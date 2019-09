Neerstedt. Mit 18:38 (12:18) mussten die Handballfrauen des TV Neerstedt eine bittere Niederlage in der Oberliga Nordsee quittieren. Gegen die SG SV Friedrichsfehn/TuS Petersfehn gelang den Schützlingen von Maik Haverkamp und Michael Kolpack kaum etwas. Die ohne Nadja Albes und Stefanie Hanuschek angetretenen Neerstedterinnen lagen bereits zur Pause deutlich mit sechs Toren zurück und begingen im zweiten Durchgang technische Fehler und Fehlwürfe zuhauf, luden dadurch die technisch versierten Gastgeberinnen immer wieder zu Gegenstößen ein und kassierten eine bittere Niederlage. Nach der hohen 22:43-Heimniederlage gegen die SG Hude/Falkenberg ist diese bereits die zweite Klatsche mit zwanzig Toren Differenz. Der TVN findet sich nun mit 0:6-Punkten am Tabellenende wieder.

Trotz eines schnellen 1:4-Rückstandes fanden die Gäste au der Gemeinde Dötlingen in Petersfehn anschließend gut ins Spiel, verkürzten durch Talea Lösekann, Fenna van Dreumel und Agnieszka Blacha und stellten beim 6:6 sogar den ersten Ausgleich her. Das 7:7 durch Leonie Voigt, die als A-Jugendliche ihre Aufgabe auf der Rechtsaußenposition gut löste, bedeutete dann jedoch den letzten Ausgleich der Partie. Anschließend setzten sich die Frauen aus dem Ammerland mit einer starken Nele Osterthun auf 11:7 ab. Bis zum Halbzeitpfiff der gut leitenden Schiedsrichter Elke Schumacher und Thoralf Becker hielt sich der Rückstand mit sechs Toren noch einigermaßen im Rahmen. Haverkamp bot verschiedene Abwehrformationen auf, über 4:2 und 5:1 wurde er mit der 6:0-Deckung immer defensiver. Aber seine Mädels bekamen keinen rechten Zugriff.

Im zweiten Durchgang häuften sich die Fehler bei den Gästen, sehr zum Leidwesen von Haverkamp. „Insgesamt 16 technische Fehler und 24 Fehlwürfe haben 40 unserer Angriffe verpuffen lassen“, erläuterte er die Ursachen. Als Folge kassierte sein Team etliche Gegenstöße gegen einen starken Gegner. So mussten die TVN-Damen in den letzten 15 Minuten einen 2:12-Lauf hinnehmen und am Ende die zweite sehr deutliche Niederlage in Folge hinnehmen. „Jetzt ist natürlich wieder Aufbauarbeit erforderlich“, sagte Haverkamp optimistisch. „Solch eine Niederlage zu verarbeiten, ist natürlich nicht ganz leicht. Unsere Mädchen haben heute vor allem im zweiten Durchgang wirklich eine sehr schwache Leistung abgeliefert“, bilanzierte er. Nächsten Spieltag geht es zum verlustpunktfreien Spitzenreiter MTV Tostedt.