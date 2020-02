Bei den Männern des TV Neerstedt halten sich in der Handball-Verbandsliga Nordsee Glück und Pech derzeit die Waage. Nach ihrer etwas unglücklichen 29:30-Niederlage am vorherigen Wochenende beim MTV Eyendorf fuhren sie nun auswärts ein 27:26 (11:13) gegen den TSV Daverden ein. Dabei gelang dem zehnfachen Torschützen Eike Kolpack zwanzig Sekunden vor dem Abpfiff der erlösende Siegtreffer.

Auch ohne ihren etatmäßigen Kreisläufer Philipp Hollmann und Marcel Behlmer starteten die Gäste erneut gut in die Partie und legten stets eine Führung vor. 2:0, 5:3 und 8:5 lauteten die Zwischenstände. Zu diesem Zeitpunkt hatte Michael Uken bereits fünf Tore zum Vorsprung des TVN beigesteuert. Er überzeugte mit einer starken Leistung. Mit einer Auszeit störten die Gastgeber aus Daverden jedoch den Rhythmus der Sieben von Trainer Andreas Müller, glichen nicht nur zum 8:8 aus, sondern gingen bis zum Halbzeitpfiff mit 13:11 in Führung.

Eine stets enge Partie

Die Worte von Andreas Müller in der Kabine müssen die richtigen gewesen sein, denn sein Team glich sofort aus und schaffte das auch in den folgenden zehn Minuten, ehe es selbst wieder die knappe Führung übernahm. Den Neerstedter Vorsprung (21:18) egalisierte Daverden, nach dem 22:22 sorgten Michael Uken und viermal Eike Kolpack jedoch immer wieder für die minimale Führung der Gäste. Nach dem 27:26 zwanzig Sekunden vor Schluss entschärfte TVN-Keeper Lukas Oltmanns den letzten Wurf und sicherte zwei wertvolle Auswärtspunkte.

„Eigentlich verdient keine der beiden Mannschaften den Sieg“, räumte Andreas Müller ein, das Glück ein wenig auf seiner Seite gehabt zu haben. „Mein Team hat gerade in der zweiten Halbzeit gute Lösungen gefunden, wobei sich Eike Kolpack und Kevin Pintscher ebenso wie Julian Hoffmann und Michael Uken auszeichneten. So gelang uns endlich mal wieder auswärts ein Sieg. Das war Balsam auf unsere Handball-Seelen.“ In der Tabelle belegt Neerstedt den achten Platz.