre Art zu spielen, sondern auch im Speziellen für ihre Effektivität im Abschluss. Acht Treffer hat Heeren in dieser Saison bereits für ihren TV Jahn Delmenhorst erzielt. Das sind die meisten in den Reihen der Violetten – und in der gesamten Regionalliga war bislang lediglich Alina Witt vom SV Henstedt-Ulzburg mit zehn Toren noch erfolgreicher.

„Ich bin gerade ganz gut drauf“, meint die Jahn-Akteurin bescheiden. Sie hat da auch so eine Vermutung, welcher Faktor für ihre stattliche Ausbeute ausschlaggebend ist. „Ich spiele ein bisschen zentraler und habe dadurch öfter die Möglichkeit, vor dem Tor zu stehen. Ich habe auch das Gefühl, mehr Drang zum Tor zu haben“, schildert Heeren, die im von ihr bevorzugten offensiven Bereich flexibel einsetzbar ist. Das hat sie im Laufe der Jahre unter Beweis gestellt. Begonnen hat sie bei den Jungs auf der Linksaußen-Position und wechselte bei den Mädchen auf die Zehn. In Delmenhorst war die gebürtige Oldenburgerin zunächst wieder auf der linken Seite aktiv, ehe sie in der vergangenen Saison bereits zeitweise die Zehner-Position bekleidete. Dort kommt sie nun dauerhaft zum Einsatz.

Harmonisches Gefüge

Als offensive Mittelfeldspielerin sieht Heeren es aber nicht nur als ihre Aufgabe an, selbst Tore zu schießen, sondern auch, ihre Teamkameradinnen in Szene zu setzen. „Das hat auch schon ein paarmal geklappt“, freut sie sich. Generell agiere Jahn viel über außen, „das ist unsere Stärke.“ Auch Heeren persönlich zieht ihren Nutzen daraus. „Ich profitiere von den Hereingaben von Neele“, lobt sie ihre Mitspielerin Neele Detken, mit der sie bereits in der siebten Saison gemeinsam in Delmenhorst aktiv ist. Dementsprechend gut harmonieren die beiden auf dem Feld.

Stichwort harmonieren: Bei den Jahn-Frauen nimmt der ausgeprägte Teamgeist laut Heeren eine wichtige Rolle ein. „Wir sind im Kern seit Jahren eine eingeschworene Truppe“, sagt die 23-Jährige. Auch abseits des Fußballplatzes unternehme man viel zusammen. „Es ist das Menschliche, was es ausmacht“, hebt Heeren hervor.

Die aktuelle Saison läuft für die Delmestädterinnen insgesamt recht ordentlich. Mit drei Siegen und drei Niederlagen belegen sie nach dem sechsten Spieltag den sechsten Tabellenrang und befinden sich damit so sehr im Mittelfeld, wie es in einer Zwölferstaffel überhaupt nur möglich ist. Heeren ist mit dem aktuellen Stand der Dinge nicht unzufrieden. „An sich würde ich sagen, es ist ganz gut, dass wir da stehen. Wir hatten viele Abgänge zu verkraften“, meint sie.

Den bisherigen Verlauf gliedert sie in verschiedene Abschnitte. Die 3:5-Auftaktniederlage bei Hannover 96 sei unglücklich gewesen. Anschließend folgten mit dem 2:0 gegen Jesteburg im ersten Heimspiel und dem 4:3 bei der Werder-Reserve in Heerens Augen zwei gute Partien. „Dann sind wir in ein kleines Loch gefallen“, sagt sie mit Blick auf die Pleiten gegen den Hamburger SV (0:3) und den Walddörfer SV (1:5). „Ich hatte nicht erwartet, dass wir die zwei Spiele so deutlich verlieren“, räumt die Top-Torschützin ein.

Zuletzt fand das Team von Trainer Claus-Dieter Meier jedoch wieder in die Spur. In der Liga bezwang es den TuS Büppel mit 4:0, im Niedersachsen-Pokal setzte es sich mit 6:2 beim MTV Barum durch. Weiter geht es an diesem Sonntag mit dem Heimspiel gegen Holstein Kiel (Anpfiff um 13 Uhr). Als Saisonziel haben sich die Jahn-Frauen einen Platz unter den besten fünf Teams gesetzt. Zunächst wollen sie sich aber erst mal ein ordentliches Polster auf die unteren Ränge verschaffen. „Das wäre gut“, sagt Heeren. Momentan liegen ihre Farben diesbezüglich voll auf Kurs.

Dass sie einmal höherklassig spielen würde, hatte sich Heeren übrigens ursprünglich nicht in dem Sinne vorgenommen. Das hat sich eigentlich eher so ergeben. Nachdem sie aus Hessen wieder in die Region gezogen war, spielte sie erst für Ohmstede. Von dort wechselte sie dann an die Delme, wo bereits damals die höchstspielende Mannschaft aus der Umgebung beheimatet war. „Ich hatte immer viel Spaß dabei. Ich mag es gerne, richtig Fußball zu spielen und zu kombinieren“, sagt Heeren. Bei Jahn hatte und hat sie die Gelegenheit dazu – und zwar mit ihrem ganzen Offensivdrang.