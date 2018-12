Susanne Schalk trainiert die VG Delmenhorst-Stenum. (Ingo MÖllers)

Susanne Schalk, die VG Delmenhorst-Stenum durchlebt eine schwere Saison, doch jetzt gab es einen Sieg beim Tabellenführer VfL Wildeshausen. War das die Wende?

Susanne Schalk: Schwierig. Wenn wir jetzt gleich weiterspielen würden, könnten wir das vielleicht mitnehmen und die gezeigte Leistung fortsetzen. Aber jetzt sind vier Wochen Pause.

Wir haben endlich mal umgesetzt, was wir uns im Training überlegt haben. Wir wollten deren Mittelblocker rausnehmen, über den der VfL fast alles spielt. Das hat gut funktioniert. Unsere Angriffe sind besser durchgegangen als zuletzt, auch die Annahme war viel besser. Ein Manko in den letzten Wochen war auch, dass die Spieler zu schnell die Köpfe hängen gelassen und aufgegeben haben, wenn der Gegner mehrere Punkte in Folge gemacht hat. Nach so vielen negativen Ergebnissen wie in dieser Saison bisher war das natürlich auch Kopfsache. Die Spieler haben oft zu vorsichtig agiert, wo Mut besser gewesen wäre. Dieses Mal haben wir im fünften Satz 11:14 zurückgelegen, drei Matchbälle abgewehrt und noch gewonnen. Das war also auch besser. Wir können uns aber auch da noch verbessern. Gegen Wildeshausen haben wir den ersten Satz dominiert, so was müssen wir dann auch mal in die nächsten Durchgänge mitnehmen.

Das war zuerst nicht so einfach. Aber weil wir danach ja in die Pause gegangen sind, und wir beispielsweise beachen gegangen sind, ist das dann aus den Köpfen raus gewesen. Ich glaube nicht, dass das nachgewirkt hat auf diese Saison. Eigentlich waren alle motiviert und wollten es dieses Mal ohne Relegation schaffen.

Die Qualität ist eigentlich hoch genug, aber wir mussten praktisch drei Leute aus der ersten Sechs der vergangenen Saison zumindest teilweise ersetzen. Einer studiert jetzt in Osnabrück, einer ist auf der Arbeit sehr stark eingebunden, und einer war drei Monate für die Bundeswehr im Einsatz. Sie konnten daher nur sporadisch trainieren. Steller Aaron Bode ist jetzt wieder seit drei Wochen im Training, das merkt man direkt. Mittelblocker Björn Schröder und Außenspieler Christian Carus werden auch weiterhin wenig mitwirken. Die Spieler sind nicht unersetzbar, aber dass alle auf einmal wegfallen, war erst zu Beginn der Saison klar, und darauf mussten wir uns erst mal einstellen.

Bis Anfang Januar machen wir Pause. Am 4. Januar fangen wir mit dem Training an und wollen dann neben dem Training ein paar Übungsspiele machen, um in den Spielrhythmus zu kommen. Das erste Ligaspiel ist am 26. Januar.

Die anderen Teams vor uns sind schon sehr weit weg (mindestens elf Punkte, Anmerkung der Redaktion). Natürlich glauben wir noch daran, eins einzuholen. Aber hauptsächlich wollen wir den Relegationsrang halten und uns in dieser dann durchsetzen. Da setzen wir alles dran. Wir wollen die Teams von oben in der Rückrunde ärgern und zeigen, dass wir letztes Jahr zu Recht Dritter waren. Die anderen Mannschaften werden uns vielleicht auch unterschätzen.

Zur Person

Susanne Schalk

trainiert den Volleyball-Oberligisten VG Delmenhorst-Stenum. In der vergangenen Saison scheiterte das Team in der Relegation zur Regionalliga. In dieser Spielzeit kämpft die Mannschaft um den Klassenerhalt.