Der Oldenburger TB und der TV Hude teilen sich künftig einen Trainer: Philipp Floritz (orange) schlug bereits für die deutsche und die bulgarische Nationalmannschaft auf und spielte in der Bundesliga. (FR)

Neue Wege gehen die Tischtennis-Spieler des TV Hude beim Training der oberen Mannschaften ab dieser Saison. Die Huder teilen sich in Zukunft einen Trainer mit dem Oldenburger TB und bilden dazu mit dem Turnerbund eine gemeinsame Trainingsgruppe. Trainiert wird diese von Philipp Floritz, einem ehemaligen deutschen und aktuellem bulgarischen Nationalspieler, der für Hertha BSC Berlin als Spitzenspieler in der 3. Liga aktiv ist. „Im letzten Jahr haben wir darauf verzichtet, Systemtraining anzubieten. Nicht weil wir das nicht gewollt hätten, sondern weil es unheimlich schwierig ist, einen guten Trainer zu finden“, erklärt Felix Lingenau aus der ersten Mannschaft des TVH, „Die wenigen guten Trainer, die es hier in der Region gibt, sind meist komplett ausgebucht“, präzisiert der Huder Routinier.

Gemeinsames Systemtraining

Beim OTB leitete Floritz, der in Bremen wohnt, schon in der vergangenen Saison die Übungsstunden. Da traf es sich gut, dass die Huder und die ambitionierten Oldenburger traditionell ein gutes Verhältnis pflegen. Malte Plache, Tobias Steinbrenner und Thuong Nguyen waren zum Beispiel schon für beide Vereine aktiv, in der Vergangenheit gab es eine Vielzahl von Freundschaftsspielen. „In den letzten Jahren waren die gemeinsamen Aktionen ein wenig eingeschlafen. Umso schöner, dass wir nun zusammen trainieren können, von solch einer starken Trainingsgruppe profitieren beide Vereine“, meint Lingenau. Ein angenehmer Nebeneffekt sei natürlich auch, dass man sich so die Kosten teilen könne. Und vielleicht gebe es demnächst auch noch weitere gemeinsame Aktionen, hofft Lingenau.

In Zukunft wird der 28-jährige Floritz die Gruppe montags abwechselnd in Hude und in Oldenburg trainieren. Gedacht ist dieses Training vor allem für die höher spielenden Aktiven. Von denen hat der Oberliga-Aufsteiger aus Oldenburg einige. Die zweite Mannschaft tritt in der Landesliga an, die dritte in der Bezirksliga und die Damen ebenfalls in der Landesliga. Beim TVH ist das Training für die ambitionierteren Spieler der ersten vier Mannschaften gedacht.

Die Spieler aus den Teams darunter sollen aber ab dieser Spielzeit auch wieder in den Genuss eines angeleiteten Systemtrainings kommen. Dieses wird Felix Lingenau jeden Montag in Hude anbieten. Am vergangenen Wochenende gab es bereits ein gemeinsames Trainingslager in Oldenburg, bei dem sich auch die Huder ein Bild vom neuen Trainer der Leistungsgruppe machen konnten. An zwei Tagen standen insgesamt vier Einheiten mit jeweils etwa 30 Teilnehmern aus beiden Vereinen auf dem Programm, wobei die Oldenburger noch deutlich stärker vertreten waren.

Floritz, der 2009 Vize-Europameister der Jugend war und bei Fulda-Maberzell auch in der Bundesliga gespielt hat, machte dabei auch als Trainer einen guten Eindruck auf die Huder. „Er macht das sehr ruhig, sympathisch und kompetent“, berichtet Florian Henke vom TV Hude I. „Es gab einige sehr gute individuelle Hinweise“, ergänzt Marco Stüber aus der zweiten Mannschaft. Und auch die anderen Huder Teilnehmer äußerten sich positiv über das Trainingslager. Durch das Training hoffen die Huder, sich nun individuell noch einmal zu verbessern und damit die ambitionierten Ziele erreichen zu können. In der Verbandsliga möchte die erste Mannschaft um den Meistertitel mitspielen und die zweite den Klassenerhalt schaffen.