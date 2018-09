Florian Honschopp (am Ball) lieferte in seinem ersten Punktspiel für den TV Neerstedt eine gute Leistung ab. Er brachte vor allem Tempo in die Partie gegen die Reserve der HSG Barnstorf/Diepholz. (Ingo Möllers)

Neerstedt. Überdeutlich mit 33:12 (18:6) haben die Männer des TV Neerstedt in der Handball-Verbandsliga ihren Auftaktgegner HSG Barnstorf/Diepholz II besiegt. Das Team von Trainer Björn Wolken knüpfte nahtlos an die sehr guten Vorstellungen aus der Vorbereitungsphase an und spielte seinen Gegner in Grund und Boden. Die Leistung gestaltete sich derart überzeugend, dass Björn Wolken sich veranlasst sah, zunächst einmal auf die Euphoriebremse zu treten: „Wir alle sollten diesen Sieg nicht überbewerten. Meine Mannschaft muss am nächsten Spieltag nachlegen und ihre sehr gute Form bestätigen.“

Dem Team um die Kasper-Brüder Marcel und Malte gelang ein toller Start – aufbauend auf einer 6:0-Deckung kaufte es den Gästen sofort den Schneid ab. Über 5:0 erspielte der TVN eine 8:1-Führung und zeigte sich als Herr im eigenen Hause. Barnstorf musste zwar auf Nils Mosel verzichten, konnte dem TVN aber auch auf allen anderen Positionen kaum Paroli bieten. Vor allem im Tempospiel wurde der Unterschied zwischen beiden Mannschaften deutlich. „Wir haben in unserem Tempo nie nachgelassen, das hat meine Mannschaft wirklich sehr ordentlich hinbekommen“, blieb Wolken seiner Understatement-Linie treu. Mit dem 18:6 durch Mario Reiser ging es in die Pause. Auch im zweiten Durchgang spielten die Grün-Weißen weiter wie aus einem Guss. Mit einem 11:3-Lauf schraubten sie das Resultat auf 29:9. Das Team wies neun verschiedene Torschützen auf, es war also auf allen Positionen stark besetzt.

Ansteigende Form

„Florian Honschopp geht ein unglaubliches Tempo und ist immer in Bewegung“, zeigte sich Wolken vom Talent seines Neuzugangs sehr angetan, der vom HC Bremen zum TVN dazugestoßen war. „Auch unser Torwartgespann Kevin Pecht und Niklas Planck findet zu einer immer besseren Form. Beide spielen einen ganz anderen Stil als ihr Vorgänger Hendrik Legler. Während Hendrik eher ruhig agierte, kommunizieren Kevin und Niklas lautstark mit ihrer Deckung. Dieser Zusammenhalt bringt unser Abwehrspiel weiter voran“, fügte Wolken hinzu. Die nächsten Spiele wird der Coach auch weiterhin ohne seinen Goalgetter Eike Kolpack planen müssen. Dieser hatte sich vor einigen Monaten einer Schulteroperation unterzogen, eine Besserung ist bisher jedoch nicht eingetreten. „Es ist sehr schade, dass die Situation eigentlich schlimmer als zuvor ist. Die Ärzte sind weiterhin auf der Suche nach einer sicheren Diagnose. An ein schmerzfreies Spielen ist für Eike leider im Moment gar nicht zu denken“, sagte der Trainer.

Am späten Sonnabend konnte sich Björn Wolken jedoch nicht nur über die überzeugende Leistung seiner Schützlinge freuen. Ihm dürfte vielmehr auch die sehr überraschende Heimniederlage von TvdH Oldenburg gegen ATSV Habenhausen II gefreut haben. Der sehr hoch auf den Meistertitel gehandelte Oldenburger Klub strauchelte beim 25:29 und zeigte, dass er durchaus verwundbar ist. Es könnte also ein spannendes Meisterschaftsrennen werden. Bei allem Understatement von Björn Wolken ist eines klar: Er möchte mit seinem Team den Aufstieg in die Oberliga Nordsee schaffen und den Betriebsunfall Abstieg korrigieren.

Während die Leistungen der Spieler schon wieder als oberligatauglich bezeichnet werden können, gilt dies für die Zuschauerzahlen noch nicht. Lediglich circa siebzig Fans verfolgten das Match gegen Barnstorf. Die Doppelveranstaltung mit den Oberliga-Damen erwies sich damit von den Zuschauerzahlen her als Flop, aber das mochte auch dem sommerlichen Wetter geschuldet sein.