Mario Reiser (weiß) erzielte fünf Tore für den TV Neerstedt gegen den Tabellenführer SG VTB Altjührden, konnte die Niederlage aber auch nicht verhindern. (INGO MöLLERS)

Neerstedt. Eine wenig überraschende Niederlage hat der TV Neerstedt eingesteckt: Vor eigenem Anhang unterlagen die Oberliga-Handballer dem aktuellen Spitzenreiter SG VTB/Altjührden mit 20:29 (9:14). Einen Punktgewinn hatten die arg personalgebeutelten Gastgeber bereits im Vorfeld nicht wirklich einkalkuliert, angesichts der doch recht überraschenden Ergebnisse der Konkurrenz hätte etwas Zählbares im Abstiegskampf aber eminent weitergeholfen. Nach dem 22. Spieltag hat der TV Neerstedt als Tabellenneunter nur noch zwei Zähler Vorsprung auf den derzeit ersten offiziellen Abstiegsplatz. Sollten mehr als zwei Teams runtergehen müssen, ist das Polster sogar auf ein mickriges Pünktchen geschrumpft.

Neerstedter bleiben ruhig

Von Panik fehlt in Neerstedt trotz der bedrohlichen Tabellenkonstellation und Negativ-Serie von sechs Spielen ohne Sieg jede Spur – zumindest noch. "Wir wollen das jetzt schnell abhaken. Unsere Konzentration muss sich auf die nächsten Wochen richten, dann stehen entscheidende Spiele an", sagte Maik Haverkamp, der den erkrankten Björn Wolken an der Seitenlinie vertrat. Er betonte, dass die Mannschaft intakt sei und es innerhalb der Gruppe stimme.

Gegen den Spitzenreiter hielt der Gastgeber zu Beginn gut dagegen. Mit einer offensiven 3:2:1-Deckung versuchte der TVN, den Rückraum der SG VTB/Altjührden zu kontrollieren und gleichzeitig den Spielfluss zu stören. Haverkamp: "Von Anfang an haben wir die Partie recht ausgeglichen gestaltet." Tatsächlich lagen die Hausherren nach zwölf Minuten sogar mit 5:4 vorne. Danach drehte der Favorit die Partie zwar, doch Neerstedt ließ sich nicht abschütteln und blieb bis zur 22. Minute in Schlagdistanz – 7:9. In den finalen Minuten des ersten Durchgangs trafen dann jedoch fast ausschließlich die Gäste. "Durch die vielen Ausfälle hatten wir nicht viele Alternativen. 20 Minuten ging das gut, dann haben uns aber die Kräfte gefehlt", erklärte Haverkamp den dann doch recht deutlichen 9:14-Pausenstand. Spätestens in der 40. Minuten hatte der Oberliga-Spitzenreiter jegliche Zweifel an seinem Auswärtssieg beiseite gewischt: Denn während Neerstedt bis dato nur drei Treffer erzielt hatte, netzte die SG VTB/Altjührden siebenmal ein und baute ihren Vorsprung so auf 21:12 aus. Diese Neun-Tore-Differenz behielt bis zum 29:20-Endstand ihre Gültigkeit.

"Wir wussten, dass es nicht einfach wird. In der Spitze sind wir ohnehin dünn besetzt, wenn dann noch Leistungsträger wie Eike Kolpack, Ole Harting und Marcel Kasper ausfallen, wird es gegen eine solche Spitzenmannschaft schwierig. Letztendlich ist das Ergebnis gerechtfertigt", meinte Haverkamp. Unter besseren Voraussetzungen hätte es laut des Trainers aber mit etwas Zählbarem klappen können. Denn dass der TVN den Ligaprimus durchaus ärgern kann, hat er in dieser Saison bereits im Pokal bewiesen, als er die Partie für sich entschied.